Tørr hud om vinteren? Oppdag teknikken som gjør underverker.

Émilie Laurent
Midt på vinteren angriper kulden huden og etterlater synlige merker på overhuden. Med dagens temperaturer kan det hende du har doblet bruken av fuktighetskrem. Det finnes imidlertid en bedre hudbeskyttelse, og navnet er sikkert kjent for deg. Det er vaselin, hovedingrediensen i slugging, en trendy skjønnhetspraksis.

Hva er egentlig slugging?

Siden kulden kom og temperaturene plutselig falt, har du utvilsomt optimalisert skjønnhetsrutinen din og doblet innsatsen for hudpleien foran speilet. Huden din er vinterens første offer, og du trenger ikke forstørrelsesglass for å se skadene. Rødhet, tilsynelatende tørrhet, flassing – tegnene er umiskjennelige. Huden din er i kritisk tilstand, og selv de mest nærende kremene på markedet ser ikke ut til å være nok til å redde den.

Og fortvil ikke, slugging kan sette en stopper for hudproblemene dine og gi deg varig komfort. Dette skjønnhetsjargongbegrepet, som kommer fra ordet «skin flooding» og «blush draping», og som bare forstås av tospråklige, kommer fra ordet «slug». Du kan være trygg på at ideen ikke er å plassere disse slimete skapningene i ansiktet ditt og la dem lage en klissete maske. Slugging bruker en velkjent ingrediens som er typisk for gammeldagse remedier.

Dette er vaselin, en allsidig krem som har fordelen av å være rik på vitamin A og E, de viktigste kildene til velvære for huden. Det er et utmerket middel for tørst og dehydrert hud. Med sin naturlig rike tekstur brukes den også ofte mot brannskader eller irritasjonslesjoner.

@aamnaadel Hvordan slå som en hudlege 🧴 🤍 #hudlege #hudpleierutine #skintok #hudpleie #hudpleietips # lærontiktok #slugging #sluggingmetode #foryou #fyp #fypシ♬ den som slapp unna - 👣�

En skjønnhetsgest fra Korea

Sluggling oppsto i Korea, et territorium som regnes som et kosmetisk eldorado og en inspirasjonskilde for skjønnhetsentusiaster over hele verden. Denne delen av verden, som fortsatt var relativt ukjent for noen år siden, har blitt fokus for alle estetiske diskusjoner. Koreanske kvinner regnes som gode eksempler, og deres feilfrie hud er et bevis på deres ekspertise og utømmelige hudpleiekunnskap. Etter å ha popularisert lag-på-lag-behandling, sheet masks og dobbelrens, konverterer de oss nå til sluggling.

Mens vaselin stort sett brukes av og til i Europa, er den allestedsnærværende i K-Beauty-landet. Demonstrasjons-TikToker bekrefter dette. Skjønnhetsavhengige smører seg inn i vaselin og deler tips om hvordan de skal bruke den. Brukt som grøtomslag for å lysne opp huden, som nattbehandling for en glødende hudfarge når man våkner, eller som øyekrem for et friskt utseende, er vaselin en undervurdert mikstur.

Hva hudleger mener

Vaselin, også kjent under det heller lite flatterende kallenavnet «original vaselin», høres umiddelbart mindre tiltalende ut. Selv om produktet ikke er like naturlig og autentisk som aloe vera eller sheasmør , gjennomgår det en grundig renseprosess før det havner i toalettmappen din. Du kan være trygg på at det ikke har noe med bilbensin å gjøre. Til og med hudleger roser det.

I et intervju med mediehuset Byrdie forklarer Dr. Landriscina fordelene med vaselin. «Det fungerer som et signal som forteller huden din at den skal produsere flere intercellulære lipider. Det skaper en barriere for å beskytte huden og forhindrer at fuktighet slipper ut.»

Vaselin, hovedingrediensen i slugging, erstatter ikke din vanlige hudpleierutine. Det er ikke en erstatning for din vanlige fuktighetskrem. Det er mer et kjærkomment løft om vinteren, en spesielt tøff sesong for huden. Og denne koreanske teknikken passer ikke for alle hudtyper. Vaselin tar ikke hensyn til de spesifikke behovene til forskjellige hudtyper. Dens okklusive effekt og oljete konsistens kan gjøre mer skade enn gagn for akneutsatt hud.

Som ordkunstner sjonglerer jeg stilistiske virkemidler og finpusser feministiske punchlines daglig. I løpet av artiklene mine byr min lett romantiske skrivestil på noen virkelig fengslende overraskelser. Jeg fryder meg over å nøste opp i komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kjønnsminoriteter, likestilling, kroppsmangfold ... Som journalist på kanten dykker jeg hodestups ned i temaer som tenner debatt. Som arbeidsnarkoman blir tastaturet mitt ofte satt på prøve.
Hun påfører matcha i ansiktet, og huden hennes gløder av sunnhet

