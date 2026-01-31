Potet som concealer: det naturlige trikset som fungerer

Selv om det finnes mange høytytende serumer og banebrytende kremer på markedet for hudpleie, foretrekker noen skjønnhetsavhengige mer naturlige alternativer. Dette er tilfellet for denne innholdsskaperen, som bytter ut concealer-stiften sin med en potetskive for å rense huden. Denne stivelsesholdige grønnsaken, vanligvis reservert for deilige gratenger, gir næring til huden og gir en rask og enkel skjønnhetsboost.

Hvorfor poteter hjelper mot mørke ringer under øynene

Slutt å lete etter concealeren din i skjønnhetsbutikker og begynn å lete i supermarkedet! Poteten, den stivelsesholdige grønnsaken som ofte brukes til pommes frites og som gir fylde til vinterretter, kan konkurrere med selv de mest sofistikerte concealerne i sminkepunger og er på vei fra kjøkkenet til badet. Denne rimelige ingrediensen, en basisingrediens i raclette midt på vinteren og et velkomment tilskudd til fondue, har fordeler som strekker seg langt utover middagsbordet.

Dette fremgår av en video fra innholdsskaperen @monamakeupdoll . Den unge kvinnen, som praktiserer en ganske eksperimentell skjønnhetsrutine og løser alle hudproblemene sine med de saftige , bladrike og fruktige underverkene fra kjøkkenet sitt, plasserer potetbåter under øynene, og det er alt som skal til for å gi henne et friskt utseende. Selv om vi frem til nå stort sett har fått foreskrevet agurkskiver for å skjemme bort øyeområdet, kan poteter også brukes der.

Rå poteter inneholder stivelse, vitamin C, kalium og naturlige enzymer. Denne kombinasjonen gir dem en lindrende og mildt avsvellende effekt. Som et resultat kan de bidra til å redusere synligheten av poser og lysne opp øyeområdet.

Den kjølende effekten spiller også en nøkkelrolle. Kulden bidrar til å midlertidig trekke sammen blodårene, noe som kan redusere poser under øynene. Stivelsen gir derimot en myk følelse på huden, nesten som et naturlig utglattende slør. Det er ikke en concealer i sminkeforstand, men snarere en behandling som forbereder huden, slik at øynene ser mer uthvilte ut.

Hvordan bruke poteter som en «naturlig concealer»

Trikset er enkelt, men krever litt skånsomhet. Velg en rå potet, godt vasket og skrelt. Deretter har du to alternativer. Det første er å skjære to tynne skiver og legge dem under øynene, på ren hud, i omtrent femten minutter. Ligg ned, la det virke magisk mens du puster, lytter til en podkast, eller gjør absolutt ingenting (og det føles også bra).

Den andre metoden, litt mer målrettet, innebærer å rive en liten bit potet, og deretter klemme fruktkjøttet gjennom en ren kompress eller klut for å trekke ut saften. Klapp forsiktig denne saften inn i øyekonturen, vær forsiktig så du ikke får den i øynene, og la den virke i noen minutter før du skyller. I begge tilfeller ser huden ofte friskere og lysere ut, som om øynene har fått noen timers søvn igjen.

Poteten for å gi illusjonen av å ha poteten

Selv om poteten allerede overrasker oss i sin «øyepleie»-form, stopper potensialet tydeligvis ikke der. Denne beskjedne knollen skjuler en hel rekke skjønnhetsfordeler som nesten vil få kjøkkenet ditt til å se ut som et lite kosmetikklaboratorium.

På huden brukes potetsaften ofte for sin lindrende effekt. Takket være vannet som er rikt på mineraler og stivelse, kan poteten lindre mindre, midlertidige irritasjoner og følelser av overoppheting, for eksempel etter soleksponering eller kuldeeksponering. Når den påføres i et tynt, revet lag i ansiktet (alltid på ren hud og i kort tid), etterlater den huden mykere og mer behagelig.

En annen overraskende fordel er dens lysnende effekt. C-vitaminet den inneholder bidrar til å visuelt gjenopplive matt hud. Noen bruker den som en hjemmelaget lotion, og klapper forsiktig den fortynnede saften inn i ansiktet for å gi sliten hud et friskere utseende. Det er ikke en dermatologisk behandling, men et lite " sunn glød "-triks som kan utgjøre hele forskjellen på dager da speilet ikke ser så fint ut.

Det som er så tiltalende med dette tipset er dets upretensiøse natur. Det minner oss om at skjønnhet ikke bare finnes i designerflasker, men også i arvede, intuitive, nesten hjemlige gester. Å bruke en potet til å stelle øynene dine er en måte å si nei til ideen om at du alltid trenger «mer» for å føle deg bra.