Vinterens beste investering? Denne genseren som holder deg varmere enn en dunjakke.

Om vinteren kler du deg lagvis for å beskytte deg mot kulden og unngå de verste polarvindene. Du har på deg en skikkelig rustning, men likevel fryser du til tross for at du har lagt på deg lagvis. Det finnes imidlertid ett plagg med utrolige isolerende egenskaper, og det er ikke en tykk strikket genser. Dette plagget, som holder kroppen varm, finner du i sportsavdelingen.

En løpetrøye som skjold mot kulden

Siden du ikke kan gå i dvale under et teppe til våren, må du pakke deg inn til halsen hele vinteren. Og du sparer ikke på mengden stoff. Selv når termometeret viser 0 °C, kler du deg som en lapplending. Du tar på deg genserne i hoper i håp om å aldri fryse igjen, men selv med et XXL- skjerf , tre gensere og en dunjakke, siver kulden inn og biter i huden din.

I motsetning til hva mange tror, er ikke den beste klesløsningen mot kulden en håndstrikket ullgenser fra bestemor, og heller ikke en kasjmirstrømpegenser som føles som et ekstra hudlag. Dette mirakelplagget, som dekker det presserende behovet for varme, er fellesnevneren for alle erfarne joggere. Det er et teknisk, termisk plagg fra Decathlon. Denne genseren, som ofte brukes av løpere i tåkete og frostfullt vær, er en liten revolusjon i vintergarderoben din. Den forlater lett sportsavdelingen for å forbedre hverdagsantrekkene dine.

Den franske innholdsskaperen @syioubilou lovpriser dens dyder i en video som har gått viralt. Hemmeligheten hennes? Hun bruker denne løpe-T-skjorten med glidelås under en løstsittende genser med høy hals, og trosser vinden uten å vike. Den er et sant ingeniørfag som fanger opp all trekk og fungerer som en stoffradiator.

Hva gjør det så innbydende og varmt

Den er designet for å tåle kulde, og begrenser termisk sjokk ved å holde på kroppsvarmen. Derfor er den ikke bare egnet for lag-på-lag med mikrofleece-leggings, løpevester og ullpannebånd. Den fungerer også som en isolerende base for alle dine urbane antrekk.

Som innholdsskaperen påpeker i introduksjonsvideoen sin, har denne langermede t-skjorten tommelhull for å erstatte votter. Det er ikke bare en trendy estetisk detalj; den hindrer kald luft i å komme inn. Det er et ekstra lag med beskyttelse. På denne måten er det ikke nødvendig å bry seg med hansker.

En annen fordel med dette termiske laget: det følger kroppens konturer og tar ikke plass under store gensere, noe som gjør det spesielt allsidig. TikTokeren @syioubilou bruker det til og med som undertøy, ikke som hovedplagg.

Hvordan bruke den med stil og eleganse?

Denne «magiske» genseren fra Decathlon føles som et koselig teppe drapert over skuldrene, og allsidigheten er ubestridelig. Den er ikke ment å være midtpunktet i antrekkene dine eller å skille seg ut under store kåper. Snarere fungerer den som et bakteppe, utgangspunktet for alle slags stilige eksperimenter. Hvis du foretrekker et mer diskret utseende, kan du bruke en grov genser eller en fleecegenser over den. Kjoler er også et alternativ, forutsatt at du ikke er for følsom i beina.

Hemmeligheten bak stilen uten å fryse? Eksperimenter med lag-på-lag- kunsten, som betyr å gjenta lag-på-lag-prosessen flere ganger på en smart måte. Du kan bruke den under en lys eller farget polotrillegenser, og deretter legge til en rutete skjorte eller en lett, åpen jakke for å skape kontrast og tekstur. Avslutt med en lang, overdimensjonert kåpe eller en quiltet pufferjakke og et tykt skjerf for å holde deg varm. Glidelåsen på T-skjorten kan være delvis åpen for å avsløre hva som er under og skape en interessant visuell effekt, samtidig som du opprettholder en moderne, urban stil.

I samme stil som denne usedvanlig varme genseren finnes det også kreasjoner fra Damart-merket, oppfinneren av det alltid populære Thermolactyl-plagget. Du trenger ikke å bære vekten av garderoben din for å trosse den iskalde luften.