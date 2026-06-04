Hvor bør du oppbevare solkremen din hjemme? En leges enkle råd

Gjennom sommersesongen reiser solkrem like mye som deg. Den tilbringer timevis i bagasjerommet på bilen, praktisk talt en badstue, og ligger på den varme sanden mens du svømmer. Når den ikke er i strandvesken, legger du den sannsynligvis igjen et sted i huset, lett synlig. Likevel kan hvor du oppbevarer den påvirke effektiviteten.

Hvor du oppbevarer solkremen din er viktig

Solkrem følger deg på alle sommereventyrene dine, fra hagesolsengen til steinene med utsikt over havet, og til og med dukene til måltidene dine utendørs. Noen ganger lar du den ligge på baksetet i bilen, som har blitt en skikkelig badstue, eller i din iver etter å hoppe i vannet kaster du den uforsiktig på håndkleet, og beholderen begynner raskt å koke. Selv om denne beskyttende nektaren er designet for å tåle stekende dager og sommervarmen, er det best å ikke presse lykken.

Og når du ikke er ute og farter, har du en tendens til å oppbevare den litt tilfeldig rundt omkring i huset, uten å tenke så mye over det. Kanskje solkremen din ligger ved siden av de andre nødvendighetene i medisinskapet, eller kanskje den ligger på baderomsbenken , mellom fuktighetskremen og tannbørsten. Denne tilsynelatende logiske plasseringen er imidlertid ikke den mest passende, ifølge en britisk lege som driver en praksis for kosmetisk kirurgi.

Selv om det anbefales å oppbevare parfymer unna lys for å bevare duften og forhindre at de går av, er det litt annerledes for solkrem. Badet er et fuktig miljø på grunn av dusjdamp. Fuktighetsnivået i dette rommet ville skremme bygningsfagfolk. «Dette betyr at produktet kanskje ikke lenger beskytter effektivt mot hudskader», advarer de i Daily Mail.

En leges anbefalinger for riktig oppbevaring

Ifølge eksperten vil solkremen være mindre effektiv hvis du oppbevarer den på badet i dagslys, og den vil ikke kunne beskytte huden ordentlig. Med andre ord kan påføringen av solkrem være ineffektiv. For at solkremen skal fungere som et skjold for huden, er det best å oppbevare den på et kjølig og tørt sted, unna varme og direkte sollys.

Dr. Isabelle Gallay, en hudlege som snakket med Doctissimo , har en mindre definitiv mening om emnet. Hun begrunner kollegaens bemerkninger og påpeker at solkremer av natur er laget for å tåle hete ettermiddager på stranden, utflukter i ørkenlignende klima og soling uten parasoll. «For meg er det egentlig ikke noe problem å oppbevare solkremen på badet. Dette er produkter som er laget for å motstå varme og kan tas med utendørs!» forklarer hun. Dette betyr imidlertid ikke at du ikke bør følge noen gode fremgangsmåter, som å legge tuben i en pose i skyggen eller til og med legge den i en kjøleboks.

De andre reglene for god praksis, altfor ofte minimert

Hudlegen understreker på sin side viktigheten av å sjekke utløpsdatoen på solkrem. Ifølge henne er det best å fornye solkremen hver sesong, selv om fjorårets tube fortsatt er halvfull. «En åpnet tube eller spray har blitt utsatt for oksygen, lys og varme, noe som bryter ned de beskyttende molekylene. Så det er ikke en god idé. I beste fall vil kremen ha mistet sin effektivitet; i verste fall kan den til og med bli giftig», forklarte hun. For å huske datoen du åpnet den første gang, kan du gjerne skrive det på emballasjen med en tusj.

Utover riktig oppbevaring minner hudlegen oss også om en viktig og ofte oversett regel: mengden som påføres. Mange bruker solkremen sin som et dyrebart serum, og påfører noen symbolske klatter i ansiktet eller på skuldrene. Imidlertid gir en solkrem med SPF 50 som påføres sparsomt ikke lenger den virkelige beskyttelsen den fortjener. For å oppnå det beskyttelsesnivået som er annonsert på emballasjen, må du være generøs med mengden og dekke alle eksponerte områder jevnt, inkludert de vi ofte glemmer.

Et annet viktig steg: å påføre solkrem på nytt. Å smøre den forsiktig inn klokken 9 om morgenen før du drar hjemmefra garanterer ikke beskyttelse før solnedgang. Solkremens effektivitet avtar mellom svette, bading, håndklegniing og timer utendørs. Eksperter anbefaler generelt å påføre den på nytt hver andre time, og etter hver svømmetur, selv med en såkalt «vannavstøtende» formel.

Solkrem er en verdifull alliert, ikke et uovervinnelig skjold. Det er viktig å følge instruksjonene og medisinske anbefalinger for å utvikle en skånsom brunfarge og unngå å konkurrere med de svidd kebabene på grillen.