Denne typisk franske motegesten som alle kopierer denne sesongen

Motetrender
amin naderloei/Pexels

Den elegante knuten på et skjerf rundt hodet eller halsen, et parisisk ritual fra sekstitallet, fengsler nok en gang gatestilen og sosiale medier, og utstråler uanstrengt et raffinert utseende. Internasjonale innholdsskapere gir ut en rekke veiledninger for å hjelpe deg med å mestre denne ikoniske detaljen innen fransk chic.

Bardot og Hermès-arven

Brigitte Bardot populariserte silkeskjerfet knyttet på hodet, med sine lekne frynser og rampete trutmunn, mens Hermès har gjort det til et luksuriøst tilbehør siden 1937 med sine ikoniske skjerf. Denne motegesten fanger essensen av fransk stil: grasiøs, tidløs og umiddelbart gjenkjennelig.

Stilige vintertilpasninger

I kaldere vær surres skjerfet rundt halsen med den ene enden som faller over hodet som en moderne lue, noe som gir varme og eleganse. En annen klassiker: det lille firkantede skjerfet som er surret flere ganger og diskret knyttet, inspirert av den nyborgerlige stilen fra 70-tallet for et snev av hverdagslig eleganse.

Eksplosjon på TikTok og gatestil

Opplæringsprogrammer for «skjerf i fransk stil» florerer, fra sommer til koselig vinter, og demokratiserer denne kunnskapen blant en generasjon som er ivrig etter et polert utseende. Fra catwalken til parisiske forbipasserende overskrider denne virale detaljen aldre og grenser, og bekrefter innflytelsen fra fransk mote.

Det franske knyttede skjerfet er mer enn bare et tilbehør, og har etablert seg som et ekte stilspråk, subtilt og universelt. Det har overskredet flere tiår uten å miste sin sjarm, og beviser at eleganse ikke er et spørsmål om flyktige trender, men om perfekte gester. Denne ikoniske detaljen er enkel å ta i bruk og uendelig tilpasningsdyktig, og fortsetter å fengsle verden og minner oss om at fransk eleganse ofte ligger i kunsten at mindre er mer.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
