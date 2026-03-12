Mer enn halvparten av havene skifter farge og blir grønnere, ifølge en studie.

Jorden har alltid fått kallenavnet «den blå planeten» på grunn av de enorme havområdene som dekker overflaten. Nyere vitenskapelige observasjoner viser imidlertid at denne ikoniske fargen gradvis kan endre seg. Ifølge flere studier basert på satellittdata har en stor del av verdenshavene allerede begynt å endre fargetone de siste tiårene, og blitt litt grønnere.

Observasjoner gjort over mer enn tjue år

Fenomenet ble identifisert gjennom analyse av satellittbilder samlet inn over en periode på omtrent tjue år. Disse dataene gjorde det mulig for forskere å studere fargevariasjoner i havet på global skala. En studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature indikerer at mer enn 56 % av havene opplevde en målbar fargeendring i løpet av denne perioden. Forskerne observerte at noen havområder ble grønnere.

Disse endringene er ofte vanskelige å oppfatte med det blotte øye, men satellittsensorer kan oppdage små variasjoner i hvordan lys reflekteres av vann. Forskere anser disse endringene for å være en viktig indikator på transformasjonene som påvirker marine økosystemer.

Planteplanktonets rolle i denne fargeendringen

En av hovedforklaringene som forskerne har fremsatt, gjelder planteplankton, en gruppe marine mikroorganismer som er i stand til å utføre fotosyntese. Disse organismene inneholder blant annet klorofyll, et pigment som absorberer bestemte bølgelengder av lys og kan gi vannet en grønnere fargetone.

Når konsentrasjonen av planteplankton øker i visse havområder, kan vannets farge endre seg noe. Planteplankton spiller en viktig rolle i å opprettholde balansen i havene. Det danner grunnlaget for mange marine næringskjeder og deltar også i absorpsjonen av karbondioksid fra atmosfæren.

Et fenomen som muligens er knyttet til klimaendringer

Forskere mener at disse fargevariasjonene kan være knyttet til miljøendringer som påvirker havene. Økt vanntemperatur, endringer i havets sirkulasjon og endringer i næringstilgjengeligheten kan alle påvirke planteplanktonfordelingen.

Klimaendringer kan derfor indirekte fremme spredning av visse marine mikroorganismer i noen regioner. Forskerne er imidlertid fortsatt forsiktige: selv om observasjoner tydelig viser en fargeendring i mange havområder, er det behov for ytterligere forskning for å fullt ut forstå mekanismene som er involvert.

Mulige konsekvenser for marine økosystemer

Disse endringene kan påvirke balansen i havets økosystemer. Siden planteplankton danner grunnlaget for mange næringskjeder, kan enhver endring i utbredelsen påvirke artene som er avhengige av det. Noen bestander av fisk eller marine organismer kan dermed trives i visse områder, mens andre kan gå ned.

Videre spiller planteplankton også en rolle i visse atmosfæriske prosesser, særlig ved å frigjøre forbindelser som bidrar til skydannelse. Disse komplekse samspillene mellom hav, klima og biosfæren er for tiden gjenstand for mye vitenskapelig forskning. Satellittobservasjoner viser at fargen på havene ikke er statisk. I løpet av de siste to tiårene har mer enn halvparten av havene gjennomgått en målbar endring, med en trend mot å bli litt grønnere.

Til syvende og sist, selv om disse variasjonene noen ganger kan være umerkelige for det menneskelige øye, utgjør de et viktig signal om endringene som pågår i marine økosystemer. For forskere kan overvåking av disse endringene bidra til å bedre forstå klimaets innvirkning på havets balanse.