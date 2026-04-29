Hva eksperter avslører om kadmium i mat og hvordan man kan iverksette konkrete tiltak

Ernæring
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : benzoix / Magnific

Usynlig, luktfri og smakløs, kadmium finnes likevel i maten din hver dag. Dette tungmetallet, klassifisert som kreftfremkallende, akkumuleres sakte i kroppen over år. En fersk rapport fra ANSES , publisert i 2026, slår alarm om eksponering som er mer utbredt i Frankrike enn tidligere antatt.

En diskret, men utbredt forurensning

Ifølge ANSES' funn har nesten én av to voksne kadmiumnivåer som overstiger toksikologiske referanseverdier. Eksperter antyder at eksponeringen starter i barndommen, noe som reiser spørsmål om kontinuerlig eksponering gjennom hele livet.

Det bekymringsfulle poenget er at dette stoffet ikke kommer fra én enkelt matvare, men fra utbredt forurensning av næringskjeden. Med andre ord, kadmium er overalt, i små doser, men gjentatte ganger.

Hvor kommer dette tungmetallet fra?

Kadmium forekommer naturlig i jord, men menneskelig aktivitet har økt konsentrasjonen, spesielt gjennom intensivt jordbruk. Fosfatgjødsel som brukes til å gjødsle avlinger er en av hovedkildene til forurensning.

Disse gjødselene kommer delvis fra importerte steiner som er rike på kadmium. Når metallet er i jorden, absorberes det av planter og havner deretter i menneskenes matforsyning. Det er et gradvis, usynlig, men vedvarende fenomen.

Matvarene som er mest berørt

I motsetning til hva man kanskje skulle tro, er det ikke de «ekstreme» matvarene som utgjør det største problemet, men de som konsumeres daglig. Poteter, brød, frokostblandinger, ris, pasta og bakverk står for en stor del av eksponeringen. Fellesnevneren deres er enkel: de er svært ofte tilstede i måltider, noe som mangedobler de små dosene som inntas.

Et bekymringspunkt for yngre mennesker

Hos barn er eksponeringen enda mer uttalt fordi kroppsvekten deres er lavere og kostholdet deres ofte er mer basert på kornprodukter. Data viser at en betydelig andel barn overskrider det tolererbare daglige inntaket. Dette betyr ikke umiddelbar fare, men snarere en akkumulering som må overvåkes på lang sikt. Morsmelkerstatning og frokostblandinger som markedsføres til små barn kan også bidra til denne eksponeringen, noe som gjør problemet spesielt sensitivt for familier.

Kan vi virkelig unngå kadmium?

Realiteten er klar: det er umulig å eliminere kadmium fullstendig fra maten vår. Det er et allestedsnærværende forurensende stoff, som finnes i svært lave nivåer i nesten all mat produsert på jorden. Utfordringen er derfor ikke å unngå det fullstendig, men snarere å redusere den totale eksponeringen. Med andre ord handler det om å begrense kumulativ eksponering.

Konkrete måter å redusere eksponering på

Eksperter anbefaler flere enkle og realistiske tiltak.

  • Først, varier kostholdet ditt. Å unngå å alltid spise den samme typen mat bidrar til å redusere gjentatt eksponering for de samme forurensningskildene.
  • Begrens deretter inntaket av kornprodukter som spises mye, og spis mer belgfrukter som linser, kikerter eller tørkede bønner. Disse matvarene bidrar mindre til den totale eksponeringen og gir et verdifullt ernæringsmessig mangfold.
  • Valg av produkter kan også spille en rolle. Matvarer fra økologisk landbruk eller lokale forsyningskjeder kan, avhengig av produksjonsforholdene, ha ulike nivåer av forurensning, spesielt knyttet til jord.
  • For ris kan valg av visse varianter som basmati- eller hvitris redusere eksponeringen sammenlignet med fullkornsris, hvor kliet konsentrerer mer tungmetaller.
  • Mørk sjokolade, som ofte blir trukket frem, trenger ikke å kuttes ut: konsumert med måte passer den lett inn i et balansert kosthold.

Tobakk, en viktig faktor som ofte overses

Én faktor dukker konsekvent opp i studier: tobakk. Røyking øker kadmiumnivåene i kroppen betydelig, ifølge ANSES (det franske byrået for mat, miljø og arbeidsmiljø). En sigarett er en direkte kilde til eksponering, i tillegg til den fra mat.

Til syvende og sist er ikke kadmium et nytt forurensende stoff, men helsevarslene øker og blir mer spesifikke. Eksperter understreker behovet for kollektive tiltak, spesielt når det gjelder å redusere forekomsten av kadmium i gjødsel og mat. Inntil store endringer implementeres, er den mest realistiske tilnærmingen fortsatt individuell: diversifisering, balanse og reduksjon av hyppigheten av gjentatte måltider.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
For å holde deg godt hydrert uten problemer, kan disse vannrike matvarene hjelpe daglig

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

