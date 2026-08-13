Denne kvinnen beviser at det ikke finnes noe slikt som et "opprørende" antrekk når det bæres med selvtillit.

Mange av oss kler oss for andre, ikke for oss selv. Vi velger klærne våre basert på forhånd etablerte trender, og omfavner aldri vår egen personlighet fullt ut. Innholdsskaperen @jessiejolles har imidlertid en eklektisk garderobe som gjenspeiler hennes indre uro. Denne kvinnen, som presenterer seg for samfunnet sitt som «den eksentriske vennen», er lidenskapelig opptatt av mote. Garderoben hennes er mer som et kuriositetsskap enn en samling trendy antrekk.

Når mote engasjerer seg med grenseløs fantasi

Når vi gjør oss klare om morgenen, passer vi på å kombinere farger intelligent og sørger for å ikke bryte regelen om tre tillatte nyanser. Vi prøver flere antrekk kvelden før for å sjekke kompatibiliteten til hvert plagg og konsulterer Pinterest-tavlene våre for pålitelig inspirasjon. Vi gjør ikke dette for vår egen personlige fornøyelse, men rett og slett for å føle oss vel i hverdagen. Det ville være ganske flaut å tiltrekke seg misbilligende blikk under våre byturer.

Selv om vi alle er ekstra forsiktige med motevalgene våre, og følger fargeteori, råd om kroppsfasong og trendy emneknagger nøye, følger innholdsskaperen @jessiejolles ganske enkelt instinktene sine. Hun lytter ikke til motediktater fra blader, men til den lille stemmen i hodet sitt, og hun er ganske skravlebar. Med sitt karnevalsaktige utseende, en fusjon av alle sjangre og epoker, forkjemper hun for selvutfoldelse. For et uhemmet øye, vant til bilder av skinnende rene jenter og beige-mettede antrekk, er disse antrekkene fulle av informasjon.

Selv om motepurister kanskje anser dem mer som kostymer enn hverdagsantrekk, er de for Jessie en måte å uttrykke seg på. En kjole som ligner en girlander, en trompe-l'œil-hatt som ser ut som en sopp, hoggtenner fylt med amuletter , en genser med tenner ... Klærne hennes er verdige et museum eller settet til Alice i Eventyrland. Dessuten handler hun ikke i vanlige butikker: hun finner inspirasjonen sin i kostymebutikker, midt på loppemarkeder eller i syartikler.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Jessie Jolles (@jessiejolles)

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Jessie Jolles (@jessiejolles)

Klær som en forlengelse av personligheten

Dette rebelske moteikonet, som ser potensial i ting ingen andre ville våget å bruke, er fullstendig uvitende om andres meninger og skaper stadig drømmeaktige utstillinger. Noen vil kanskje si at stilen hennes er lunefull eller fullstendig eksentrisk, men dette snevet av galskap omfavnes fullt ut. Det er hennes kunstneriske visjon, hennes signaturestetikk.

Mens de fleste kvinner bruker store deler av livet på å frata seg moteplagg av frykt for å se latterlige ut eller gå imot den nåværende trenden, lever Jessie mote intenst, til og med farlig. Hun stablet på seg dusinvis av kubekjeder mens nettmoteinteresserte forfekter en kalkulert maksimalisme. Hun praktiserer lag-på-lag -teknikken, blander mønstre som ofte anses som motstridende, eller legger overdådige stoffer i lag.

Til syvende og sist liker hun å omgå normer og omtolke koder. Dessuten streber hun etter å skape kunst der andre drømmer om å kopiere internetts rendyrkede klisjeer. Hun har det gøy der andre tar seg selv konstant på alvor, og behandler med letthet det som er den mest trendy tilnærmingen som en evig konkurranse.

En invitasjon til å gi slipp på klærne

Mens Jessie gir en illusjon av å være en hybridfigur med biter av Harley Quinn, den gale hattemakeren og Lady Gaga, dukker hennes indre barn opp igjen hver gang hun går forbi garderoben. Så snart hun må pakke klærne sine, flyter ideene og tankene raser. Hun er som en liten jente som står overfor et blankt ark. I hendene hennes forvandles kunstige blomster ment for utendørsområder til hårpynt, mens Barbie-dukker, overlevende fra årevis med lek, dingler rundt halsen hennes.

Hos Jessie er ingenting virkelig dekorativt. Hver detalj har en historie, en tekstur, en farge eller en intensjon. Et tilbehør er aldri bare et tilbehør: det blir utgangspunktet for en ny karakter. Et par ekstravagante briller er nok til å forandre ens utseende, noen få bånd forvandler en frisyre, og en brosje glemt nederst i et smykkeskrin finner plutselig en grunn til å eksistere.

Bak de spektakulære silhuettene ligger en veldig enkel filosofi: bruk det som gjør oss glade. Ikke det som vil gi oss flest komplimenter. Ikke det som passer perfekt til dagens trender. Og absolutt ikke det som vil la oss gå ubemerket hen.

Jessie lærer oss ikke nødvendigvis å kle oss som henne. Og det er nettopp der verdien av hennes tilnærming ligger. Hun oppfordrer oss i stedet til å søke etter vår egen særegenhet, vår egen uforståelige detalj, den lille tingen vi kanskje en gang fjernet foran speilet i frykt for å overdrive.