I 2026 er hekling ventet å bli den absolutte motetrenden.

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Ramon Hernandez / Pexels

Hekling har lenge vært assosiert med håndlagde plagg og sommerminner, men gjør et sterkt comeback i garderobene. I 2026 etablerte det seg som en fullverdig motetrend, drevet av en tilbakevending til håndlagde plagg og teksturerte materialer.

Tilbakekomsten av en tradisjonell teknikk

Hekling, en eldgammel tekstilteknikk, gjør et stort comeback innen moderne mote. Den finnes nå i en rekke kolleksjoner, alt fra strandtøy til mer sofistikerte hverdagsplagg. Denne fornyede interessen gjenspeiler et ønske om å verdsette håndverk og tradisjonelle ferdigheter i motsetning til en mer standardisert og industriell moteindustri.

En estetikk som blander nostalgi og modernitet

Heklingens suksess ligger også i dens unike estetikk. De åpne mønstrene, synlige teksturene og det litt uregelmessige utseendet gir silhuetter et organisk preg. I 2026 gjenopptas den med mer moderne snitt, tidsriktige farger og uventede kombinasjoner, slik at den kan innlemmes i både avslappede og mer pene antrekk.

En trend drevet av jakten på autentisitet

Utover stil gjenspeiler gjenoppblomstringen av hekling en utvikling i moteforventninger. Forbrukerne ser etter mer unike, slitesterke plagg som forteller en historie. Hekling møter denne etterspørselen ved å vise frem en håndlaget estetikk, langt unna masseproduksjon og flyktige trender.

Allsidige plagg i garderoben

Kjoler, topper, tilbehør eller til og med koordinerte sett: hekling passer til mange basisplagg i garderoben. Evnen til å leke med gjennomsiktighet og lagdeling gjør den til en ideell alliert for vår- og sommersesongene. Den kan brukes alene for et dristig uttrykk eller innlemmes i et mer strukturert utseende for å gi et snev av tekstur.

I 2026 dukker hekling opp som en viktig trend, og blander håndverksarv med modernitet. Både estetisk og symbolsk illustrerer det tilbakekomsten av en mer autentisk og teksturert mote, der håndlagde gjenstander står i sentrum.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
