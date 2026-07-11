En bestemt vane på badet kan bidra til vond lukt.

Interiør
Julia Perez
Photo d'illustration : Francesca Tosolini / Unsplash

Tror du den vonde lukten på badet ditt utelukkende skyldes dårlig ventilasjon eller rengjøring? En vane mange av oss tilegner oss ubevisst kan også spille en rolle. En vitenskapelig studie fremhever en daglig praksis som fremmer spredning av bakterier i rommet ... når toalettet er plassert på badet.

Denne refleksen som mange av oss har

Denne situasjonen gjelder hjem der toalettet og badet deler ett rom. I mange hjem er toalettet separat, noe som naturlig begrenser spredningen av mikrodråper på håndklær, tannbørster eller andre baderomsartikler. Denne konfigurasjonen anses også ofte som mer hygienisk.

Men når toalettet er integrert i badet, er det vanlig å skylle ned uten å ta seg tid til å lukke lokket. Denne tilsynelatende harmløse handlingen kan få konsekvenser. Når toalettet skylles ned, tømmes ikke bare skålen; det skaper også en luftstrøm som kan sende ut små, usynlige dråper i rommet. Dette fenomenet går helt ubemerket hen, men det kan påvirke baderomshygienen.

Mikrodråper som beveger seg gjennom rommet

Forskere ved University of Arizona , ledet av mikrobiolog Charles Gerba, undersøkte dette spørsmålet i en studie publisert i American Journal of Infection Control. Arbeidet deres beskriver det forskere kaller «toalettskyen». Når toalettet skylles ned, dannes det en sky av mikrodråper som kan bære med seg forskjellige mikroorganismer.

Disse partiklene legger seg deretter på nærliggende overflater: gulv, vegger, vasken og til og med gjenstander som er igjen i rommet. Derfor anbefaler forskere å alltid lukke toalettlokket før du skyller ned, og regelmessig rengjøre toalettet og omkringliggende overflater.

Hvorfor dette kan fremme vond lukt

Studien fokuserer primært på bakteriespredning, men dette fenomenet kan også bidra til utviklingen av vedvarende lukt. Når de først har avsatt seg på fuktige overflater, finner visse mikroorganismer et miljø som er gunstig for vekst. Fuktige håndklær, badematter, tannbørster og andre hverdagsgjenstander kan dermed bli yngleplasser der bakterier formerer seg lettere.

Noen av disse stoffene er imidlertid nettopp ansvarlige for den ubehagelige lukten som kan utvikle seg på et bad. Selv om det ikke er den eneste mulige forklaringen, kan denne spredningen derfor bidra til å gjøre atmosfæren mindre behagelig.

De riktige stegene for et «friskere» bad

Den gode nyheten er at noen få enkle vaner kan bidra til å begrense dette fenomenet.

  • Den første refleksen er å lukke toalettlokket før hver spyling.
  • Det er også lurt å lufte badet daglig for å redusere fuktigheten, å rengjøre toalettskålen og andre ofte brukte overflater regelmessig, og å la håndklær tørke ordentlig etter bruk.
  • Et annet praktisk tips: unngå å oppbevare tannbørsten rett ved siden av toalettet når de er plassert i samme rom.

Til syvende og sist tar det bare et sekund å lukke toalettlokket, men denne enkle vanen kan bidra til å opprettholde et renere og mer behagelig bad hver dag. Som det ofte er tilfelle med hygiene, er det disse små, gjentatte handlingene som kan ha en reell innvirkning på din daglige komfort.

Julia Perez
Julia Perez
Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
Article précédent
Er hjemmet ditt overopphetet? Dette overraskende tipset kan være av interesse for deg.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Er hjemmet ditt overopphetet? Dette overraskende tipset kan være av interesse for deg.

Akkurat nå er hele Frankrike kvelende varmt. I noen regioner er temperaturene høyere enn i Sahara. Selv om...

Et enkelt triks kan hjelpe rommet ditt å holde seg kjøligere i varmt vær.

Når temperaturen stiger, blir det raskt en prioritet å forvandle hjemmet ditt til et kjølig fristed. Den gode...

Hvorfor dukker noen flekker alltid opp igjen på kjøkkenet, selv etter rengjøring?

Hvem har vel ikke følt en viss frustrasjon over å se de samme flekkene dukke opp igjen på...

Denne vanen etter dusjing bidrar til vond lukt på badet

Du går ut av dusjen og føler deg uthvilt og avslappet. Noen timer senere, idet du går tilbake...

Å henge tøyet på denne måten kan redusere tørketiden

Tørking av tøy kan noen ganger ta hele dagen, spesielt om vinteren eller når luftfuktigheten er høy. Måten...

Innredning av tenåringsrom: ideer til styling og møblering

Et tenåringsrom er mye mer enn bare et rom for å sove. Det er et intimt rom der...