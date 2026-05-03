Livet på gården: Denne innholdsskaperen endrer oppfatningen av det daglige jordbruket

I Gers-regionen skaper Zoé (@zoe.la.gersoise) bevissthet. Hun er kunstdirektør innen grafisk design og kone til Ludovic, en bonde. Og de siste månedene har TikTok-videoene hennes om livet deres på gården gått viralt over hele Frankrike.

"Bondekone og livsnyter"

Slik presenterer Zoé seg selv på TikTok-kontoen sin, @zoe.la.gersoise. Hun kommer opprinnelig fra Øst-Frankrike, ankom til Occitanie som niåring, dro for å studere i USA, og returnerte deretter til Gers-regionen der partneren hennes overtok familiegården mellom Samatan og Gimont. Hun er nå kunstdirektør innen grafisk design, basert i Toulouse. Langt fra stereotypen om bondekona «som blir hjemme», dokumenterer hun hverdagen deres med et særegent og ironisk perspektiv.

På bare tre måneder har de mange innleggene hennes samlet 15 millioner visninger, nesten 16 000 følgere og 837 000 likerklikk. Blant de mest sette innleggene hennes er en video der hun dukker opp i en aftenkjole fordi «kjæresten hennes sier til henne: 'Skal vi gå ut?'» – altså ut på jordene. Bare klippet har fått over 800 000 visninger. Hemmeligheten? Tilgjengelig humor, relaterbare situasjoner og en evne til å forvandle hverdagslivet på gården til noe universelt.

"Å bryte ned stereotypier om bønder"

«Målet mitt er å avmystifisere fordommene rundt bønders liv og vise hvor berikende deres daglige rutine kan være», forklarer Zoé. Hun tar for seg den store arbeidsmengden husdyrbønder har – tvunget til å jobbe i helger og i all slags vær – men også de «lite kjente» fordelene: tilknytningen til naturen og det faktum at ingen dager er like. Hun mottar «mange takkemeldinger» og bemerker at «mange bønder ser seg selv» i videoene hennes og støtter henne.

En sammensveiset duo foran kameraet

Inspirert av partneren sin, Ludovic, som driver familiegården, legger Zoé (@zoe.la.gersoise) ut daglige videoer, der de ofte viser frem deres felles eventyr. Duoen fungerer godt sammen: han er dypt forankret i gårdsdrift; hun er en grafisk designer med et utenforstående perspektiv, alltid på utkikk etter det «absurde» eller rørende detaljene. Som mor til to små døtre sjonglerer hun familielivet med sin lidenskap for innholdsproduksjon.

Til syvende og sist ønsker Zoé å endre beretningen sin mot «mer teknisk» innhold, fremheve arbeidet til husdyrbønder eller korndyrkere, og utvikle seg til «beretningen til et ungt bondepar». Dette prosjektet samsvarer med en reell etterspørsel: publikummet hennes ønsker å se mer, forstå mer og fortsette å se seg selv reflektert i dette dagliglivet som har blitt dårlig fremstilt for dem frem til nå.

En stadig mer sammenkoblet sektor

Landbrukssektoren har en stadig sterkere tilstedeværelse på sosiale medier: i 2024 hadde 79 % av bøndene minst én aktiv konto, ifølge en studie fra ADquation. Og til tross for de mange utfordringene bransjen står overfor, sier 92 % av franskmenn at de «har et positivt bilde av bønder» – en økende forståelse som delvis forklarer suksessen til landbrukskontoer på sosiale medier, som Zoés (@zoe.la.gersoise).

Denne «iscenesatte» fremstillingen er imidlertid ikke universelt akseptert. Noen fordømmer den som en idealisert visjon av yrket, redusert til polerte bilder av soloppganger over åkre, fredelig ekteskap og et nært bånd med dyr. Denne fremstillingen anses som misvisende, ettersom den tilslører den fysiske vanskeligheten, mentale belastningen, den økonomiske usikkerheten og den psykologiske nøden som oppleves av en del av landbrukssamfunnet. Andre peker også på den romantiserte skildringen av husdyrhold, der scener med ømhet med kyr og geiter maskerer den produktive virkeligheten: dyr utnyttet og deretter sendt til slakteriet. Bak den landlige fortellingen blir sosiale medier dermed arenaen for en debatt om hvilke aspekter ved yrket vi velger – eller ikke – å vise.

Kort sagt, Zoé (@zoe.la.gersoise) hevder ikke å revolusjonere landbruket. Med humor, uten nedlatenhet eller «overdreven romantikk», avslører hun ganske enkelt en virkelighet som mange ikke var klar over. Og det er tydelig at 15 millioner mennesker er enige.