Med høye hæler på fjellet forvandler hun en klatretur til et uventet moteøyeblikk

Hun klatrer svimlende klipper i sko som ikke passer til denne utendørsaktiviteten. Festet til en karabinkrok og sele, hengende flere meter over bakken, går Lara Crofts virkelige alter ego langs det bratte terrenget i høye hæler. Med slingbacks legger hun til et ekstra lag med vanskeligheter til denne disiplinen, som krever utmerket fotfeste. En scene verdig en 007-actionfilm.

Høye hæler forankret i den steinete veggen

Mens noen opplever hjertebank og svimmelhet bare ved tanken på høyder, trosser andre det gjennom søndagsaktiviteter eller utendørsturer. Innholdsskaperen @steffyexplores virker imidlertid immun mot frykt og legger ut atletiske videoer som ville fått de med svimmelhet eller frykt for høye topper til å blekne. Hobbyen hennes? De mer forsiktige vil kanskje si at det handler om å leke med fare. Men i virkeligheten liker denne kvinnen, som kunne ha vært stuntkvinne i et annet liv, å teste tyngdelovene ved å krysse ustabile vegger og komme seg tett innpå fjell.

Hun klatrer oppover disse kalksteinsveggene like lett som andre spaserer langs turstier eller brosteinsgater ved sjøen: med foruroligende letthet. Når man ser henne i aksjon, kan man nesten tro at denne hobbyen er innen alles rekkevidde. Og for de som tviler på ektheten til disse bildene, nei, det er ikke AI, og heller ikke et av de grønne skjermbildene som er filmet i et studio som en filmproduksjon. Denne spenningssøkeren er svært kjent med adrenalin og har skapningene til å bli en tøff heltinne som de Quentin Tarantino vet hvordan man skaper.

I en video filmet fra trygg avstand over bakken bruker Steffy, en eventyrer i hjertet, sportssko som ikke er standard klatreutstyr. Hun takler denne smidighetsutfordringen med høye hæler i stedet for tradisjonelle myke klatresko, designet for å gripe tak i den steinete overflaten som noen ganger smuldrer bort. Alltid upåklagelig stilig , selv mens hun sitter i en sele, legger hun til et ekstra lag med utfordring til den første klatringen.

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En demonstrasjon av styrke og stil under ekstreme forhold

Alle kvinner vet: å gå i høye hæler er en prøvelse i seg selv. Spesielt når man må navigere i t-baneruter, gågater fulle av hindringer eller det ujevne fortauet i byene. Og Steffy oppnår det utenkelige: å klatre den skremmende Smith Rock i Oregon med kun høye hæler som utstyr.

Mens de fleste av oss nesten vrir en ankel på et litt ujevnt kumlokk eller et humpete fortau, takler denne terrengakrobaten avsats etter avsats uten å vise det minste tegn til ubehag. Hun kunne praktisk talt fått manikyr mellom klatringene. For henne er det mer som en rolig spasertur enn en overmenneskelig innsats. Hun finner alltid en måte å støtte de spisse tærne på disse avgjort upraktiske skoene, og hælene hindrer henne ikke i å drive kroppen fremover.

Her kombineres ikke slingbacks med anheng og gullsmykker , men snarere en mengde karabinere, stropper og tau. I denne videoen, som har fått over 13 millioner visninger, improviserer Steffy et moteshow i en ikonisk canyon og blir selve definisjonen på fri vilje.

Bak elegansen, utrolig teknikk

Bak dette bildet av en modell som svever i luften, ligger en langt mindre improvisert virkelighet. Selv om de høye hælene umiddelbart fanger blikket, erstatter de ikke de essensielle elementene: perfekt bevegelseskontroll, en presis lesning av fjellveggen og absolutt selvtillit i hver gest. Den spektakulære effekten stammer ikke bare fra den uvanlige gjenstanden som er plassert på føttene hennes, men også fra den tekniske mestringen som lar denne nesten surrealistiske scenen utfolde seg.

Denne klatringen er langt fra bare et estetisk oppvisning, men krever ekstrem konsentrasjon. Hvert grep må vurderes, hvert fotfeste må forventes, hver bevegelse må kalkuleres. Der de fleste klatrere søker letthet og maksimalt grep fra sine spesialiserte klatresko, legger Steffy bevisst til en begrensning som forvandler øvelsen til en ekte kunstnerisk forestilling. Det er litt som haute couture som plutselig bestemmer seg for å våge seg av catwalken for å erobre toppene.

Med denne ekstraordinære oppstigningen prøver ikke Steffy bare å overraske. Hun forteller en annerledes historie om å bebo sin egen kropp, om å tilegne seg rom og om å leke med konvensjoner. Mellom atletisk prestasjon og stiluttrykk leverer hun en opptreden som minner om en scene fra en film: en heltinne i høye hæler, svevende mellom himmel og stein, som beviser at intet terreng er virkelig forbudt for de som tør å utforske det.