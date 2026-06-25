Er hjemmet ditt overopphetet? Dette overraskende tipset kan være av interesse for deg.

Akkurat nå er hele Frankrike kvelende varmt. I noen regioner er temperaturene høyere enn i Sahara. Selv om du lukker skoddene ved daggry og lufter ut hele natten, vil varmen fortsatt sive inn hvis du bor i en kvelende hetebølge, til tross for dine anstrengelser for å senke temperaturen. Og siden ikke alle har råd til et klimaanlegg, kan dette tilbehøret, som ingen tidligere hadde vurdert under en hetebølge, gi deg litt lindring.

Nødteppet, et billig skjold mot varmen

Franskmennene følger med på værmeldingen og håper på at temperaturene vil synke, og de lengter nesten etter vinterværet og de kjølige vårmorgenene. De har aldri drømt så mye om forfriskende regn som nå. Frankrike har vært i rød beredskap i en uke nå, og har slått varmerekorder etter varmerekord. Ingen region i landet har blitt spart, ikke engang Bretagne, en gang en oase av kjølighet, eller Nord-Irland, kjent for sin gjennomgripende grå himmel og lave solskinnsnivåer.

Mediene vier hele reportasjer til denne tilsynelatende endeløse hetebølgen, og understreker stadig dens enestående natur. Nåværende temperaturer er på nivå med værmeldingene for 2050. Faktisk opplevde bare 1,2 % av planeten temperaturer varmere enn Frankrike forrige mandag. Og vifter er ikke lenger nok til å gi ventilasjon eller skape en viss luftstrøm. Innetemperaturen er nesten identisk med skyggen, spesielt hvis du bor i et dårlig isolert hjem. Du føler virkelig at du bor i et papphus.

Nå investerer byboere, innesperret i betongjungler, i toppmoderne klimaanlegg. Men med denne økningen i popularitet har prisene firedoblet seg. Noen har flyttet til garasjen eller satt opp en barneseng i kjelleren, mens andre har søkt etter gjør-det-selv-løsninger på nettet. Og nødteppet har vist seg å være et godt funn for å bekjempe varmen. Dette tilbehøret, som brukes i ekstreme situasjoner for å varme de som lider av hypotermi, har også en kjølende side som reflekterer solstråling og begrenser overoppheting i varmt vær .

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En måte å oppnå opptil 7 °C i et hjem

Under denne nærmest apokalyptiske hetebølgen er det nesten meningsløst å holde skoddene lukket og holde seg inne i mørket. Selv nettene er uutholdelig varme. Effektene av klimaendringene merkes tydelig. Så vi må improvisere med det vi har. Ifølge tilhengerne kan det å dekke vinduene i et hjem med et overlevelsesteppe senke temperaturen med 7 °C. Det er ingen liten bragd.

Et overlevelsesteppe er kanskje ikke like estetisk tiltalende som broderte gardiner , men det fungerer som en termisk barriere og reflekterer varmen som et skjold. Overlevelsesteppet koster under 5 euro på apotek og kan noen ganger til og med fås gratis under førstehjelpstrening eller andre forebyggende arrangementer. Det beviser sin verdi og sikrer komfort i dette stekende været. Det finnes imidlertid noen gode fremgangsmåter å følge for å få mest mulig ut av denne lommestore innovasjonen, som vanligvis bare ligger i hanskerommet. Slik bruker du det riktig:

Fest den på utsiden av vinduet med lim for å hindre at strålene slipper gjennom, og lukk skoddene hvis du har det. Innholdsskaperen bak videoen advarer: «Varmen forblir fanget mot glasset, og termisk sjokk kan føre til at doble glassruter knuses.»

Sørg for at det reflekterende materialet i overlevelsesteppet ikke blender naboer på den andre siden av gaten eller hindrer sikten på veiene.

Hvitting (Meudon-hvit) er også effektiv i varmt vær.

Mens du søkte etter tips for varmeavlastning ved hjelp av nøkkelord på sosiale medier, har du kanskje snublet over videoer som viser ressurssterke folk som maler vinduene sine hvite. Nei, det er ikke en ny dekorasjonstrend , og heller ikke en kamuflasjeteknikk for å skjerme seg mot nysgjerrige øyne. Dette malingslignende stoffet er intet annet enn Meudon-hvitt. Bare enda en gammel kjerringråd for å kvele litt mindre i hjem som føles som et spyd på en grill.

Dette er et veldig fint hvitt pulver som hovedsakelig består av kalsiumkarbonat, det samme stoffet som krittet som brukes på tavler. Opprinnelig kom det fra steinbruddene i Meudon, nær Paris, derav navnet. Meudon White blandes vanligvis med litt vann for å få en pasta eller en tykk væske, og påføres deretter med en pensel eller svamp. Når det har tørket, danner det et hvitt slør som reflekterer noe av sollyset. Det er et så overbevisende produkt at det til og med er utsolgt i gjør-det-selv-butikker.

Hetebølger kommer og går, hver forskjellig fra den forrige. De intensiveres år etter år, og tvinger allmennheten til å tilpasse seg og revurdere levekårene sine. Hvis du ikke er så heldig å bo i et gammelt steinhus eller ha et svømmebasseng, vil disse midlertidige løsningene være en skikkelig livredder.