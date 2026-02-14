Hvorfor noen antrekk som anses som «stygge» blir attraktive

I dag blander antrekkene som sees på gaten seg sømløst med de eksentriske tekstilkreasjonene fra de store moteshowene. Trenden er plagg med kontroversiell estetikk, en kakofoni av farger, tvilsomme hybridutseende og anti-stil. Dagens mote utdanner vårt øye for stygghet og utfordrer vår sans for skjønnhet. Disse ensemblene, selve legemliggjørelsen av dårlig smak, er skjærende for øynene våre, vant som de er til rene, minimalistiske utseender. Likevel høster de ros.

Utfordrende motekonvensjoner

Moteuken er hver dag. Disse svært konseptuelle antrekkene på catwalken, som bare de som vet hva de er, kan forstå og sette pris på, er sakte men sikkert i ferd med å bli normen i den offentlige sfæren. Mens trenden en gang var mot visuell tilbakeholdenhet, dempede farger og harmoniske stoffer, trumfer fri vilje i dag motereglene. Og dette resulterer i antrekk som er nesten karikerte, for ikke å si elleville.

I dag surmuler amatørstylister bevisst klærne sine for å legge til sitt «personlige preg». De glir over i platåsko som selv Bratz-jentene ikke har, og solbriller med visir. De blander vintage-treningsdresser i popfarger med loafers verdige Ludvig XIV, og topper det hele med Labubu . En virkelig eksplosiv blanding av motereferanser som ville sendt stakkars Anna Wintour i koma. Crocs er de nye stiletthælene og er utsmykket med anheng for ekstra prestisje. Uggs , sko som lenge har blitt kritisert for sin mangel på eleganse, pryder nå føttene til enhver fashionista.

Tidligere fulgte folkemengdene en streng kleskode, men nå fryder de seg over å skape abstrakt kunst, til og med surrealisme, med antrekkene sine. Og denne forkjærligheten for baggy jeans, revne strikker, slitte vesker og hesteskolignende sko er ikke bare nok en mote blant noen få eksentriske. Den gjenspeiler en dypere tretthet, en søken etter å gi slipp. Dessuten er det noen anser som stygt smigrende for andre. Det handler om persepsjon. Og mote, paradoksalt som det kan være, får oss til å føle oss skyldige for å kombinere svart med marineblått, men lovpriser fordelene ved radikalt "stygge" utseende.

Et opprør mot den glatte estetikken til den «rene jenta»

Etter å ha brukt årevis på å planlegge antrekkene våre omhyggelig, og forestille oss dem i hodene våre til vi mistet søvnen, gir vi oss endelig tillatelse til å bruke hva vi vil. Vi vil ha fritt spillerom foran garderoben, ikke følge et strengt sett med regler. Og dette bruddet med den rengjorte «clean girl»-stilen gjenspeiles i silhuettene.

Dermed gjør skinny jeans, som en gang ble ansett som en motefeil etter sin storhetstid, et comeback, mens overdimensjonerte pilotsolbriller, assosiert med intellektuelle, nå pryder nesen til alle it-girls. Leggvarmere , levninger fra fitnessshow-æraen, dukker også opp på mange ankler, som en stille provokasjon.

I moteverdenen høres ikke adjektivet «stygg» alltid ut som en hard kritikk. Det er ofte et kompliment. Det anerkjenner den rebelske og sofistikerte siden av et antrekk, dets innovative ånd. Motebransjen bruker dette begrepet positivt, mens andre bransjer bruker mer innviklede fraser som «det er spesielt» eller «det er originalt». Bak dette estetiske valget ligger et reelt budskap: mote er en kunst, og som i museer er noen verk ikke universelt beundret.

Visker ut grensen mellom stygt og vakkert

Grunge sko som ser ut som de overlevde settet til Mad Max, en veske som er selve symbolet på kitsch, et glorete skjerf som ligner et billedvev. Øynene våre er så uvant med kreativitet og skreddersydde antrekk at de tolker disse moteplaggene som grusomheter. Det er lettere å beundre et uforståelig Paul Klee-maleri eller en moderne skulptur hvis forside og bakside er uforståelig enn å applaudere klesstilens «risikotaking».

Likevel fungerer mote akkurat som kunst: det som forstyrrer ender ofte opp med å bli fascinerende. Det som sjokkerer i dag blir attraktivt i morgen. Sandaler med borrelås, tykke joggesko, formløse gensere, glorete farger ... alle disse plaggene ble i utgangspunktet latterliggjort før de ble trendsettere. Det «stygge» er ofte rett og slett «nytt» som hjernen vår ennå ikke har bearbeidet.

Til syvende og sist, når et «stygg» antrekk blir ønskelig, er det ikke selve plagget som endrer seg. Det er vårt perspektiv. Og kanskje også vårt voksende ønske om å kle seg for å føle noe, snarere enn å krysse av i bokser. Mote er ment å være morsomt, ikke kjedelig.