Hvorfor det ikke er en så god idé å oppbevare skjønnhetsprøver for lenge

Overfylte toalettmapper, overfylte baderomsskuffer, gratis vareprøver fra parfymebutikker nøye lagret «til senere» ... skjønnhetsprøver har en tendens til å hope seg opp raskere enn produkter i full størrelse. Vi beholder dem til en kommende tur, en spesiell anledning, eller rett og slett fordi de er «for pene til å kastes». Likevel er ikke denne samlingen av miniatyrer så harmløs som den ser ut til.

Disse små formatene som vi lagrer uten å bruke noen gang

Prøver finnes overalt. De er inkludert i nettbestillinger, følger med kjøp i parfymebutikker og fyller opp adventskalendere for skjønnhetsprodukter. Hovedappellen deres er enkel: de lar deg oppdage et produkt uten å investere i fullversjonen.

Problemet er at de raskt hoper seg opp. Mange ender opp glemt bakerst i et skap i måneder, til og med år. Et serum som bare testes én gang, en miniatyrparfyme reservert for en hypotetisk ferie, eller en fuktighetskrem som oppbevares «bare i tilfelle»: disse små størrelsene blir ofte gjenstander vi samler mer på enn vi bruker. Vi samler på dem slik andre samler på frimerker eller de små pyntegjenstandene som finnes i galettes des rois (kongekaker).

Produkter som ikke varer evig

Fordi de er små, har vi noen ganger en tendens til å tro at prøver er unntatt fra de vanlige reglene for kosmetikk. De inneholder imidlertid de samme aktive ingrediensene som vanlige produkter og er underlagt de samme oppbevaringskravene.

Over tid kan formler miste effektiviteten sin. Antioksidanter, vitamin C og visse ingredienser som antas å bidra til sunn hud er spesielt følsomme for luft, varme og lys. Dufter kan også endre seg og utvikle en duft som er forskjellig fra originalen.

Når prøvene først er åpnet, er de enda mer sårbare. Den lille størrelsen betyr ofte mindre beskyttende emballasje og større eksponering for oksygen ved hver bruk.

Problemet med miniatyremballasje

I motsetning til større flasker er miniformater ofte vanskelige å resirkulere. Den lille størrelsen kompliserer arbeidet til sorteringssentrene, som noen ganger sliter med å identifisere dem riktig. «I utgangspunktet er alle små beholdere som vareprøver og reisestørrelser fullstendig ikke-resirkulerbare. Selv om de er laget av den mest resirkulerbare plasten, blir de nesten aldri resirkulert», legger Mark Falinski, en forsker som spesialiserer seg på bærekraftig utvikling, til POPSUGAR magazine.

Resultatet: Selv når de er laget av teoretisk sett resirkulerbare materialer, unnslipper mange gjenstander resirkuleringskanaler og ender opp i vanlig avfall. Denne realiteten gjelder både små tuber, mini-parfymeflasker, kremkrukker og engangsposer.

De riktige refleksene å ta i bruk

Det er ikke nødvendig å forby skjønnhetsprøver fullstendig. De er fortsatt nyttige for å teste ut en formel før du kjøper eller reiser lett. For å forhindre at de hoper seg opp unødvendig:

bruk dem raskt etter at du har mottatt dem;

oppbevar dem unna varme og fuktighet;

sjekk utløpsdatoen eller bruksvarigheten etter åpning;

Ta dem med deg i helgene eller på reiser;

Gi bort de som ikke passer deg til en slektning før de utløper;

Velg gjenbrukbare reisebeholdere for å transportere dine vanlige produkter.

I POPSUGAR-artikkelen nevner eksperten et logisk alternativ for lettvektsreiser: gjenbrukbare beholdere. Fordi du tydeligvis ikke kan gi næring til huden din i en uke med en liten mengde fuktighetskrem. Det er praktisk talt en engangsdose.

Det er bedre å bruke dem enn å samle dem.

Prøver er ment å testes, ikke bli liggende og samle støv i en skuff. Selv om de kan være praktiske, forbedres ikke kvaliteten eller verdien over tid. Tvert imot, jo lenger du venter, desto større er sannsynligheten for at du mister effektiviteten og utilsiktet bidrar til svinn. Neste gang en miniatyrkrem eller parfyme sniker seg ned i vesken din, bør du betrakte det som et produkt du kan bruke umiddelbart i stedet for en skatt du hamstrer.

Videre, siden et dekret ble utstedt i 2024, er det ikke lenger plikt for kosmetikkbutikker å gi deg vareprøver ved hver kasse. Hvis du vil ha dem, må du be om dem. Et symbolsk tiltak for å begrense svinn.