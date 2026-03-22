Som 76-åring ble denne ansatte et ikon takket være sitt perfekt stylede kontorantrekk.

Damemote
Fabienne Ba.
@tatumlapoint _/TikTok

På sosiale medier fanger plutselig visse personligheter oppmerksomhet. Noen ganger er det hverdagslige skikkelser som går viralt. Dette er tilfellet med Carmella, en 76 år gammel kontorarbeider hvis stilige kontorantrekk har vunnet internettbrukernes oppmerksomhet og utløst en skikkelig online-dille.

En kollega som gikk viralt på TikTok

Historien fikk momentum da kollegaen hennes, Tatum La Point, delte flere videoer på TikTok. Disse videoene viste Carmella ankomme jobb i upåklagelig stylede antrekk, satt sammen av strukturerte plagg og slående detaljer. Videoene gikk raskt viralt. Internettbrukere roste ikke bare stilfølelsen hennes, men også selvtilliten hun utstrålte i hver av sine opptredener. Denne suksessen gjenspeiler en dynamikk som er iboende i sosiale medier, hvor uventede profiler kan gå viralt på bare noen få dager.

@tatumlapoint Møt dronning Carmella! 👑 ♬ original lyd - 80-talls retrohits

En særegen stil, langt unna aldersrelaterte klisjeer.

Carmella beskriver stilen sin som «selvsikker, polert og dristig». Hun foretrekker elegante silhuetter, skreddersydde snitt og statement-plagg som gjenspeiler en tydelig visuell identitet. Tilnærmingen hennes er ikke basert på nåværende trender, men på en dyp forståelse av hva som passer henne. Over tid har stilen hennes blitt mer raffinert, og fått presisjon og konsistens. Denne posisjoneringen står i skarp kontrast til visse forutinntatte meninger knyttet til alder.

Carmellas suksess er en del av en bredere bevegelse som utfordrer aldersrelaterte normer, spesielt innen mote og medierepresentasjon. I økende grad hevder både offentlige og private personer sin frihet til å kle seg uavhengig av generasjon. Sosiale medier spiller en nøkkelrolle i denne utviklingen, og gir synlighet til et mangfoldig spekter av profiler. I denne sammenhengen fremstår Carmella som en konkret legemliggjørelse av denne trenden: en kvinne som bekrefter sin identitet uten å tilpasse seg tradisjonelle forventninger.

Carmellas historie demonstrerer hvordan en autentisk tilstedeværelse kan resonere langt utover en profesjonell krets. Stilen hennes, som hylles for sin eleganse og konsistens, blir et redskap for et bredere budskap om selvtillit og selvutfoldelse. Gjennom reisen hennes dukker én idé opp: stil er ikke begrenset til en bestemt aldersgruppe eller flyktige trender.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Denne moren og datteren nytolker Carolyn Kennedys ikoniske utseende på Instagram og skaper furore.

Denne moren og datteren nytolker Carolyn Kennedys ikoniske utseende på Instagram og skaper furore.

Minimalismen fra 1990-tallet har aldri helt forlatt garderobene våre. På Instagram puster mor-datter-duoen Kara Mendelsohn og datteren Ella...

