Et enkelt triks kan hjelpe rommet ditt å holde seg kjøligere i varmt vær.

Når temperaturen stiger, blir det raskt en prioritet å forvandle hjemmet ditt til et kjølig fristed. Den gode nyheten er at en av de mest effektive metodene verken krever oppussing eller dyrt utstyr. Et enkelt, vitenskapelig bevist tiltak kan gjøre en reell forskjell i hverdagen din.

Refleksen til å ta i bruk som det første om morgenen

Det antas ofte at varme hovedsakelig kommer inn gjennom luften ute. I virkeligheten er det ofte solen selv som er den viktigste årsaken. Når strålene passerer gjennom vinduer, varmer de opp vegger, møbler og gulv, og temperaturen inne øker raskt.

For å begrense denne effekten er den beste strategien å lukke skodder , persienner og gardiner helt før de varmeste timene. Sør- og vestvendte vinduer er spesielt berørt. Denne praksisen er vanlig i mange middelhavsregioner, hvor det lenge har vært kjent at det ofte er mer effektivt å blokkere solen enn å prøve å holde varmen ute når den har fått plass.

Hva studiene sier

Forskere har undersøkt den faktiske effekten av denne praksisen. En studie publisert i tidsskriftet Energy and Buildings sammenlignet et rom med helt lukkede skodder med et der de sto litt på gløtt. Resultatet: Selv en liten åpning reduserer effektiviteten av solbeskyttelsen betydelig. Varmeopptaket økte med mer enn 70 % når skodder ikke var helt lukket. Kort sagt, for å dra full nytte av denne kjøleeffekten, er det best å unngå sprekker.

Nyere forskning viser også at optimalisert håndtering av solskjerming kan redusere behovet for klimaanlegg betydelig i noen hjem.

Kulde spiller også en rolle om natten

Å lukke skoddene på dagtid er et godt utgangspunkt, men trikset fungerer enda bedre når det kombineres med god ventilasjon i de kjøligere timene.

Så snart utetemperaturen faller under temperaturen inne i huset, åpne alle vinduer og skodder på vidt gap . Hvis mulig, lag en kryssbris mellom to åpninger på motsatte sider av huset. Denne luftsirkulasjonen bidrar til å fjerne varmen som har samlet seg i løpet av dagen og gir en følelse av naturlig kjølighet.

Noen få gester som utgjør hele forskjellen

For å forsterke effekten av denne metoden, kan man ta i bruk flere vaner:

Slå av ubrukte apparater og utstyr som står i standby, og som avgir varme uten at du merker det.

Bruk sengetøy laget av bomull eller lin, som er behagelige og pustende materialer.

Legg en litt fuktig klut foran en vifte for å fremme en kjølende effekt gjennom fordampning.

Når det er mulig, velg reflekterende materialer eller belegg som begrenser varmeabsorpsjonen fra bygningen.

Kort sagt, med stadig hyppigere hetebølger teller hver grad som spares. Å lukke skoddene tidlig om morgenen kan virke trivielt, men denne enkle vanen bidrar til å opprettholde et mer komfortabelt innemiljø gjennom dagen. Dette enkle trinnet krever ingen spesiell installasjon, bruker ikke ekstra energi og påvirker budsjettet ditt, og er en av de beste måtene å holde seg kjøligere på i sommer.