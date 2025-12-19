Search here...

Å kle seg som en R&B-danser fra 2000-tallet: den uventede motetrenden

Motetrender
Tatiana Richard
Etter lavsittende antrekk og ballerina-inspirerte stiler henter moteverdenen inspirasjon fra R&B-koreografien fra 2000-tallet for å inspirere en gatestil og sensuell garderobe. Tettsittende joggebukser og bare underbukser feirer bevegelsesfriheten til dansere som Aaliyah og Destiny's Child.

Lav joggebukse, bar midje

Treningsbukser som sitter ultralavt på hoftene og avslører magen, dominerer gatene og TikTok-feedene. Disse «treningsbuksene», som ble populære av Bella Hadid og Emily Ratajkowski, fremkaller silhuettene til jentegrupper i full opptreden, og blander komfort og kompromissløs sensualitet.

Avskårne topper og danserplagg

Korte T-skjorter knyttet eller halvt oppknyttet, leggvarmere som går opp til knærne: disse detaljene fanger estetikken til studioøvelser. Merker som Iet Franz ser designene sine gå viralt, brukt både til dans og til å pynte seg i byen.

RnB 2000-tallet, fra banen til seierspallene

Aaliyah, Beyoncé og Britney Spears populariserte allerede denne choreo-stilen: baggy bukser, braletter og en selvsikker holdning. I dag eksploderer #choreo med 300 000 bruksområder på TikTok, og forvandler R&B-arven til en motebesettelse for generasjon Y2K.

Bevegelsesfrihet og kroppspositivitet

Denne gjenopplivingen hyller kropper i bevegelse, langt unna rigide standarder. Pilates og koreografi frigjør silhuetten og inviterer til en blanding av atletisk komfort og dristig femininitet, som et ekko av ikonene som danset kompromissløst.

Tatiana Richard
Som forfatter utforsker jeg skjønnhet, mote og psykologi med følsomhet og nysgjerrighet. Jeg liker å forstå følelsene vi opplever og gi en stemme til de som hjelper oss å bedre forstå oss selv. I artiklene mine streber jeg etter å bygge bro mellom vitenskapelig kunnskap og våre hverdagserfaringer.
