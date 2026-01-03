Hun påfører matcha i ansiktet, og huden hennes gløder av sunnhet

Matcha, favorittdrikken til «rene jenter», kan konkurrere med kaffe og gir farge til hver kopp. Denne grønnaktige drikken, noen ganger elsket, noen ganger avskydd, er en ekte ungdomseliksir, mer for smaksløkene våre enn for huden vår. Selv om matcha skjemmer oss bort innenfra, brukes den sjelden i skjønnhetsrutiner og hjemmelagde masker. Matcha migrerer fra kopper til hud for å gi deg en makeløs glød. Det er en undervurdert skjønnhetsingrediens. En innholdsskaper bestemte seg for å endre på det ved å innlemme den i hudpleierutinen sin.

Matcha, en populær skjønnhetsingrediens

Matcha, et ord på alles lepper. Matcha er en Instagramvennlig drikk fanget fra alle vinkler og tilberedt med ærbødighet innenfor veggene på kaffebarer, og høster ros. Og ikke bare fra den parisiske eliten som søker innhold til historiene sine. Mens matcha nå er godt etablert i krus, finner dette grønne pulveret, en sann gave fra naturen, også veien inn i skjønnhetsoppskrifter. Matcha er en nøkkelingrediens i trendy kjeks og marmorerte kaker, og migrerer fra kjøkkenskapet til badet for å skjemme bort huden.

I stedet for å fortynne matcha i havremelk og konsumere den oralt som resten av verden, brukte innholdsskaperen @ tenisha.ward den som grunnlag for skjønnhetsmasken sin. Og huden hennes jublet. I en video som fikk over 420 000 visninger, demonstrerer serietesteren en helt annen bruk for matcha: som en topisk påføring. Hun blander den med honning og vann, og påfører deretter denne grønnaktige pastaen i ansiktet. Etter å ha sett ut som en marsboer i fem minutter, viser huden hennes en glød som ingen krem kunne gjenskape.

Når matcha påføres ansiktet, fungerer den som en omfattende behandling: den hjelper huden med å gjenvinne glød, se jevnere ut og bedre forsvare seg mot ytre påvirkninger. En skikkelig boost for matt eller sliten hud. Noe som er gode nyheter for de som ikke liker smaken av matcha.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Tenisha Ward (@tenisha.ward)

Et grønt pudder som avslører naturlig glød

Matcha er en velkjent «superingrediens». Den har potensial i hjemmelagde skjønnhetsoppskrifter og gir utmerket næring til solbrent og matt hud. Det som er spesielt tiltalende med matcha er dens evne til å gjenopplive glød uten kunstige effekter. Den gir illusjonen av å ha påført highlighter uten kosmetisk magi.

Hvordan? Takket være det høye antioksidantinnholdet hjelper den huden med å bekjempe oksidativt stress, som er ansvarlig for en matt hudtone og mangel på glød. Klorofyll er derimot kjent for sin milde rensende effekt, ideell når huden ser glansløs eller tett ut.

Resultatet: Huden fremstår friskere, jevnere, som om den er «rebalansert». En subtil, men merkbar glød som lar deg forsiktig gå inn i «ingen sminke»-looken. Denne matchamasken, med sin herlige gressfargede fargetone, har også en avgiftende effekt, noe som er ganske velkomment etter julekosene.

En beroligende alliert for sensitiv hud

I motsetning til noen svært aktive eksfolierende pulver eller masker, er matcha overraskende mild. Selv om den noen ganger kan ha en litt bitter smak, føles den utrolig myk mot huden. Den er ofte egnet for sensitiv eller rødhetsutsatt hud, spesielt takket være dens beroligende egenskaper. Når den brukes som en maske, hjelper den huden med å roe seg, gjenvinne komfort og reduserer enhver følelse av overoppheting.

Dette er også det som gjør den til en populær behandling i perioder med stress , tretthet eller sesongmessige endringer, når huden blir mer reaktiv. Så hvorfor komplisere ting når man kan holde det enkelt? Matcha, et grønt gull som fortsatt i stor grad er uutnyttet i kosmetikkindustrien, er det bankende hjertet i de mest effektive skjønnhetsdrikkene. Bland det så mye du vil ved vasken.

Andre skjønnhetsoppskrifter med matcha

For matcha-purister er dette dyrebare pulveret forbeholdt te-ritualet. Det ville imidlertid være synd å begrense det til håndlaget keramikk og ikke nyte fordelene på andre måter.

Matcha egner seg til mange variasjoner avhengig av hudens behov. Blandet med honning blir den en beroligende og strålende maske, perfekt for hud som mangler mykhet. Kombinert med naturell yoghurt eller aloe vera gir den en frisk og beroligende behandling, ideell etter en travel dag eller eksponering for kaldt vær. For de som foretrekker fyldigere teksturer, kan matcha også kombineres med noen dråper av en lett planteolje, som jojobaolje, for en nærende maske uten fettete rester.

Selv håret ditt kan omfavne denne matcha-trenden. Hvis du har fett hår, kan en grønn lavine vise seg å være mer effektiv enn tørrsjampo. For å lage denne hårblandingen, like lovende som Rapunzels gullbladede blomster, bland maisenna, kakaopulver, eterisk rosmarinolje og et hint av matcha-te. Påfør på røttene med en børste.

Matcha, som sjelden oppleves utover pappkopper og virale bakverk, har en lys fremtid foran speilet. Mer enn bare en hudforbedrende behandling, det er rå vitalitet.