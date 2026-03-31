Hvorfor himmelen ble rød i Australia: spektakulære bilder fascinerer internettbrukere

Fabienne Ba.
En intens rød himmel, nesten surrealistisk, fanget nylig alles oppmerksomhet i Australia. Bildene, som ble mye delt på sosiale medier, vekket fascinasjon og spørsmål. Bak dette imponerende skuet peker forskere på et velkjent naturfenomen.

En spesielt kraftig værhendelse

Denne rødlige himmelen ble observert under passeringen av et intenst værsystem: den tropiske syklonen Narelle. Som det ofte er tilfelle med denne typen fenomener, feide sterk vind gjennom noen regioner og løftet opp store mengder støv og sand.

Disse partiklene, som slippes ut i atmosfæren, endrer måten sollyset passerer gjennom luften. Som et resultat kan himmelen endre farge og anta uvanlige nyanser, alt fra dyp oransje til spektakulær rød. Australske meteorologiske myndigheter forklarer at disse støvstormene påvirker både sikten og himmelens utseende. Jo flere partikler luften inneholder, desto mer uttalte kan de visuelle effektene være.

Hvorfor blir himmelen rød?

Dette fenomenet kan virke imponerende, men det er avhengig av en ganske enkel fysisk mekanisme: spredning av lys. Sollys er vanligvis sammensatt av forskjellige farger. I en typisk atmosfære er blå nyanser spredt mer, noe som gir himmelen sitt vanlige utseende.

Når luften er fylt med støv, sand eller røyk, forandrer alt seg. Disse partiklene filtrerer ut bestemte bølgelengder av lys, spesielt blå nyanser. Varme farger, som rødt og oransje, blir da mer synlige. Det er litt som effekten av en strålende solnedgang. Bortsett fra at her forsterkes effekten av den store mengden partikler som svever i luften.

Bilder som har gått verden rundt

Ikke overraskende oversvømmet disse ekstraordinære landskapene raskt sosiale medier. Bilder og videoer viser en nesten overnaturlig himmel, som forvandler hverdagen til en scene verdig en film. Mange internettbrukere beskrev en «uvirkelig» eller «apokalyptisk» atmosfære, et bevis på den sterke visuelle effekten av denne typen fenomener. Lokalt nevnte noen innbyggere også en særegen atmosfære, knyttet til tilstedeværelsen av støv i luften.

Denne viraliteten demonstrerer hvordan spektakulære naturfenomener fortsetter å fengsle oss. Blikket ditt trekkes naturlig mot disse ekstraordinære bildene som utfordrer dine visuelle oppfatninger.

Et sjeldent fenomen ... men ikke unikt

Selv om det er slående, er denne typen rød himmel ikke helt uten sidestykke. Lignende fenomener har allerede blitt observert i forskjellige deler av verden. Under sandstormer, forurensningsepisoder eller til og med branner kan konsentrasjonen av partikler i luften gi sammenlignbare effekter. I 2022 ble det for eksempel rapportert om rød himmel i Kina under spesifikke værforhold.

Eksperter påpeker at disse hendelsene fortsatt er relativt sjeldne, ettersom de krever en kombinasjon av flere faktorer: sterk vind, høy forekomst av partikler og spesifikke atmosfæriske forhold.

Et naturskue som taler til sansene våre

Stilt overfor disse bildene er det naturlig å føle overraskelse, til og med en følelse av fascinasjon. Oppfatningen din påvirkes direkte av lys og farge, og denne typen himmel leker nettopp med disse referansepunktene. Dette fenomenet minner oss også om hvor levende og stadig utviklende atmosfæren er. Fargene du observerer er aldri statiske: de er avhengige av flere elementer som er usynlige for det blotte øye.

Kort sagt, denne imponerende røde himmelen er ikke mystisk i det hele tatt. Den forklares av den massive tilstedeværelsen av støv i luften, løftet av kraftige vinder forbundet med en intens værhendelse. Selv med en helt klar forklaring, beholder den fortsatt det «lille» av det spektakulære som fortsetter å forbløffe oss.

Mer enn halvparten av havene skifter farge og blir grønnere, ifølge en studie.

Jorden har alltid fått kallenavnet «den blå planeten» på grunn av de enorme havområdene som dekker overflaten. Nyere...

