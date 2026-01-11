Search here...

Å bruke strømpebukser under jeans om vinteren: god eller dårlig idé?

Damemote
Émilie Laurent
Porter collants sous jean mauvaise idée
Image d'illustration MankiKim/Unsplash

For å forbedre antrekkene dine i kaldt vær og unngå ubehagelig kuldegysninger, kan du ta på deg strømpebukser før du hopper i jeansene. Det er et vanlig motetrikk for mange kvinner, ofre for vinterens lave temperaturer. Hvis du tror du vil få varme med dette tilbehøret som føles som en andre hud, tar du nesten helt sikkert feil.

Strømpebukser under jeans: en falsk venn

Det har nesten blitt et stille kamprop blant moteinteresserte. Hver morgen, før de går ut i denne utendørs fryseren, øver de på kunsten å kle seg lag på lag , og stabler på seg lag med klær fra topp til tå. De legger på seg gensere lag på lag, fra de trangeste til de løseste, og for å holde beina varme bruker de strømpebukser under favorittjeansene sine. Kanskje du også liker denne teknikken med dens antatte termiske fordeler. Hvis du ser en reell fordel i den, vit at det nesten helt sikkert bare er en placeboeffekt.

Å bruke strømpebukser som et skjold eller en kuldebarriere er ganske kontraproduktivt. Beklager å måtte skuffe deg, men denne lille morgenforvridningen som ofte gjør at du kommer for sent er fullstendig meningsløs. Strømpebukser er riktignok, til tross for sine tynne sømmer og åpenbare gjennomsiktighet, veldig nyttige under et skjørt eller en ullshorts. De er imidlertid litt mindre nyttige på den andre siden av jeans.

De fleste strømpebukser er designet for å brukes alene eller under kjoler, ikke komprimert under tykke, stive stoffer som denim. Som et resultat kan strømpebuksene krølle seg sammen, noe som skaper usynlige, men ubehagelige folder og begrenser luftstrømmen. I stedet for å holde på varmen jevnt, kan de forårsake en vedvarende følelse av kulde, spesielt i fuktige forhold. Du ender opp med å føle deg sammenkrøpet ... uten å egentlig føle deg varm.

Hva det egentlig gjør med kroppen din

I det øyeblikket du tar på deg jeansen over tightsen, føler du deg ikke komfortabel, eller til og med rett og slett sammensnøret. Tightsen åpner seg utilsiktet mellom beina og komprimerer deg uten at du engang merker det. De gjør mer skade enn gagn. Lag på lag med tettsittende stoffer begrenser bevegelsesfriheten og kan øke friksjonen, spesielt rundt lår og knær. I det lange løp kan dette føre til irritasjon, en brennende følelse eller generelt ubehag, spesielt for de med sensitiv hud.

Blodsirkulasjonen kan også påvirkes. Mellom strømpebuksenes elastisitet og jeansenes stivhet kan beina føles sammenpressede, noe som forsterker følelsen av tunge ben på slutten av dagen. For ikke å snakke om svette : syntetiske strømpebukser, fanget under dårlig pustende jeans, holder på fuktigheten. Kroppen varmes opp, svetter, og kjøles deretter ned ... en syklus langt fra ideell for termisk komfort. Nok til at du føler deg kald i ordets rette forstand.

Hva du kan gjøre i stedet

I stedet for å bruke strømpebukser under jeansene om vinteren og vagge rundt som en pingvin hele dagen på grunn av det tykke stoffstykket, finn andre alternativer. Å være stilig uten å fryse om vinteren er ikke en myte oppfunnet av sosiale medier. Du kan beholde stilen din selv med stoffet opp til halsen.

For eksempel kan du velge fôrede jeans eller bukser laget av naturlig myke materialer. Heldigvis er kordfløyelsplagg og ullsokker fremtredende omtalt i blader.

Et annet ofte oversett alternativ er termoleggings. I motsetning til vanlige strømpebukser er de designet for å brukes under klær. Materialet er mer pustende, snittet er bedre tilpasset, og støtten er mer komfortabel. De gir en ekte følelse av varme uten overdreven kompresjon.

Bruker du strømpebukser under jeans? Det er ikke verdt å vise frem beina. For en koselig varme som et teppe, velg mer behagelige alternativer enn denim .

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Som ordkunstner sjonglerer jeg stilistiske virkemidler og finpusser feministiske punchlines daglig. I løpet av artiklene mine byr min lett romantiske skrivestil på noen virkelig fengslende overraskelser. Jeg fryder meg over å nøste opp i komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kjønnsminoriteter, likestilling, kroppsmangfold ... Som journalist på kanten dykker jeg hodestups ned i temaer som tenner debatt. Som arbeidsnarkoman blir tastaturet mitt ofte satt på prøve.
Article précédent
Etter 50 år forbedrer disse skoene stilen din uten å ofre komfort.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Etter 50 år forbedrer disse skoene stilen din uten å ofre komfort.

I motsetning til hva mange tror, går eleganse og komfort hånd i hånd etter femti. Bare veldesignede stiler...

Vinterens beste investering? Denne genseren som holder deg varmere enn en dunjakke.

Om vinteren kler du deg lagvis for å beskytte deg mot kulden og unngå de verste polarvindene. Du...

Hun forvandler et barns lek til en haute couture-kjole, og det er fantastisk.

Det er en lek som regjerer suverent på plenen i barnebursdager og utfolder seg på hver afternoon tea...

Disse små triksene som gir illusjonen av et luksuriøst utseende

Du trenger ikke å bruke designerplagg eller luksuriøse stoffer for å skape illusjonen av et dyrt, high-fashion-utseende. Noen...

Hvis du ikke bruker smykker, kan du være en av dem.

Det finnes folk som ikke kan forlate huset uten favorittsmykket sitt, og andre som foretrekker å klare seg...

Å bruke UGG-sko om vinteren: noe ingen noen gang har fortalt deg

Mens nettmoteinteresserte rusler gjennom snøen i UGG-støvlene sine, er det best å unngå å imitere dette utseendet. Disse...

© 2025 The Body Optimist