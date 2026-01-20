Den store italienske motedesigneren Valentinos bortgang: hva var hans mest ikoniske plagg?

Valentino Garavani, et ikon innen italiensk haute couture, døde 93 år gammel den 19. januar 2026. Som en viktig skikkelse innen internasjonal luksus etterlater han seg en enorm stilistisk arv, preget av kreasjoner som har blitt legendariske.

Valentino rød, en umiddelbar signatur

Fra 1960-tallet og utover etablerte Valentino Garavani sin signaturstil gjennom en farge som skulle bli uatskillelig fra navnet hans: rød. Denne livlige rødfargen, et sted mellom karmin og skarlagenrød, fremhever silhuetter kraftfullt og elegant. Det er ikke bare et estetisk valg: «Valentino-rød» har blitt et stiluttrykk. Denne rødfargen har blitt brukt av skuespillerinner som Anne Hathaway, Penélope Cruz og Naomi Campbell på verdens mest prestisjefylte røde løpere. Den alene innkapsler husets ånd: kraftfull, raffinert og tidløs.

Julia Roberts og den svart-hvite kjolen på Oscar-utdelingen i 2001

Et av Valentinos mest ikoniske plagg er utvilsomt kjolen som Julia Roberts brukte under Oscar-utdelingen i 2001, hvor hun mottok prisen for beste kvinnelige skuespiller. Det er en arkivkjole designet i 1992, en dyp svart farge med innslag av hvit fløyel, stilen er diskret og strukturert. Dette øyeblikket markerte et vendepunkt: ikke bare strålte skuespillerinnen i et vintageplagg, men hun bekreftet også Valentinos evne til å skape tidløse kjoler som overskrider flere tiår uten å miste sin briljans.

Cate Blanchetts lysegule kjole

Nok et øyeblikk av ynde, nok en uforglemmelig silhuett: den blekgule kjolen som Cate Blanchett hadde på seg under Oscar-utdelingen i 2005. Denne kreasjonen i silketaft, med sitt perfekte fall og flytende eleganse, demonstrerer moteskaperen Valentino Garavanis genialitet i å kombinere klassiske former med kromatisk dristighet. Motepressen roste snittets delikatesse og Valentinos evne til å fremheve en stjerne uten å maskere personligheten hennes. Det er en lysende, diskret kjole som har blitt ikonisk i Oscar-utdelingens historie.

Brudekjoler fra kongelige og kjendiser

Valentino har også vært valget til mange kjendiser på bryllupsdagen. Blant dem prinsesse Madeleine av Sverige i 2013, i en overdådig silkekjole i blonde utsmykket med perler. Og også Jackie Kennedy, i bryllupet hennes med Aristoteles Onassis i 1968, i et diskret, men svært sofistikert antrekk.

Stilen til Valentinos brudekjoler kombinerer romantikk og rene linjer, alltid med en søken etter perfekte detaljer. Enten det er for dronninger, skuespillerinner eller modeller, har han forvandlet disse personlige øyeblikkene til uforglemmelige moteøyeblikk.

En eleganse legemliggjort av de største ikonene

Fra det romerske jetsettet på 1960-tallet til Hollywood-skuespillerinner i det 21. århundre, er Valentinos muser tallrike. Audrey Hepburn, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Gwyneth Paltrow og Zendaya har alle båret kreasjonene hans.

Valentinos stil kjennetegnes av rene linjer og luksuriøse stoffer som chiffon, tyll, blonder og crêpe, ofte forsterket av delikat broderi. Moten er en ode til klassisk skjønnhet, men aldri statisk: den utvikler seg med tiden, uten noen gang å forlate sine kjerneprinsipper – selv om noen beklager husets mangel på inkludering, en dessverre vanlig observasjon i luksusverdenen.

En arv som overgår mote

Utover catwalken og den røde løperen satte Valentino Garavani sitt preg på den moderne visuelle kulturen. Hans estetikk påvirket film, fotografi og til og med motearkitekturen. I 2008 pensjonerte han seg offisielt fra motehuset han grunnla, og overlot tøylene til nye designere samtidig som han bevarte sin varige arv.

Helt til sine siste år forble Valentino Garavani en respektert og beundret skikkelse, like mye for sin kunstneriske visjon som for sin personlige eleganse. Hans bortgang markerer slutten på en æra, men hans innflytelse lever videre gjennom arkivene, utstillingene og de utallige kjolene til merket som fortsetter å inspirere drømmer.