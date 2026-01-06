Search here...

«Ikonisk»: Bella Hadid gjenoppliver denne legendariske trenden fra 2000-tallet

Motetrender
Fabienne Ba.
@bellahadid/Instagram

Bella Hadid er ikke fremmed for å sette et stiluttrykk, men turen hennes til Aspen, Colorado, i slutten av desember gjorde definitivt inntrykk. Fotografert i det snødekte feriestedet, gjenopplivet supermodellen en trend som mange trodde hadde blitt henvist til motearkivene: trange leggings gjemt ned i høye UGG-støvler. Resultatet? Sosiale medier flammer, og år 2000-nostalgien gjør comeback.

Leggings-UGG-duoen: et rehabilitert ikon

På 2000-tallet etablerte den amerikanske forretningskvinnen og mediepersonligheten Paris Hilton og den amerikanske skuespillerinnen og stylisten Nicole Richie denne duoen som den offisielle uniformen til it-girls. Den gang var det et symbol på avslappet luksus. Bella Hadid følger denne tradisjonen og oppdaterer konseptet. Hun velger tekniske, svarte leggings, ultra-elastiske, som omslutter kroppen uten å stramme den, og putter dem i UGG-støvler, en direkte nikk til de ikoniske modellene fra tidlig på 2000-tallet. Her er ikke kroppen skjult: den feires. Leggingsene blir som et andre hudlag, designet for å smigre alle kroppstyper med mykhet og selvtillit.

Når uformelt møter luksus

Bella Hadid utmerker seg med å forvandle et komfortabelt antrekk til et moteuttrykk. For å unngå «loungewear»-looken, legger hun til en stor, overdimensjonert fuskepelsjakke, like spektakulær som den er varm. Kontrasten er perfekt utført: generøs volum på toppen, rene linjer på bunnen.

Detaljen som utgjør hele forskjellen? En livlig rød vintage Chanel-veske, accessorert med en avslappet knyttet bandana. Aviator-solbriller fullfører antrekket og tilfører et snev av glamour. Det er ikke lenger bare et praktisk utseende; det er en måte å si at komfort kan være kraftfullt og unektelig moteriktig.

Leggings, den forventede stjernen i sesongene 2025–2026

Selv om Bella Hadid har brakt leggings tilbake i rampelyset, bekrefter catwalken trenden. Prada, Chloé og Ferragamo har alle innlemmet dem i sine nylige kolleksjoner, og brukt dem under tettsittende skjørt, kombinert med strukturerte blazere eller med knehøye støvletter. På gaten har den amerikanske modellen og gründeren Kendall Jenner og den amerikanske skuespillerinnen og regissøren Katie Holmes allerede omfavnet dem for å møte den urbane vinteren med eleganse og letthet. Budskapet er klart: leggings er ikke lenger bare et grunnleggende sportsplagg. De har blitt et flatterende moteuttrykk i seg selv.

Hvorfor er dette comebacket så tiltalende?

Denne motevekkelsen fungerer fordi den svarer på et dypt ønske: å føle seg vel i klærne sine uten å ofre stil. Kombinasjonen leggings og UGG legemliggjør en koselig eleganse, perfekt for vinterferier så vel som snødekte turer. Den blander den trøstende sødmen av nostalgi med en uhemmet modernitet. Ved å feire naturlige, komfortable og selvsikre silhuetter, minner Bella Hadid oss om at mote kan være et rom for kroppspositivitet og nytelse.

Til syvende og sist er tilbakekomsten av UGG-leggingsen, selvsikkert brukt av Bella Hadid, mer enn bare et tilbakeblikk til 2000-tallet: det er en invitasjon til å tenke nytt om vinterstil med komfort og selvtillit. Denne trenden beviser at du kan kombinere glamour og kos, modernitet og nostalgi, samtidig som du feirer silhuetten og kroppen i all dens mangfold.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Denne ungarske modellen bekrefter det store comebacket til mikroskjørtet i 2026

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Denne ungarske modellen bekrefter det store comebacket til mikroskjørtet i 2026

Mote elsker comeback, spesielt når de feirer kroppsfrihet og selvtillit. Ved inngangen til 2026 gjør et ikonisk plagg...

Denne sommermotetrenden fungerer også midt på vinteren (og vi elsker twisten)

Skjerfet, som lenge har vært assosiert med milde temperaturer og ferieantrekk, gjennomgår nå en svært attraktiv forvandling. Borte...

Å kle seg som en R&B-danser fra 2000-tallet: den uventede motetrenden

Etter lavsittende antrekk og ballerina-inspirerte stiler henter moteverdenen inspirasjon fra R&B-koreografien fra 2000-tallet for å inspirere en gatestil...

Denne typisk franske motegesten som alle kopierer denne sesongen

Den elegante knuten på et skjerf rundt hodet eller halsen, et parisisk ritual fra sekstitallet, fengsler nok en...

For høytiden er denne jeansstilen mer pen enn en fløyelskjole.

Nå som høytiden nærmer seg, er et par svarte jeans dekket med svarte strass-steiner fra Mango en hit...

Dette trendy tilbehøret gjør et sterkt comeback for å redde ørene dine fra kulden.

Vinteren 2025 markerer den store tilbakekomsten av den strikkede balaklavaen, et tilbehør som en gang var forbeholdt skibakkene,...

© 2025 The Body Optimist