Disse frastøtende plantene kan naturlig holde mygg unna om sommeren.

Når det varmere været kommer, blir ofte mygg med på festen. Den gode nyheten er at det finnes naturlige løsninger for å gjøre terrassen, balkongen eller hagen din mer behagelig. Enkelte planter, like vakre som de er velduftende, bidrar til å holde disse uønskede besøkende unna samtidig som de forskjønner uteområdene dine.

Planter som får deg til å miste sinnstilstanden

I motsetning til insektmidler dreper ikke myggmiddel. De frigjør essensielle oljer hvis dufter forstyrrer luktesansen deres og gjør det vanskeligere for dem å oppdage mennesker. Som et resultat foretrekker mygg ofte å holde seg unna. Effektiviteten deres varierer avhengig av temperatur, fuktighet og plassering. De gir ikke fullstendig beskyttelse, men de skaper vanligvis en nyttig luktbarriere rundt boområder.

Stjernene i den myggfrie hagen

Sitrongress er fortsatt det foretrukne valget. Den sitronaktige duften, som hageentusiaster setter stor pris på, er langt mindre tiltalende for mygg. Enten den er i en potte eller plantet direkte i bakken, trives den i full sol og krever moderat vanning. Plassert i nærheten av dører eller vinduer, skinner den virkelig.

Lavendel er et annet pålitelig valg. De lilla blomstene avgir en behagelig duft for deg, men mye mindre for insekter. Den er lettstelt og tørkebestandig, og gir også et herlig middelhavspreg til uteområdene dine.

Duftpelargonier, i motsetning til vanlig pelargoni, fortjener også en fremtredende plass. Når bladene knuses, frigjør de en sterk sitronaktig duft som er spesielt effektiv til å avvise mygg. Som en ekstra bonus lyser de fargerike blomstene enkelt opp en balkong eller terrasse.

Redundante aromater

Hvorfor ikke kombinere forretninger med fornøyelse?

Basilikum er en av de mest interessante plantene. I tillegg til å sette smak på sommeroppskriftene dine, avgir bladene en duft som mygg misliker, spesielt sitronvariantene.

Sitronmelisse er også et utmerket alternativ takket være den friske duften som minner om sitrongress.

Når det gjelder peppermynte, bidrar mentolaromaen til å avvise mygg samtidig som den gir friskhet til drinker og desserter.

Rosmarin og sitrontimian passer perfekt til dette utvalget. De er hardføre, enkle å dyrke og krever lite vann, og tilbyr både kulinariske egenskaper og en naturlig frastøtende effekt.

Blomster som kombinerer skjønnhet og effektivitet

Noen prydplanter kan også delta i denne naturlige strategien.

Ringblomster, ringblomster og blomsterkarse avgir duftstoffer som plager mange insekter, inkludert mygg. De gir også farge til blomsterbed og plantekasser.

Reinfann er kjent for sin virkning mot diverse insekter, men den krever flere forholdsregler ved bruk på grunn av sammensetningen.

Riktig plassering utgjør hele forskjellen

For å dra full nytte av egenskapene deres, plasser disse plantene i nærheten av områder der du tilbringer tid: terrassen, hagemøblene, balkongen, vinduskarmene eller inngangsdøren. Ideelt sett bør du kombinere flere arter i stedet for å stole på bare én. En kombinasjon av sitrongress, lavendel, basilikum, duftgeranium og peppermynte skaper en mer effektiv duftbarriere.

Avslutningsvis er det viktig å huske at selv om disse plantene kan være et verdifullt hjelpemiddel, erstatter de ikke gode hagevaner . Husk spesielt å fjerne stillestående vann i tallerkener, takrenner eller beholdere som står utendørs, da disse er ideelle yngleplasser for mygg. Ved å kombinere noen velvalgte planter med disse enkle handlingene, kan du nyte et mer innbydende, mer fargerikt og naturlig mer komfortabelt uterom gjennom sommeren.