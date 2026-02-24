Et butikkvindu knuses under moteshowet: London-showet som setter sosiale medier i brann

En uventet krasj skjedde under London Fashion Week. Under Erica Myats motevisning knuste et butikkvindu foran publikum, noe som utløste en bølge av reaksjoner på sosiale medier.

En spektakulær finale på London Fashion Week

Fra 19. til 23. februar 2026 var London Fashion Week vertskap for høst-/vinterkolleksjonene 2026/2027. Blant de mest omtalte øyeblikkene i denne utgaven var designeren Erica Myats første London-visning. Den unge designeren, som ble uteksaminert fra Central Saint Martins i 2024, presenterte en kolleksjon med tittelen «Antechamber».

Showet ble avsluttet med en slående scene: en modell kledd i hvitt, innesperret i en bygning, knuste en glassvegg med en hammer. Lyden av knust glass forbløffet publikum. I løpet av timer sirkulerte opptak fra finalen vidt og bredt på X (tidligere Twitter), Instagram og TikTok, noe som førte Erica Myats show til en av ukens mest virale øyeblikk.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av gastt Fashion (@gastt_fashion)

"Forkammeret", en historie om frigjøring

Ifølge informasjon som ble offentliggjort om showet, utforsket «Antechamber» en kvinnes indre reise fra undertrykkelse til selvaksept. Showet åpnet med mørke, strukturerte silhuetter før det avslørte dristigere plagg: satengminikjoler, lyse bluser kombinert med synlige undertøy, kreasjoner utsmykket med fjær og intrikat utformede skinnjakker.

Den siste gesten – å knuse glasset – ble presentert som en metafor for å bryte med sosiale normer og begrensninger. Bildet av modellen, først fengslet og deretter frigjort, ble bredt tolket som et symbol på personlig frigjøring. Denne performative dimensjonen bidro til å forvandle Erica Myats show til en ekte narrativ opplevelse, som overskrider den rene presentasjonen av klær.

Arven etter spektakulære britiske show

Erica Myats iscenesettelse er en del av en London-tradisjon der mote blir til performance. Designeren Alexander McQueen skrev også historie med sine manusbaserte, ofte teatralske og symbolrike moteshow. På slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet forvandlet McQueen bemerkelsesverdig catwalken sin til altoppslukende rom, og lekte med glassbur og slående scenedesign.

Denne tilnærmingen har påvirket flere generasjoner av britiske designere dyptgående. Ved å knuse et butikkvindu under et moteshow ser det ut til at Erica Myat gjenvinner denne arven der skuespill og budskap har en sentral plass.

En scene som satte fyr på sosiale medier

Sekvensen utløste umiddelbart blandede reaksjoner. Noen internettbrukere roste finalens dristighet og symbolske kraft. Andre stilte spørsmål ved sikkerhetstiltakene og den spektakulære oppsetningen. Uansett fikk showet betydelig eksponering. I en kontekst der viralitet kan forvandle en ung designers karrierevei, kan dette sterke øyeblikket markere et vendepunkt for Erica Myat.

Ved å knuse et butikkvindu under sitt første moteshow i London skapte Erica Myat et av de mest omtalte øyeblikkene under moteuken 2026. Mer enn bare en spektakulær effekt, er gesten en del av en britisk tradisjon der mote blir historiefortelling og performance.