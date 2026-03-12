Mer enn halvparten av havene skifter farge og blir grønnere, ifølge en studie.

Grønn
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Damon Hall/Pexels

Jorden har alltid fått kallenavnet «den blå planeten» på grunn av de enorme havområdene som dekker overflaten. Nyere vitenskapelige observasjoner viser imidlertid at denne ikoniske fargen gradvis kan endre seg. Ifølge flere studier basert på satellittdata har en stor del av verdenshavene allerede begynt å endre fargetone de siste tiårene, og blitt litt grønnere.

Observasjoner gjort over mer enn tjue år

Fenomenet ble identifisert gjennom analyse av satellittbilder samlet inn over en periode på omtrent tjue år. Disse dataene gjorde det mulig for forskere å studere fargevariasjoner i havet på global skala. En studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature indikerer at mer enn 56 % av havene opplevde en målbar fargeendring i løpet av denne perioden. Forskerne observerte at noen havområder ble grønnere.

Disse endringene er ofte vanskelige å oppfatte med det blotte øye, men satellittsensorer kan oppdage små variasjoner i hvordan lys reflekteres av vann. Forskere anser disse endringene for å være en viktig indikator på transformasjonene som påvirker marine økosystemer.

Planteplanktonets rolle i denne fargeendringen

En av hovedforklaringene som forskerne har fremsatt, gjelder planteplankton, en gruppe marine mikroorganismer som er i stand til å utføre fotosyntese. Disse organismene inneholder blant annet klorofyll, et pigment som absorberer bestemte bølgelengder av lys og kan gi vannet en grønnere fargetone.

Når konsentrasjonen av planteplankton øker i visse havområder, kan vannets farge endre seg noe. Planteplankton spiller en viktig rolle i å opprettholde balansen i havene. Det danner grunnlaget for mange marine næringskjeder og deltar også i absorpsjonen av karbondioksid fra atmosfæren.

Et fenomen som muligens er knyttet til klimaendringer

Forskere mener at disse fargevariasjonene kan være knyttet til miljøendringer som påvirker havene. Økt vanntemperatur, endringer i havets sirkulasjon og endringer i næringstilgjengeligheten kan alle påvirke planteplanktonfordelingen.

Klimaendringer kan derfor indirekte fremme spredning av visse marine mikroorganismer i noen regioner. Forskerne er imidlertid fortsatt forsiktige: selv om observasjoner tydelig viser en fargeendring i mange havområder, er det behov for ytterligere forskning for å fullt ut forstå mekanismene som er involvert.

Mulige konsekvenser for marine økosystemer

Disse endringene kan påvirke balansen i havets økosystemer. Siden planteplankton danner grunnlaget for mange næringskjeder, kan enhver endring i utbredelsen påvirke artene som er avhengige av det. Noen bestander av fisk eller marine organismer kan dermed trives i visse områder, mens andre kan gå ned.

Videre spiller planteplankton også en rolle i visse atmosfæriske prosesser, særlig ved å frigjøre forbindelser som bidrar til skydannelse. Disse komplekse samspillene mellom hav, klima og biosfæren er for tiden gjenstand for mye vitenskapelig forskning. Satellittobservasjoner viser at fargen på havene ikke er statisk. I løpet av de siste to tiårene har mer enn halvparten av havene gjennomgått en målbar endring, med en trend mot å bli litt grønnere.

Til syvende og sist, selv om disse variasjonene noen ganger kan være umerkelige for det menneskelige øye, utgjør de et viktig signal om endringene som pågår i marine økosystemer. For forskere kan overvåking av disse endringene bidra til å bedre forstå klimaets innvirkning på havets balanse.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Pourquoi les e-liquides français séduisent de plus en plus les vapoteurs

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Denne enorme ildkulen som sees på den europeiske himmelen er like spennende som den er imponerende.

Flere europeere var nylig vitne til et spektakulært fenomen på nattehimmelen. En intens glød som spredte seg over...

Hvorfor «kaster» disse statuene seg i hjertet av London og går viralt på internett?

I London har en uvanlig fontene nylig fått mye oppmerksomhet: statuer ser ut til å «kaste opp» brunt...

«Utrolig»: Han går på den frosne Østersjøen; videoen hans fascinerer internettbrukere

Å gå på havet? Nei, det er ikke en spesialeffekt fra en film, men en ekte scene filmet...

Hvorfor mangedobler disse bildene av natur og solskinn seg på sosiale medier midt på vinteren?

Stilt overfor vintermørket deler mange på sosiale medier flere bilder av solfylte landskap, blomster og naturscener for å...

Når vann danner firkanter: denne nordamerikanske innsjøen fascinerer observatører

En vinterstorm skapte et surrealistisk skue på Michigansjøen sent i desember 2025: bølger dannet perfekte geometriske firkanter på...

De 5 himmelske begivenhetene du ikke bør gå glipp av i 2026

Hvis du elsker himmellegemer som skinner sterkt, vil 2026 definitivt fengsle deg. Kosmos vil vise seg frem i...