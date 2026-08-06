Med et enkelt skjerf og en tote-veske lager hun en perfekt veske for sommeren.

Enhver teknikk er fritt spill når det gjelder å spare plass i kofferten uten å ofre stil. I et utbrudd av kreativitet og oppfinnsomhet designet en influencer en ikonisk veske med to mote-nøkkelplagg vi alle har gjemt bort bakerst i et skap: en lerretsveske hentet fra en gavepose og et satengskjerf, helst mønstret. Et praktisk tilbehør som legemliggjør både sommerens frie ånd og improvisasjonens magi.

Lag et ultraglamorøst rom med nesten ingenting

Når vi drar på ferie, langt fra garderoben vår, foretrekker vi å ta med oss mer enn vi trenger. I akkurat det øyeblikket drømmer vi om at Mary Poppins' koffert ikke bare var en fiksjon, men en realitet. Siden vi ikke finner den på markedet, prøver vi å stappe hele innholdet i skapet vårt ned i en håndbagasje. Vi pakker et par sko til enhver anledning, en veske for enhver kleskode og et virvar av antrekk, alt testet på forhånd foran speilet.

For å løse dette plassproblemet hadde innholdsskaperen @gabycosl et genistrek. Med en enkel toteveske og et fargerikt skjerf lagde hun en veske som ser ut som den kom rett fra en Pinterest-tavle eller en trendy emneknagg. Og hun trengte ikke å bruke nåler eller spoler for å sette den sammen. For at magien skulle skje, pakket hun ganske enkelt totevesken inn i et tilstrekkelig stort skjerf og festet det med dekorative knuter. Etter disse få enkle trinnene, som ikke krever noen spesielle ferdigheter, endte hun opp med en fornyet baguetteveske, slitt kort.

Monteringen kunne ikke vært enklere. For å sette denne smarte veiledningen ut i livet trenger du en handleveske i standard størrelse, som vil fungere som fôr for eiendelene dine. Du kan ta den første du finner. Men hvis skjerfet ditt er litt gjennomsiktig, er det best å unngå de med kommersielle slagord. Deretter tar du et ganske ugjennomsiktig skjerf og legger det flatt. Legg handlevesken oppå og brett den over seg selv som en vifte. Ta kantene på skjerfet og surr dem rundt håndtakene, og sørg for at alt sitter godt fast.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Gaby Collado (@gabycosl)

En improvisert veske som kan tilpasses i det uendelige.

Denne skreddersydde vesken, verdig en anerkjent stylist eller designer, tilfører et snev av farge til sommerantrekk og fullfører umiddelbart ethvert antrekk. Råmaterialene i denne håndlagde vesken er kanskje beskjedne, men resultatet er spesielt slående. Dessuten er fordelen at du kan endre det ytre skallet på bare noen få trinn og forbedre designet slik at det passer ditt humør eller din stil.

Du kan henge opp anheng i form av en sjøstjerne, et skjell, en glad sol eller en solsikke. Du kan også variere hovedstoffet som pryder totevesken. Et skjerf med krabber eller sitroner er perfekt for strandturer, mens en silkekvadratisk kant med paisleymønster vil skille seg ut fra de hvite dukene på en restaurant. Hvis du foretrekker et mer diskret utseende, kan du gjerne bruke et polkadotdesign for garantert eleganse, eller gradientfarger for en elegant, men subtil effekt.

En original moteidé som alle elsker.

Denne vesken er, i tillegg til å forbedre potensialet til ethvert antrekk og gi karakter til de enkle plaggene den komplementerer, også funksjonell. Det er ikke bare en pen veske å henge på armen eller for å unngå å se ut som en kopi. Den er designet med tanke på praktisk bruk: den er lett, kompakt og fjærlett. Dette gjør den til et essensielt element for å skape flere antrekk på feriebilder uten å tynge ned kofferten.

Til tross for den lille størrelsen er vesken i bakgrunnen overraskende romslig og kan romme en hel verden. Den kan romme nøkler, en lommebok eller til og med en pocketbok. Det er den perfekte blandingen av praktisk bruk og stil, og garantert å gjøre et varig inntrykk, selv i ukjente omgivelser.

Langt fra å være en provisorisk eller nødveske, er dette en sommerveske som er ment å fullføre antrekket ditt for de varmere månedene. Til syvende og sist er det enkleste tilbehøret noen ganger det beste.