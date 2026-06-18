Afrikanske kvinner bruker denne eldgamle ingrediensen som solkrem.

Mens apotek- og supermarkedhyllene er overfylte med UV-beskyttelsesprodukter i form av kremer, sprayer og til og med stifter, lager kvinner i noen isolerte områder av Afrika sine egne solkremblandinger. For å takle den stekende solen som setter huden deres i brann, finner de sin komplette solkrem i sitt friluftsapotek: Moder Natur. De er spesielt avhengige av et plantebasert stoff kjent for sine antioksidantegenskaper.

Tamarindbark, et alternativ til solkremtuber

I dag er kosmetikkutstillingene overfylte med utallige flasker med UV-indeks, og hver flaske er mer overbevisende enn den forrige. Enten de er i lommestørrelse eller familiestørrelse, i spray- eller stiftform, for bybruk eller svømming, har moderne solkremer ingen likhet med de plasterlignende solkremene fra tidligere tider. Med sin sofistikerte markedsføring og sensoriske løfter forvandler de en en gang utdatert praksis til et omfattende skjønnhetsritual. I noen avsidesliggende afrikanske landsbyer, som ligner ingenmannsland, er imidlertid solkrem et fremmed konsept. Disse isolerte områdene, hvor vann er mangelvare, har ikke en eneste butikk innenfor en radius på tretti kilometer.

Innbyggerne, som bor i hytter laget av jord og halm, lever en selvforsynt livsstil. På et kontinent der varmen forvrenger landskapet og bøyer bølgeblikktak, er de avhengige av naturens underverker, som tilbyr en rekke remedier for de som vet hvordan de skal gjenkjenne dem. For å bekjempe den brennende solen smører kvinnene tamarindbark på sin ibenholtshud; den oransje, selvherdende teksturen minner om rosa leire.

Internetts Indiana Jones, kjent som @indianajoseee , delte denne langvarige skjønnhetshemmeligheten med en demonstrasjonsvideo. En sann utforsker av malagassiske kulturer, reiser han gjennom Madagaskar og møter forskjellige etniske grupper, samler historier, tradisjoner og forfedrekunnskap. I denne improviserte skjønnhetsveiledningen filmet på den tørre jorden på Big Island, skraper en kvinne en okerblokk med vann, og lager en nektar som matcher bakgrunnsbildet. Hun sprer den med fingertuppene på de eksponerte delene av kroppen sin, og lager et spesiallaget skjold for huden sin.

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En eldgammel praksis validert av det medisinske miljøet

Tamarindbark er kjent for sine antioksidantegenskaper, helbredende virkning og antiseptiske effekt, og er en nøkkelingrediens i mange laboratorieformler. Den brukes i en rekke hudpleieprodukter på markedet, ofte kombinert med andre aktive ingredienser. Afrikanske folk bruker den imidlertid i sin reneste, rå form. Tamarindbark regnes som en gave fra Moder Natur, og fungerer på samme måte som et UV-filter.

Under videoen, som fremhever denne solkremen, et produkt av himmel og jord, validerer en lege metoden og tilbyr sin ekspertvurdering. «Naturlig solkrem: den fungerer som en fysisk barriere (et skjold) som reflekterer UV-stråler. Det er en eldgammel metode som brukes av kvinner for å beskytte huden sin», forklarer Dr. Abdulhadi Jfri.

En studie publisert i Tropical Journal of Natural Product Research i 2024 kom til den samme glødende konklusjonen og analyserte plantens effektivitet mot solen. Det er ikke behov for komplekse formuleringer eller banebrytende bioteknologiske ingredienser for å beskytte mot karsinomer og andre hudkreftformer: naturen har alt det essensielle for våre strandprodukter rett der i bladene sine.

Svart hud er også utsatt for solens skadelige effekter.

Det er en misforståelse like vedvarende som sand i sandalene våre. Mange tror at ebenholtshud har en genetisk immunitet mot solens skadelige effekter. Selv om denne hudfargen ikke blir rød som porselenshud, som skifter farge etter bare noen få minutter uten skygge, er den fortsatt ikke fritatt fra behovet for solkrem.

Selv om det er sant at mørk hud er mer motstandsdyktig mot intens varme og svært brannfarlige stråler fra solen, kan den ikke beskytte seg selv helt. Det er derfor kremer er spesielt formulert for mørk hud og merket som «melaninresistent». Å si at mørk hud er naturlig immun mot solen er en feiltolkning som kan være skadelig for dens velvære.

I de fattigste regionene, dominert av en stekende sol, finnes solkrem bare i sin villeste form. Det denne oppdagelsen lærer oss er at svaret på sommerens uhell ikke alltid finnes i hyller med klimaanlegg. Den inviterer oss til å vende tilbake til det essensielle.