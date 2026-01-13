Den skal visstnok gi fuktighet, men denne handlingen svekker faktisk leppene dine.

Om vinteren blir leppene sprukne av kulden. De blir ru og fester seg til leppegloss og andre fargede produkter. For å beskytte dem og holde dem myke, kan det hende du smører på leppepomade i flere lag. Det er nesten en automatisk gest: stiften, ditt førstehjelpsmiddel, påføres leppene utallige ganger. Denne skjønnhetsrefleksen forsterker imidlertid problemet i stedet for å løse det.

Leppepomade, ja, men med måte.

Vinteren setter sine synlige spor. Den eroderer huden og endrer også utseendet på leppene, som føles ru å ta på og sprekker smertefullt. Denne tørrheten, utover å være ubehagelig for morgenkyss og ødelegge forsøk på å flørte med nude leppestift, er vinterens estetiske byrde. En rask anatomisk påminnelse: mens ansiktshuden kan ha opptil 16 cellelag, har leppehuden bare 3 til 5. Så du forteller deg selv at du kan være litt tunghendt med leppepomaden. Det er litt som en tryllestav i lommen din.

Du påfører den febrilsk på leppene dine, i den tro at du reparerer skadene kulden har forårsaket. Du drar den opp av vesken, som et formidabelt våpen mot kjølige temperaturer. Denne leppepomaden kysser munnen din oftere enn partnerens lepper. Så mye at du går tom på under en måned. Det er nesten en kosmetisk avhengighet. Likevel har ikke denne leppepomaden, som bokstavelig talt blir en forlengelse av fingrene dine om vinteren, alltid den ønskede effekten, og kan til og med mislykkes i å innfri løftet om komfort.

I avisen 20 Minutes advarer hudleger mot visse formler som er for tette og fete for leppene, spesielt de som inneholder vaselin, parafin eller vaselin. I stedet for å gi næring til og beskytte leppene ordentlig, skaper de en kunstig barriere og forstyrrer hudens naturlige funksjon. Det er mer en placebobehandling enn et reelt middel.

Vegetabilske oljer, de beste vennene til tørre lepper

Å smøre seg inn med leppepomade hele dagen er ikke akkurat en handling av ømhet. Det er en dårlig vane. Men det er ingen måte du kommer til å stå og se på denne katastrofen utfolde seg i ansiktet ditt og forsømme leppene dine i hudpleierutinen din. Eksperter anbefaler sunnere alternativer, takket være Moder Natur. For silkemyke lepper og feilfri sminke foreslår de produkter som inneholder shea- eller kakaosmør, glyserin eller er beriket med ceramider.

De lovpriser også fordelene med plantebaserte oljer, som lenge har blitt bevist på badene våre. For sunne lepper kan du prøve jojobaolje, ricinusolje eller marulaolje. I motsetning til kjemiske formler, fukter de huden uten å kvele den. De peker også på noen røde flagg i skjønnhetsavdelingen. Ifølge dem er mentolerte, parfymerte og glitrende balsamer mer markedsføringstriks enn løsninger på hudproblemene dine.

Disse andre skjønnhetstipsene som redder dagen om vinteren

Å opprettholde sunne lepper midt på vinteren krever dedikasjon. Å klemme en leppepomadestift over leppene ti ganger om dagen vil ikke kurere forkjølelsen. Denne skjønnhetsgimmicken, mantraet til kule jenter i Uggs og designerpufferjakker, gir ingen reell fordel for huden din. Jada, det kan være et trendy trekk å smøre på Rhode-leppepomade, men leppene dine vil mangle næring.

Om vinteren kan en virkelig effektiv lepperutine bygges rundt noen få nøkkelprodukter. Start med en mild skrubb én eller to ganger i uken, for eksempel Fresh Sugar Lip Polish eller Lush Lip Scrub, for å fjerne død hud. Fukt og reparer deretter leppene daglig med en rik balsam som CeraVe Healing Ointment, Aquaphor Lip Repair eller Burt's Bees for bruk på dagtid. Til slutt, om kvelden, velg en intensiv behandling som Laneige Lip Sleeping Mask eller Summer Fridays Lip Butter Balm for å gi leppene dyp næring over natten.

Før du går ut, bruk en leppepomade med solfaktor som EltaMD UV Lip Balm eller Supergoop! Lipscreen bidrar også til å beskytte leppene mot vind, kulde og UV- stråler, slik at de holder seg komfortable hele vinteren.

Å bruke leppepomade hvert sekund er bortkastet tid. Det er bedre å gjøre mindre, men bedre. Det er en skjønnhetsfilosofi som fungerer, uansett hvilket område du skjemmer bort.