Denne sommerens stjernekosmetikk splitter spesialister

Selv om vippeextensions dominerer mange antrekk og erstatter tradisjonell maskara, er sminkeentusiaster fortsatt avhengige av fargede børster. Kanskje du også er lojal mot dette tilbehøret, noe som uunngåelig fører til noen grimaser foran speilet. Om sommeren velger du sannsynligvis vanntette alternativer for å unngå mørke ringer under øynene. Dårlige nyheter: denne typen maskara, som visstnok tåler bading, svette og varme, er ikke fullt så mirakuløs som den ser ut til.

Vannfast maskara: en fiende du bør forvise fra sminkepungen din?

Etter hvert som temperaturene sakte stiger og varsler nok en kvelende sommer, kan det være lurt å bytte ut din signaturmaskara med en vanntett formel for å holde vippene dine intakte til tross for saltvann, varmen fra grilling eller bål, og turer i 35 °C (95 °F) vær. Disse vanntette maskaraene er essensielle når været blir tropisk. Med dette ugjennomtrengelige laget av svart kan du holde på med sommeraktivitetene dine uten å risikere å se ut som en panda.

For mange er vannfast maskara praktisk talt århundrets oppfinnelse. Hvis de bare kunne beholde én skjønnhetsprodukt som er essensielt for sommeren , ville det sannsynligvis vært denne allsidige maskaraen. Dette «sommervennlige» skjønnhetsverktøyet, så elsket av de som elsker å se best mulig ut, har imidlertid også sine ulemper. Den har absolutt tjent deg godt og reddet deg fra de fryktede svarte stripene under skumfester på campingplassen og lange dager ved vannet. Men vannfast maskara er ikke helt uten ulemper.

En kort disseksjon av vannfast maskara: den inneholder voks, filmdannende polymerer og hydrofobe silikoner som dekker vippene med en film som er motstandsdyktig mot vann, varme og svette. Denne mikrobarrieren er det som gjør at den varer gjennom sommeren. Vannfast maskara er ofte forsterket med polyvinylpyrrolidon, et nesten uuttalelig vitenskapelig navn som definerer en kreftfremkallende ingrediens utvunnet fra benzen og kvikksølv. Selv om denne tilsynelatende revolusjonerende maskaraen gjør sminke trygg, setter den øynene i fare. Irritasjon, tørre øyne, tette talgkjertler – Dr. Alexa Hecht lister opp de skadelige effektene i Femme Actuelle .

Hvilke forholdsregler bør man ta for å bruke den uten å skade øynene?

Utover sine tvilsomme ingredienser, ofte antitesen til «grønn og bevisst» skjønnhet, er vannfast maskara seig. Den er designet for å tåle enhver prøvelse, inkludert sminkefjerning. Det er umulig å fjerne den med bare en bomullsdott og sminkefjerner . Du må prøve flere ganger for å få øynene rene. Og logisk nok, jo mer du gnir, desto mer svekker det vippene dine.

Så, bør vi gi opp denne sommerens essensielle? Ikke nødvendigvis. Legen anbefaler å bruke den litt tid på litt tid for å gi øynene en pause. For å nyte denne langvarige maskaraen uten å lide av konsekvensene mens du slapper av på solsenger og under palmer, velg økologiske formler med korte, informative ingredienslister. Noen unngår petrokjemikalier til fordel for naturlige ingredienser som sheasmør, plantevoks eller vitamin E.

Å holde øyevippene i sin naturlige tilstand, en beskjed som mangler om sommeren

Sommeren er notorisk vanskelig å bruke sminke i. Likevel, på sosiale medier, viker ikke de nye musene, fanget i disse pikselerte skjermene, unna fargede kremer, rosenrød gloss og glitrende øyenskygge, selv på den varme sanden. De bærer sminkepungene sine rett til bassengkanten for å friske opp pudderet mellom badene. Og selv de som ser ut til å ha en «naturlig glød» har faktisk vært på badet for å oppnå det strålende utseendet.

Hudleger er imidlertid fast bestemt på at det ikke er noen strålende idé å sminke seg på stranden eller i uutholdelig varme. Selv om vanntett maskara absolutt er nyttig for viktige anledninger, bør den ikke brukes som et krav, men snarere som et praktisk valg. Og hvis sommeren oppmuntrer til noe, kan det være å forenkle rutinene våre, snarere enn å gjøre dem mer robuste for enhver pris.

Hva om ekte sommerfrihet ganske enkelt bestod av å se på seg selv uten krav, uten å forsøke å opprettholde et image? Å la ansiktet sitt leve i fred er å tilby det det sommeren lover å være mest dyrebart: litt mykhet, naturlighet og retten til å være seg selv, uten noen særlig anstrengelse.