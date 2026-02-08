Våg å bruke badedraktstilen om vinteren: en moteidé som fungerer

Om vinteren er temperaturene neppe gunstige for badetøy. Med mindre du bor på Tahiti og er immun mot kulden, ser ikke disse plaggene som følger med våre salte dukkerter i havet dagens lys i de kaldere månedene. Badetøy kan imidlertid også integreres i fleeceantrekk og tjene oss godt til tross for de lave temperaturene. En stilig måte å få mest mulig ut av dem hele året.

Bruke badedrakt om vinteren? Nei, det er ikke sprøtt.

Å gå rundt i badedrakt midt på vinteren uten å bli forkjølet ser ut til å være et privilegium for øyboere og de som bor på den sørlige halvkule. Det er en luksus som bare gis til de som har en garderobe som utelukkende består av t-skjorter og tanktopper, og som får gåsehud ved 25 °C. Ellers trenger du utrolig sterk hud eller vikingblod for å bruke en badedrakt utenom dens foretrukne sesong. Å bruke badedrakt om vinteren når temperaturen er under frysepunktet og frost dekker bakken er praktisk talt uansvarlig. Det er den beste måten å bli forkjølet på, med mindre du er skandinavisk og har tilbrakt hele barndommen din med å sove i snøen.

Likevel er denne badedrakten, som er mer egnet for stekende varme enn iskald kulde, et allsidig plagg, og innholdsskaperen @arlindaxnyward beviser det med en sjelden sans for stil. Hun tar dette strand-essensielle plagget ut av komfortsonen og kombinerer det med ull, polstrede og koselige plagg. Mens badedrakten på høyden av sommeren ofte brukes sammen med mønstrede saronger, linbukser og omslagskjoler som er enkle å legge igjen på sanden, krever den om vinteren mer tildekking.

Fashionistaen, som våger det utenkelige, bytter ut sandaler med rockinspirerte støvler og strandhåndklær med skinnfôrede eller vatterte jakker for et utseende som er halvt sol, halvt sky. En blanding av stiler og materialer som overraskende nok ikke kolliderer. Takket være lag-på-lag- teknikken flytter hun grensene for badedrakten, et plagg som en gang ble ansett som forbeholdt varme dager og solsenger.

Moteinspirasjon for å gjøre den til din egen i hver sesong

Badedrakten, naturlig åpen for å avsløre huden og sydd for å slippe gjennom solen, er ikke bare for klorerte bassenger eller overfylte strender. Selv om det kanskje ikke virker opplagt, kan den også brukes på snødekte fortau og i isete snøstormer. Og du trenger ikke å være Kendall Jenner eller Hailey Bieber for å få denne «spesialbehandlingen». Tanken er ikke å gå ut i en liten trekanttopp. Vi er ikke her for å konkurrere med den skandaløse Britney Spears.

Intelligens og logikk er nøkkelen. Som motebevisste kvinner med ukonvensjonell stil råder, er det best å velge en allsidig stil som gir illusjonen av en body. For eksempel blir en gyllen badedrakt med delikate rynker utrolig elegant hverdagsundertøy. En annen gyllen regel for å unngå å se ut som om du gikk glipp av flyet til Punta Cana: lag-på-lag-på-lag-undertøy. Mens badedrakten dominerer silhuetten vår om sommeren, tar den en plass i baksetet om vinteren, som et bakteppe. Trikset? La den titte diskret frem, under en blazer eller bak et skjerf .

I demonstrasjonsvideoen sin kombinerer innholdsskaperen badedrakten med ullskjørt, overdimensjonerte bomberjakker som ser nesten tyngdefulle ut, plettfrie blazere og heklede balaklavaer. Og for å avverge frysninger, men ikke komplimenter, kombinerer hun klærne sine smart med lag. I hvert antrekk sørger hun alltid for å subtilt følge fargeteoriens regler.

Disse badedraktstilene er kompatible med vinterantrekk.

I sesongen med utendørs drinker, endeløse bål og kvelder ved sjøen, er en badedrakt praktisk talt et antrekk i seg selv. Det er et komplett antrekk i seg selv. Men i sesongen med raclette og bållurer passer en badedrakt best sammen med noe annet. Faktisk, i eksempelvideoen hennes, foretrekker moteentusiasten stiler med finurlige, men fornuftige snitt for gråvær. En badedrakt i ett stykke med åpen rygg, et asymmetrisk design med høy midje og en enkel bandeau-topp. Dette er de essensielle plaggene for et snev av glamour.

For hverdagslige utflukter, velg en livlig, litt sofistikert badedrakt. Og for glamorøse kvelder, ta frem badedrakten du vanligvis reserverer for bortgjemte bukter eller private bassenger. En snitt som er høyt utskjært på alle de riktige stedene, kombinert med en lett strikkebukse eller skreddersydde bukser.

Å bruke badedrakt om vinteren kan virke usannsynlig på papiret, men i praksis er det genialt. Dette plagget, som vi bruker hele sommeren, har også potensial for koselige vinterantrekk. En måte å holde et snev av solskinn på huden.