Mørk hud: kriteriene som virkelig betyr noe når du velger solkrem

«Du har mørk hud, du trenger ikke solkrem.» «Du er svart, du blir ikke solbrent.» Disse utallige misoppfatningene som dukker opp hver sommer, antyder at mørke hudtyper kan klare seg uten den alltid tilstedeværende tuben med solkrem. Likevel hadde Bob Marley en karamellfarget hudtone, og det hindret ham ikke i å dø av melanom. Mennesker med mørk hud kjenner kanskje ikke følelsen av skarlagenrød hud som brenner selv om natten, men de må beskytte seg selv akkurat som alle andre, med noen få mindre forskjeller.

Mørke hudtoner, lenge ekskludert fra markedet

I den kollektive fantasien har mørk hud guddommelig beskyttelse mot solen, som om den hadde en superkraft inngravert i lærhuden. Mens kremfarget eller porselenshud utvikler røde merker på kroppen ved den minste ubeskyttede eksponering, virker brun hud ugjennomtrengelig for de brennende strålene. Den viser ingen tegn til ubehag etter lange turer i skyggen eller dager tilbrakt på en solstol. Men selv om den ikke har synlige merker og ikke trenger et yoghurtbasert hjemmemiddel for å berolige den brennende huden, er solen ikke helt ufarlig.

Den er mindre aggressiv, men den kan fortsatt forårsake skade. Mørkere hudtoner har et slags innebygd UV-skjold og er bedre rustet til å tåle uutholdelige sommertemperaturer og solingsøkter på varm sand. Årsaken til denne dermatologiske motstandskraften er først og fremst vitenskapelig. Melanocytter, cellene som bestemmer hudens pigmentering, absorberer mellom 50 % og 70 % mindre ultrafiolett stråling.

«Selv om mørk huds iboende forsvarsmekanismer mot solen er bedre enn lysere huds, er det ingen grunn til ikke å beskytte seg», advarer hudlege Dr. Marina Alexandre i et intervju med Femme Actuelle . Problemet: I mange år ble solkremer utviklet basert på hvit hud. De var derfor fullstendig ineffektive på mørk hud, og all påføring var meningsløs. Dette var en situasjon som beklaget hudlege Adewole Adamson, også professor ved University of Texas at Austin School of Medicine. Han pekte på problemet med «one-size-fits-all»-tilnærmingen til solkrem. Heldigvis har solstrålene utviklet seg, og solkremen har gjort fremskritt mot mer inkluderende formuleringer.

Mer beskyttelse mot solen, ja, men også risikoer.

Presentert som en velsignelse, det visuelle symbolet på en vellykket ferie, og også et tiltalende estetisk trekk, er brunfarge faktisk en forsvarsmekanisme for huden. En arv fra kystferier og lange dukkerter i det dypblå havet, forblir brunfarge et vedvarende skjønnhetsideal, et synonym for «god helse». Og mennesker med mørk hud, som ikke trenger å sole seg eller bruke monoi- olje for mye for å oppnå en solkysset hudfarge, inspirerer kollektiv beundring.

Disse hudtonene, som overgår brunt på fargespekteret, er imidlertid villedende. Selv om de ikke føler den prikkende følelsen som lydløst sier «hold deg i skyggen», lider de fortsatt av konsekvensene. «Melanomer kan oppstå på visse områder som håndflatene og fotsålene, som er mindre pigmenterte», forklarer spesialisten. Hun minner oss også om at mørk hud er følsom for UVA-stråler, som også er ansvarlige for betydelig depigmentering. Derfor er det viktig å øke bevisstheten, uavhengig av hudtype.

De gyldne reglene for å velge en passende solkrem

Hvis du har mørk hud, ikke bare grip tak i den første solkremen du ser i supermarkedet eller la deg påvirke av Instagram-verdig tropisk emballasje. For en bekymringsfri sommer og trygg soleksponering, er her den ideelle solkremprofilen:

En indeks mellom 15 og 30. Ikke kraftig nok for lys hud, men ganske effektiv på hudtyper 4-5-6.

En spray- eller gelform er å foretrekke fremfor den klassiske hvitaktige kremen som etterlater enda mer synlige merker på grunn av kontrasten mot huden. Den er også bedre egnet for behovene til fet hud.

Ikke-komedogene formler som ikke øker talgproduksjonen.

Fortrinnsvis kremer beriket med vitamin C for å forebygge pigmenteringsproblemer og forekomst av kviser.

Selv om mange unge mennesker unngår solkrem for å få brunfarge og gå fra vanilje- til sjokoladefarget hud, er det viktig å gjøre solkrem til en fast del av rutinene sine. Personer med mørk hud, som sjelden blir målrettet av bevissthetskampanjer, trenger også dette beskyttende skjoldet.