«Ikonisk»: Bella Hadid gjenoppliver denne legendariske trenden fra 2000-tallet

Bella Hadid er ikke fremmed for å sette et stiluttrykk, men turen hennes til Aspen, Colorado, i slutten av desember gjorde definitivt inntrykk. Fotografert i det snødekte feriestedet, gjenopplivet supermodellen en trend som mange trodde hadde blitt henvist til motearkivene: trange leggings gjemt ned i høye UGG-støvler. Resultatet? Sosiale medier flammer, og år 2000-nostalgien gjør comeback.

Leggings-UGG-duoen: et rehabilitert ikon

På 2000-tallet etablerte den amerikanske forretningskvinnen og mediepersonligheten Paris Hilton og den amerikanske skuespillerinnen og stylisten Nicole Richie denne duoen som den offisielle uniformen til it-girls. Den gang var det et symbol på avslappet luksus. Bella Hadid følger denne tradisjonen og oppdaterer konseptet. Hun velger tekniske, svarte leggings, ultra-elastiske, som omslutter kroppen uten å stramme den, og putter dem i UGG-støvler, en direkte nikk til de ikoniske modellene fra tidlig på 2000-tallet. Her er ikke kroppen skjult: den feires. Leggingsene blir som et andre hudlag, designet for å smigre alle kroppstyper med mykhet og selvtillit.

Når uformelt møter luksus

Bella Hadid utmerker seg med å forvandle et komfortabelt antrekk til et moteuttrykk. For å unngå «loungewear»-looken, legger hun til en stor, overdimensjonert fuskepelsjakke, like spektakulær som den er varm. Kontrasten er perfekt utført: generøs volum på toppen, rene linjer på bunnen.

Detaljen som utgjør hele forskjellen? En livlig rød vintage Chanel-veske, accessorert med en avslappet knyttet bandana. Aviator-solbriller fullfører antrekket og tilfører et snev av glamour. Det er ikke lenger bare et praktisk utseende; det er en måte å si at komfort kan være kraftfullt og unektelig moteriktig.

Leggings, den forventede stjernen i sesongene 2025–2026

Selv om Bella Hadid har brakt leggings tilbake i rampelyset, bekrefter catwalken trenden. Prada, Chloé og Ferragamo har alle innlemmet dem i sine nylige kolleksjoner, og brukt dem under tettsittende skjørt, kombinert med strukturerte blazere eller med knehøye støvletter. På gaten har den amerikanske modellen og gründeren Kendall Jenner og den amerikanske skuespillerinnen og regissøren Katie Holmes allerede omfavnet dem for å møte den urbane vinteren med eleganse og letthet. Budskapet er klart: leggings er ikke lenger bare et grunnleggende sportsplagg. De har blitt et flatterende moteuttrykk i seg selv.

Hvorfor er dette comebacket så tiltalende?

Denne motevekkelsen fungerer fordi den svarer på et dypt ønske: å føle seg vel i klærne sine uten å ofre stil. Kombinasjonen leggings og UGG legemliggjør en koselig eleganse, perfekt for vinterferier så vel som snødekte turer. Den blander den trøstende sødmen av nostalgi med en uhemmet modernitet. Ved å feire naturlige, komfortable og selvsikre silhuetter, minner Bella Hadid oss om at mote kan være et rom for kroppspositivitet og nytelse.

Til syvende og sist er tilbakekomsten av UGG-leggingsen, selvsikkert brukt av Bella Hadid, mer enn bare et tilbakeblikk til 2000-tallet: det er en invitasjon til å tenke nytt om vinterstil med komfort og selvtillit. Denne trenden beviser at du kan kombinere glamour og kos, modernitet og nostalgi, samtidig som du feirer silhuetten og kroppen i all dens mangfold.