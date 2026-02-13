Gjør frakkfrakken et stort comeback takket være serien «Bridgerton»?

Kjolen, som lenge var begrenset til perioderomaner og historiske eposer, virket som om den hørte fortiden til. Likevel, siden suksessen til «Bridgerton»-serien, har denne lange, strukturerte kåpen dukket opp igjen i moderne kolleksjoner. Bare en effekt av serien eller en ekte moterenessanse?

«Bridgerton», en akselerator for elegant nostalgi

Serien «Bridgerton», en adaptert serie basert på romanene av Julia Quinn, har blitt strømmet på Netflix siden 2020 og etablerte en flamboyant, romantisk og selvsikker Regency-estetikk. Mens kjoler med empire-midje og korsettsilhuetter ble en umiddelbar hit, gjorde også herredressene et varig inntrykk.

Blant dem skilte kjolefrakken seg ut. En lang, tettsittende frakk med strukturerte skuldre, dype farger og noen ganger et subtilt slep: dette plagget legemliggjør en teatralsk og kontrollert eleganse. På skjermen fremhever den tilstedeværelsen av karakterer (både menn og kvinner) og strukturerer silhuetten med selvtillit. Som et resultat er kjolefrakken, som en gang ble ansett som utdatert, tilbake på moteradaren.

Et rom fylt med historie

Kjolen dukket opp på slutten av 1700-tallet. Navnet antas å komme fra det engelske ordet «riding coat», en frakk som opprinnelig var beregnet på ridning. Den ble raskt tatt i bruk av det europeiske aristokratiet og ble et sofistikert urbant plagg, et symbol på sosial særpreg.

På 1800-tallet etablerte den seg som en hjørnestein innen formell herreklær: et skreddersydd snitt, elegant lengde og upåklagelig struktur. Utover det 20. århundre forsvant den gradvis inn i glemselen og ga vei til kortere, mer praktiske kåper. Den lever imidlertid fortsatt i den kollektive fantasien, og dukker opp i romantisk litteratur og periodefilmer.

I dag er ikke gjenkomsten bare en historisk kopi. Det er en nytolkning, friere, mer inkluderende (kjønnsnøytral), og fremfor alt, bedre tilpasset hverdagen din.

Fra catwalken til gaten: en nytenkt kjolekåpe

Lenge før trenden som ble utløst av «Bridgerton», hadde flere designere allerede utforsket historiske referanser. Dior tilbød moderniserte versjoner, og lekte med materialer og volum. Hos Louis Vuitton, under ledelse av Nicolas Ghesquière, fremkalte visse silhuetter allerede kjolefrakken, kombinert med mer urbane plagg som joggesko eller shorts.

John Galliano, en tilhenger av teatralsk klesdrakt, har også utforsket denne estetikken gjennom kolleksjonene sine. Når det gjelder Ralph Lauren, tilbød merket en brodert denimversjon allerede i 2006, et bevis på at frakkfrakken følger sykluser.

I dag er den kortere, mer ustrukturert og tilgjengelig i lett ull, denim og til og med fargerike versjoner. Den lar den strengt maskuline garderoben omfavne alle silhuetter. Og det er der dens styrke ligger: den strukturerer uten å begrense, den hevder uten å begrense.

Romantikken, 2026-versjonen

Frakkens tilbakekomst er en del av en bredere trend: en smak for en gjenoppdaget romantikk, ofte beskrevet som «poetcore». Bluser med sløyfekrage, puffermer, broderte vester … mote nytolker 1800-tallet med en moderne vri. I denne sammenhengen blir frakken et sentralt plagg. Den forteller en historie. Den gir antrekket ditt karakter. Den fremhever holdningen din, fremhever skuldrene dine og definerer midjen din hvis du ønsker det. Uansett kroppstype kan dette strukturerte snittet fremheve dine naturlige linjer og styrke din tilstedeværelse.

Hvordan kan du ta det i bruk uten et kostyme fra en periode?

Selv om en kjolefrakk kan virke imponerende, integreres den enkelt i en moderne garderobe. For et selvsikkert avslappet utseende, bruk den åpen over smale jeans og en enkel t-skjorte. Den tilfører umiddelbart stil. Med en flagrende kjole eller midiskjørt skaper den en elegant kontrast mellom struktur og bevegelse. Med belte fremhever den midjen og smigrer figuren din med selvtillit.

På kontoret kan den erstatte en klassisk blazer. Kombinert med høylivede bukser og en strukturert bluse, moderniserer den et profesjonelt utseende samtidig som den forblir komfortabel. Ideen er ikke å pynte seg, men å legge til et statement-plagg som uttrykker din personlighet.

Til syvende og sist er TV-seriers innflytelse på mote ubestridelig. «Bridgerton» gjenopplivet utvilsomt interessen for kjolefrakken, men den er ikke eneansvarlig. I flere sesonger nå har motebransjen utforsket arkivene for å gjenoppfinne nåtiden bedre. I et landskap dominert av minimalisme tilbyr kjolefrakken et strukturert, narrativt og kraftfullt alternativ. En elegant måte å fange oppmerksomhet på, med selvtillit og stil.