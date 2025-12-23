Search here...

Etter «clean girl»-looken i 2025, kan denne sminketrenden skinne i 2026.

Sminke
Léa Michel
I flere sesonger ble skjønnhet oppsummert i ett ord: «ren». Glødende hudfarge, nude lepper og omhyggelig stelte øyenbryn dominerte trendene (ren jente). I 2026 snur tidevannet. Denne undervurderte estetikken gir vei til en selvsikker tilbakekomst av synlig, uttrykksfull og dristig sminke. Elegant minimalisme viker for et fornyet ønske om kreativitet.

«Sminke-sminke»: en ny energi

Denne overgangen avviser ikke søken etter naturlighet, men omdefinerer den. «Sminke-sminke»-trenden beholder lettheten til såkalt usynlig sminke, samtidig som den gjeninnfører struktur og intensitet. Eyeliner gjør comeback, øyenskygger blir dypere, og contouring kommer tilbake i mer subtile versjoner. Målet: å avsløre personlighet i stedet for å skjule ansiktstrekk.

Dristige farger og teksturer

Nøytrale nyanser viker plass for varme brune, røykfargede gråtoner og metalliske skimrende farger. Leppestift gjenvinner sin tidligere pigmentering, et symbol på selvtillit og dristighet. Makeupartister feirer igjen tekstur: iriserende, matt, kremet – alt er tillatt. Denne estetiske friheten forvandler sminke til et lerret for emosjonelt uttrykk.

Til syvende og sist gjenspeiler denne bevegelsen et holdningsskifte. Etter å ha glorifisert «naturlig perfeksjon» (trenden «clean girl»), har 2026 som mål å feire individualitet. Ideen er ikke lenger å ligne et ideal, men å hedre sin egen stil. Mellom autentisitet, fantasi og en fornyet glede av sminke markerer 2026 gjenfødelsen av en mer kroppslig, levende og selvsikker skjønnhet.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
