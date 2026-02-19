En veske inspirert av en handlekurv: dette merkets motesatsing er spennende

Mens moteverdenen handler om ekstravaganse og overdreven fantasi, tar Lidl fatt på de mest elleville lærvarekreasjonene fra catwalken. For London Fashion Week avduket lavpriskjeden en uvanlig veske som gjenskaper de fysiske egenskapene til den ikoniske handlekurven.

En veske som allerede skaper en del oppstyr.

Etter baguetteposer prydet med bildet av bakeriets stjerne og nettingposer designet for å romme mer enn bare frukt, kommer nå handlekurvposen. Dette er Lidls siste kreative bragd. Under London Fashion Week , et arrangement kjent for sine ekstravagante design, avduket merket sin nyeste stilkreasjon, som forvandlet et universelt metalltilbehør til et stykke haute couture.

For å realisere dette dristige prosjektet slo hun seg sammen med designeren Nik Bentel, som allerede har vist frem sin grenseløse fantasi i moteverdenen, ved å lage en veske som ligner en mikserpult og feste pastaposer på skuldrene til toppmodeller. Dessuten er dette ikke første gang merket og kunstneren har samarbeidet. Sammen innoverte de med en trompe-l'œil «croissantpose», som ga illusjonen av å bære et bakverk over skulderen. Det hele kom i en «falsk pakke» med den blå Lidl-logoen.

Denne gangen forlater handlekurven håndflaten din og slynger seg over skulderen din. Denne vesken, kalt «Trolley Bag», gjenskaper humoristisk estetikken til disse klumpete handlekurvene, og tilbyr en «kompakt» versjon. Denne vognen, som vi knirker gjennom gangene og fyller med dagligvarer, har bare plass til en telefon og noen få skjønnhetsartikler. Kjeden som forbinder vognene blir til en stropp, mens håndtaket, trykt med butikkens farger, fungerer som et bærehåndtak. Detaljen som utgjør hele forskjellen? Poletten, som minner om en anheng. Det er både en mild hån mot moteverdenen og en særegen hyllest til et kulttilbehør.

Når supermarkedets verden møter mote

Ved første øyekast virker denne Lidl-handlekurvlignende vesken ganske triviell, til og med direkte latterlig. Det er en smart satire av dagens mote, som har gjort absurditet til sitt språk og fryder seg over politisk ukorrekt stil. Likevel resonnerer denne vesken, så ellevill som den kan være, med maksimalistiske trender. Frukt og grønnsaker fra markedsbodene tar plass på klessømmene og gir garderoben et livlig preg, mens motebevisste fanger dagens antrekk mellom to frokostblandingsbokser.

«Nylig-ut-av-butikken»-stilen er overraskende trendy. Den populære emneknaggen «grocery girl aesthetic» er et bevis på dette. Og nå hamstrer it-jentene klær mens de handler dagligvarer. Dessuten er ikke Lidl-logoen lenger et tegn på en beskjeden livsstil, men et symbol på stil. Det er en signatur som bæres med like mye stolthet som et luksusmerke.

Lidl, det nye kodenavnet for trendy mennesker

Fra trefargede treningsdresser til fargerike julegensere og vesker med Lidl-logoen, blir hver gang en ny Lidl-vare lanseres, umiddelbart en kultklassiker eller et samleobjekt. Disse fasjonable plaggene utfyller uanstrengt selv de mest sofistikerte antrekkene og brukes som haute couture-kreasjoner.

Dette er fellesnevneren for selverklærte stylister og smaksfanatikere. Den virkelige hemmeligheten bak denne trenden? «Insider»-effekten. På Instagram og TikTok forvandler livsstilsinfluensere ethvert Lidl-funn til et must. Kort sagt, å bruke Lidl handler ikke lenger om å innrømme et stramt budsjett, men om å vise frem en smart, urban og ukonvensjonell stil.

Med denne slående originale handlekurvposen bekrefter Lidl sin status som et «kult» merke. Vil den klare å forlate pleksiglasshyllen sin og parkere seg i garderobene våre? Spørsmålet er fortsatt åpent.