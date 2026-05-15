Denne vanen etter dusjing bidrar til vond lukt på badet

Du går ut av dusjen og føler deg uthvilt og avslappet. Noen timer senere, idet du går tilbake inn på badet, henger en merkelig muggen lukt i luften. Hva om årsaken var en enkel vane, en som mange av oss gjør uten å tenke over det? Spoiler alert: alt starter med badehåndkleet. Her er hvorfor denne rutinen etter dusjen ofte er kilden til ubehagelig lukt, og hvordan du kan fikse den uten problemer.

Synderen er ofte det dårlig hengte håndkleet.

Etter at vi har tørket oss, er refleksen nesten automatisk: vi ruller håndkleet på en krok, legger det på kanten av badekaret, eller lar det ligge på en stol. Imidlertid er denne tilsynelatende harmløse gesten, ifølge eksperter på hjemmehygiene, en av hovedårsakene til vond lukt på badet.

Når et fuktig håndkle er stablet opp eller brettet, kan det ikke tørke ordentlig. Og i et rom som allerede er varmt og fuktig, er det det perfekte miljøet for bakterier og mugg (den lille muggen som er ansvarlig for den "muggen" lukten). Et vanlig håndkle, spredt riktig ut, tørker på 2 til 3 timer. Det samme håndkleet som blir liggende sammenkrøllet kan ta 6 til 8 timer å tørke, eller enda mye lenger på et dårlig ventilert bad.

En tankevekkende studie

Problemstillingen er desto viktigere fordi den er relatert til hygiene. En analyse som ofte siteres av tekstilspesialister, viste at omtrent 90 % av baderomshåndklær inneholder koliforme bakterier. Dette er ikke ubetydelig: disse mikroorganismene trives i varme, fuktige miljøer, og spredningen deres er ledsaget av den beryktede ubehagelige lukten.

Gode nyheter: Å begrense tiden et håndkle forblir fuktig reduserer veksten betydelig. Med andre ord er det ikke selve håndkleet som er problemet, men heller hvordan det får tørke mellom hver bruk.

Gode vaner å tilegne seg daglig

For å forvandle badet ditt til et rom som alltid lukter godt, er det bare noen få enkle trinn som skal til.

Legg håndkleet flatt på en håndklestang i stedet for en krok. Luften skal kunne sirkulere på begge sider av håndkleet. Dette er den klart mest effektive metoden. Ventiler badet under og etter dusjen.

I følge anbefalinger for hjemmehygiene er det best å bruke en avtrekksvifte eller la et vindu stå åpent i minst 20 minutter etter en varm dusj for å fjerne overflødig fuktighet. Cleveland Clinic påpeker også at det å holde et roms fuktighetsnivå under 50 % begrenser muggvekst betydelig.

Vask håndklærne regelmessig, i gjennomsnitt hver 3. til 4. gangs bruk. Og fremfor alt, aldri la dem ligge våte i skittentøyskurven: de risikerer å forurense andre tekstiler.

Unngå tøymyknere, som reduserer fibrenes absorberingsevne og fanger fuktighet i stoffet. Håndklær blir mindre effektive og mer utsatt for ubehagelig lukt.

Til slutt, hvis du har plass, veksle mellom to håndklær slik at hvert håndkle tørker helt mellom hver bruk. En liten forandring som utgjør en stor forskjell.

Kort sagt, et velduftende bad handler ikke om duftlys eller «mirakelspray». Ofte er det de små, hverdagslige handlingene som utgjør hele forskjellen.