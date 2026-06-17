Denne trenden forvandler soling til et flyktig mønster på huden.

Inspirert av sangeren Zara Larsson, er solkyssede kropper utsmykket med glittertatoveringer, fargerike rhinstener og gullpulver, som fanger solstrålene når de passerer. Kroppen blir et tilbehør i seg selv, et lerret for kreativitet, og en skjønnhetsinfluenser har ikke nølt med å tolke denne hudtrenden på nytt. I en video viser hun frem solens verk: design skulpturert av kunsten å sole seg.

Å lage kunst med brunfarge: det nye skjønnhetscredoet

Helt siden sangerinnen Zara Larsson viste frem en glitrende sommerfugl på huden under turneen sin, har alle fulgt etter og unnet seg denne kunsten i naturlig størrelse. Hibiskusblomster, maksimalistiske havskilpadder og utsmykkede skjell dukker opp blant silhuetter og trenger gjennom spirende brunfarge. Mens noen velger små detaljer, synlige i utringningen på en topp eller bak strengen på en bikini, velger andre dristigere varianter som garantert vil snu seg.

I stedet for å lime perler med en gullsmeds kirurgiske presisjon og forvandle seg selv til en levende diamant, oppfant innholdsskaperen @sophiehennekens sin egen metode og populariserte et ritual som tidligere var forbeholdt blanke ark. I en demonstrasjonsvideo avslører hun sin hemmelige teknikk og deler sin estetiske oppdagelse. Det er genialt.

Hun påfører sommerinspirerte klistremerker hele veien nedover beinet og sprayer huden med et serum som lover de samme effektene som monoiolje . Deretter lar hun solen fullføre dette poetiske lerretet, og etser trykkene inn i dermis for å skape kontrasterende tatoveringer. Etter noen timer med solkysset farging skjer magien. Når hun fjerner disse havinspirerte symbolene, forblir de forankret i huden hennes som skjell på varm sand. De gir illusjonen av en integrert arabesk og krever ingen ekstra smykker.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Sophie Hennekens (@sophiehennekens)

Et alternativ til tradisjonelle tatoveringer for å dekorere huden

Skjønnhetsverdenen, feid av en behagelig bølge av nostalgi, lovpriser fordelene med rhinestone-tatoveringer, enten de er håndlagde eller ferdiglagde. Imidlertid tåler ikke disse glitrende designene som er etset inn i huden saltvann og svette lenge. På den annen side er disse spesiallagde tatoveringene, skapt ikke av en nål, men av solen, mer kompatible med sommerens fritidsaktiviteter.

I tillegg til å pryde kroppen som en kant på bukser eller broderi på et skjørt, forsvinner ikke disse hudmerkene med den første litt for entusiastiske vinkingen. Riktignok falmer de med hver avslappende økt og lur på solsengen, men det er en utmerket unnskyldning for å starte på nytt og eksperimentere. Du kan gjenta prosessen utrettelig til huden din har nådd det siste stadiet av karamelliseringen. Denne soltatoveringen, som bare dannes etter langvarig eksponering, bør imidlertid ikke erstatte solkrem.

Forholdsregler for å forene stil og helse

Selv om denne trenden kan være tiltalende, bør den ikke få oss til å glemme en viktig regel: soling er fortsatt en forsvarsmekanisme for huden mot UV-stråler. Med andre ord, disse midlertidige tatoveringene laget av solen er ikke ufarlige og krever noen forholdsregler.

For å nyte denne sommerfantasien uten å sette huden din i fare, er det best å følge noen retningslinjer:

Påfør en bredspektret solkrem på hele kroppen, inkludert rundt designene.

Unngå langvarig eksponering mellom kl. 12.00 og 16.00, når UV-strålene er mest aggressive.

Ikke forsøk å kunstig akselerere bruningen med ikke-beskyttende oljer.

Begrens eksponeringstiden, selv om tegningen ikke er synlig ennå.

Se etter rødhet, varme eller solbrenthet.

Unngå denne praksisen på hud som er spesielt sensitiv eller utsatt for hudreaksjoner.

For uansett hvor estetisk tiltalende det måtte være, bør en soltatovering aldri gå på bekostning av en forbrenning. Det virkelige målet er ikke å forvandle huden din til et sommerreklameskilt, men å leke med kontraster samtidig som man respekterer hudens naturlige forsvar mot solen.

Til syvende og sist illustrerer denne trenden utviklingen av moderne skjønnhet perfekt: mer leken, mer kreativ og mindre permanent. Etter midlertidige tatoveringer, selvklebende rhinstener og kroppssminke, er også soling i ferd med å bli et uttrykksmiddel. Et flyktig kunstverk som solen trekker direkte på huden og som naturlig falmer over ukene, som et ferieminne etset inn i kroppen.