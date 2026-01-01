Hun forvandler et barns lek til en haute couture-kjole, og det er fantastisk.

Det er en lek som regjerer suverent på plenen i barnebursdager og utfolder seg på hver afternoon tea i hagen. Denne flerfargede tunnelen, som vi alle har krabbet og gispet etter luft i, har forlatt sandkassen for å pryde silhuetten av en fantasifull fashionista. Hun har forvandlet den til en skreddersydd kjole, og mot alle odds fanger kreasjonen hennes perfekt moteukens ånd: særegen, elegant og finurlig.

Når et enkelt barnespill blir et glamorøst plagg

Angelica Hicks vet alt om DIY-mote. Innholdsskaperen, som liker å gjenskape eksklusive kjendisantrekk med nesten ingenting, henter inspirasjon fra hverdagsplagg for å sette sammen antrekkene sine. Hun tar denne klesdisiplinen lett, med sin egen unike form for humor. Hun gjør narr av moteverdenens strenge koder og lager noe elegant ut av noe billig. En sølvgirlander funnet i julebokser, ballonger, en søppelsekk eller til og med papirkakeformer – alt rundt henne blir en kilde til inspirasjon.

Hennes siste geniale trekk? Å forvandle et ikonisk barndomsleketøy til en overdådig, arkitektonisk kjole . Dette leketøyet har inspirert utallige barndomshistorier, noen ganger i form av en magisk passasje, noen ganger en agilityløype. Det er den flerfargede lerretstunnelen: det sammenleggbare, formbare tilbehøret som barn pleide å krype i. En kilde til angst for noen, et behagelig bilde for andre, for Angelica er det fremfor alt midtpunktet i en estetisk kreasjon, det bankende hjertet i et antrekk like måneskinnende som det er blendende.

Fra lekekasse til garderobe er det et kort skritt. Denne innholdsskaperen og improviserte designeren, som gjør narr av mote og vakkert karikerer catwalk-scener, omfavner det latterlige fullt ut. Med dette ringbaserte spillet klarte hun å skape en kjole verdig catwalken: skulpturell, diskré og unik. Og hun gjorde det med et absolutt minimum: noen få biter av svart stoff, et saksklipp, og ideen hennes ble til virkelighet.

Kunsten å se motepotensialet i ethvert objekt

Med ironi som sitt ledende prinsipp har Angelica samlet over 923 000 følgere på Instagram. Mens store motehus innhyller modellene sine i dyrebare tekstiler, bruker denne innovative innholdsskaperen mindre konvensjonelle og mer elleville basisingredienser. Denne tunnelen som er forvandlet til en femstjernerskjole er bare et glimt av kreativiteten hennes. Fra toalettpapir for å etterligne det draperte stoffet i Jennifer Lawrences kjole i antikke stil, til en rullegardin for å gjenskape tylleffekten i Carey Mulligans Balenciaga-plagg, har denne unge kvinnen et talent for kreative løsninger.

Trebark som en bustier, et sjokoladepapir omgjort til en choker, et flagrende myggnett forvandlet til et helkroppsantrekk. Angelica er selve legemliggjørelsen av ordet «originalitet». Hun er dets beste ambassadør. Denne stilens Mr. Bean skjuler et ekte talent under sin lekne væremåte. Noen kommenterer til og med hennes resirkulerte utseende: «De er bedre enn originalene.»

En innholdsskaper kjent for sin oppfinnsomhet

Selv om mote ofte tar seg selv seriøst, selv i sin mest åpenbare absurditet, og viser en kontrollert frihet, forfekter denne innholdsskaperen total forlatelse og estetisk bricolage. Hun satiriserer haute couture-plagg og tolker motens høydepunkter på nytt med sitt smarte blikk. Hun beviser at du kan gjenskape et firesifret antrekk med Ferrero Rocher-innpakninger, bestemors duker, dynetrekk og rester av Babibel.

Selv om antrekkene hun parodierer er ganske upraktiske, er det det underliggende budskapet som betyr mest. Stil måles ikke etter den økonomiske verdien av et antrekk, men etter forskningen og innsatsen bak det. Og Angelica tilbyr sin egen tolkning av mote: morsom, uhemmet, rudimentær og underholdende.

Hva bør man lære av dette? Hvis du ikke har budsjett til å kjøpe luksusartikler, vær oppfinnsom. Finn inspirasjon, ikke i moteblader, men på soverommet til din fem år gamle nevø.