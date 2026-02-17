På en brasiliansk strand viser denne «kurvede» modellen frem figuren sin

Search here...

Leslie Sidora, en fransk modell med «kurver» og opprinnelse fra Mauritius og Brasil, lyser opp Instagram fra en ikonisk strand i Brasil, med Sukkertoppen (fjellet ved munningen av Guanabara-bukten i Rio de Janeiro, Brasil) som et spektakulært bakteppe.

Et sommerlig utseende

I denne fotokarusellen dukker Leslie Sidora først opp i en speilselfie på et rent og lyst bad, iført en hvit badedrakt som fremhever figuren hennes, før hun rusler barbeint på sanden, vendt mot bølgene og fjellene under en overskyet himmel. Hennes naturlige høye knute og smil fullfører et lysende og fredfullt bilde, der det myke lyset fra omgivelsene fremhever hennes strålende tilstedeværelse.

Under innleggene sine skrev Leslie: «Antrekk jeg gleder meg til å bruke igjen etter vinteren», en optimistisk note som gir gjenklang i den nåværende vintersesongen og lover at varmere vær kommer tilbake.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Leslie Sidora (@lessance)

Fansen er i total ærefrykt.

Reaksjonene fra følgerne hennes strømmet inn med entusiasme: hjerter, flammer og kommentarer som «🔥🔥» , «Så vakkert!» , «Dronning» og «Perfeksjon» roste hennes selvtillit og magnetiske tilstedeværelse. De feiret en inkluderende og kraftfull skjønnhet som inspirerer til selvaksept, og forvandlet dette innlegget til et ekte løft av kroppspositivitet.

På denne brasilianske stranden legemliggjør Leslie Sidora en strålende, kurvet figur og et tidløst strandutseende. Hennes nostalgiske bildetekst og disse solfylte bildene varmer hjerter midt i vinteren og inviterer oss til å drømme om sommer og autentisitet.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Som 21-åring reflekterer denne britiske modellen over en kosmetisk prosedyre hun angrer på.

