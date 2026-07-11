En bestemt vane på badet kan bidra til vond lukt.

Tror du den vonde lukten på badet ditt utelukkende skyldes dårlig ventilasjon eller rengjøring? En vane mange av oss tilegner oss ubevisst kan også spille en rolle. En vitenskapelig studie fremhever en daglig praksis som fremmer spredning av bakterier i rommet ... når toalettet er plassert på badet.

Denne refleksen som mange av oss har

Denne situasjonen gjelder hjem der toalettet og badet deler ett rom. I mange hjem er toalettet separat, noe som naturlig begrenser spredningen av mikrodråper på håndklær, tannbørster eller andre baderomsartikler. Denne konfigurasjonen anses også ofte som mer hygienisk.

Men når toalettet er integrert i badet, er det vanlig å skylle ned uten å ta seg tid til å lukke lokket. Denne tilsynelatende harmløse handlingen kan få konsekvenser. Når toalettet skylles ned, tømmes ikke bare skålen; det skaper også en luftstrøm som kan sende ut små, usynlige dråper i rommet. Dette fenomenet går helt ubemerket hen, men det kan påvirke baderomshygienen.

Mikrodråper som beveger seg gjennom rommet

Forskere ved University of Arizona , ledet av mikrobiolog Charles Gerba, undersøkte dette spørsmålet i en studie publisert i American Journal of Infection Control. Arbeidet deres beskriver det forskere kaller «toalettskyen». Når toalettet skylles ned, dannes det en sky av mikrodråper som kan bære med seg forskjellige mikroorganismer.

Disse partiklene legger seg deretter på nærliggende overflater: gulv, vegger, vasken og til og med gjenstander som er igjen i rommet. Derfor anbefaler forskere å alltid lukke toalettlokket før du skyller ned, og regelmessig rengjøre toalettet og omkringliggende overflater.

Hvorfor dette kan fremme vond lukt

Studien fokuserer primært på bakteriespredning, men dette fenomenet kan også bidra til utviklingen av vedvarende lukt. Når de først har avsatt seg på fuktige overflater, finner visse mikroorganismer et miljø som er gunstig for vekst. Fuktige håndklær, badematter, tannbørster og andre hverdagsgjenstander kan dermed bli yngleplasser der bakterier formerer seg lettere.

Noen av disse stoffene er imidlertid nettopp ansvarlige for den ubehagelige lukten som kan utvikle seg på et bad. Selv om det ikke er den eneste mulige forklaringen, kan denne spredningen derfor bidra til å gjøre atmosfæren mindre behagelig.

De riktige stegene for et «friskere» bad

Den gode nyheten er at noen få enkle vaner kan bidra til å begrense dette fenomenet.

Den første refleksen er å lukke toalettlokket før hver spyling.

Det er også lurt å lufte badet daglig for å redusere fuktigheten, å rengjøre toalettskålen og andre ofte brukte overflater regelmessig, og å la håndklær tørke ordentlig etter bruk.

Et annet praktisk tips: unngå å oppbevare tannbørsten rett ved siden av toalettet når de er plassert i samme rom.

Til syvende og sist tar det bare et sekund å lukke toalettlokket, men denne enkle vanen kan bidra til å opprettholde et renere og mer behagelig bad hver dag. Som det ofte er tilfelle med hygiene, er det disse små, gjentatte handlingene som kan ha en reell innvirkning på din daglige komfort.