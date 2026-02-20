«Wuthering Heights»: Hvordan denne filmen inspirerer garderoben vår

Handlingen i «Wuthering Heights», filmatisert av den utrolige Margot Robbie og hennes karismatiske medspiller Jacob Elordi, finner sted på Yorkshire-hedene på 1800-tallet. I filmatiseringen bytter skuespillerinnen Barbies sukkertøyrosa farge mot ullkapper og imponerende kjoler til den gåtefulle Catherine Earnshaw. Og denne dramatiske stilen resonnerer med våre moderne garderober. Det handler ikke om å rusle rundt i periodeklær; det handler om balanse.

Den fascinerende kleskoden til Wuthering Heights

Filmen «Wuthering Heights», som allerede har blitt hyllet som årets romantiske komedie, henter inspirasjon fra den litterære fantasien til den store Emily Brontë og transporterer publikum til et vilt, forblåst landskap dominert av grå himmel. Kostymene, i likhet med hovedpersonene, er dramatiske, overdådige og respektløse. Kort sagt, de har karakter. Den dominerende stilen? Gotisk-romantisk, en smart blanding av puffermer og mørke fargetoner, gjennomsiktige bluser og underskjørt i lær.

Selv om disse stoffene kan ha betente puristene innen engelsk litteratur, som pekte på en overflod av frihet med kleskoden fra viktoriansk tid, fikk de absolutt motebevisste hjerter til å hoppe i været. Skandaløse røde, utsmykkede korsetter i rustikk stil, flagrende bluser, rikelig med rysjer og flatterende draperinger. Den neo-viktorianske estetikken i «Wuthering Heights» hopper fra fiksjon til å pryde silhuettene våre. Bortsett fra at med mindre du har et maskeball eller en kostymefest i horisonten, er det vanskelig å ta i bruk de voluminøse antrekkene til den hissige Catherine Earnshaw i jeans- og joggesko-æraen.

Det er imidlertid også mulig å legemliggjøre denne rebelske karakteren uten å virke som om du har våknet opp i feil tidsalder. Bare velg plagg individuelt, bland stiler og lek med detaljene. Og der har du det: et signaturutseende verdig Brontës sider, et utseende som lett fengsler øyet.

Å kopiere filmens stil uten at den ser utdatert er en kunst.

Du kan være trygg på at Margot Robbie ikke er den eneste som kan bære røde fløyelskapper, rokokkosmykker, XXL-kjoler og organza. Selv om alt ser ut til å passe Hollywoods modellstudent, kan vi ta hennes essensielle moteelementer på settet og sette dem i en annen kontekst.

Det krever imidlertid litt erfaring å prøve ut denne sjarmerende gammeldagse stilen. Å kle seg som Cathy er en risiko og kan noen ganger se utdatert ut. Heldigvis har vi allerede et godt grunnlag i Emerald Fennells adapsjon, hvor hun la sitt personlige preg på sceneantrekkene.

Tanken er å hente inspirasjon fra Cathys garderobe for å forbedre et antrekk eller legge til et snev av stil, ikke å kopiere utseendet hennes nøyaktig. Derfor brukes blonder sparsomt i endene av ermene eller nederst på en topp. Organza egner seg til gjennomsiktighet og blir det primære stoffet for blusene våre. Krinoline-skjørt finner derimot mer moderne varianter og tar mindre plass på beina. Den uberørte blusen med sitt barokke preg kombineres med utsvingte jeans eller skinnskjørt.

Til slutt bryter vi opp den «poetiske» tilnærmingen med mer «rocke» sko som ankelstøvletter med firkantet tå eller urbane joggesko. For at vintage-looken skal fungere for oss, trenger vi kontrast.

Dette er moteplaggene som kreves for et Brontë-stilutseende.

For å la Cathys karakter påvirke stilen vår og ta over garderoben vår, trenger vi bare noen gode basisplagg. Garderoben vår kan lett bli en tidsmaskin. For å lage antrekk som får deg til å føle deg som en heltinne fra en periode, er her de beste moteretningslinjene fra «Wuthering Heights»:

Bomullskjoler. I tillegg til å være utrolig komfortable, fremkaller disse bomullsplaggene Cathys ville og naturlige sjel. De ser best ut med rysjer eller bare-shoulder-stiler.

Smykker som ser ut til å komme fra et arvestykke. En medaljong med flere refleksjoner, en ring med en stor diamant, et halskjede av kostymeperler eller en gullbrosje. Smykkene fremhever sin tilstedeværelse på huden.

En bluse med puffermer. Dette plagget alene legemliggjør hele identiteten til «Wuthering Heights». Både klassisk og bohemsk, finner det en balanse mellom ren enkelhet og bekymringsløs forlatelse. Og det er lagt vekt på detaljene: broderte detaljer, jabotkrager…

Utsøkte korsetter. Korsettet, som en gang var et objekt for undertrykkelse, gjenoppfunnet av Bridgerton og deretter Wuthering Heights, er nå først og fremst dekorativt. Det er ikke lenger det samme stoffet av sosiale begrensninger som det en gang var, bare en refleksjon av god smak. Brodert, utsmykket med blonder eller iriserende mønstre, er korsettet et vakkert tilskudd til enhver garderobe.

Selv om regissøren av «Wuthering Heights» gjorde noen justeringer av kostymene Brontë skapte, kan vi gjøre det samme og legge til vårt eget personlige preg. Etter den mørke estetikken fra Wednesday og Bridgertons regency- stil utforsker vi et annet tema fra fortiden.