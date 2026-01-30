Search here...

Rynkete, flekkete, falmede klær: hvorfor ufullkommenhet blir en fast del av dagens mote

Émilie Laurent
Har du en ketchupflekk på t-skjorten eller et gapende hull i jeansen? Disse slitasjemerkene, som en gang ble ansett som dealbreakers, er nå de nye symbolene på luksus. Disse plaggene, som har overlevet utallige urbane eventyr og bærer preg av ditt aktive liv, har en sjarm som helt nye plagg mangler. Gjennom sømmene forteller de en historie: en mer tolerant og levende mote.

Slitte klær ser ikke lenger malplasserte ut

På moteukens catwalks forfekter de store motehusene en mer rustikk og mindre idyllisk stil. Mens de i årevis vant oss til skarpe silhuetter, spisse blazere, skreddersydde bukser og plettfrie kjoler, varsler de i dag tilbakekomsten av slitt skinn, revne T-skjorter og gulnede jeans. De omfavner vintage-sjarm, stoffskjæringer og falmede effekter. Plaggene som vises frem på catwalken trosser det hellige idealet om perfeksjon og de evige reglene for god smak.

Hos Prada, for eksempel, gir herreskjortene og -jakkene en illusjon av å ha blitt dratt gjennom skitt eller gnidd for mye mot kontorgulvet. Disse bevisst inngrodde flekkene, innlemmet i designet, er tenkt som motiver i seg selv. Hos Chanel er veskene bevisst bulkete og misformede, som om de hadde blitt presset for tett inntil eierens arm. Miu Miu og Acne Studios hyller slitt skinn, mens Balenciaga gjenoppdager jeans som er revet til det ekstreme, og etterlater nesten ingenting annet enn fillete rester. Dette er ikke en visuell kakofoni, men et nytt perspektiv på mote. Klær er ikke lenger et statisk materiale; det er en pratsom historieforteller, et blankt lerret som bare venter på å bli fylt.

Hull, flekker og andre estetiske ufullkommenheter blir ikke lenger sett på som feil som skal korrigeres med en nål eller flekkfjernerspray, men som merverdi, som bevis på liv. Bortsett fra at det å bruke slitte klær fortsatt ser ut til å være et privilegium for en elite: de som hengir seg til designerplagg. Med andre ord, ikke alle kan gjennomføre en Banksy-aktig garderobeforvandling.

Legger til et snev av sjel i utseendet ditt

For bare noen få år siden ruslet enhver fashionista forbi i skinnende kjoler med bobler, pastellfargede slipkjoler og feilfrie antrekk. I dag bytter de sine sprø plagg ut med krøllete klær, falmede jeans med utallige haker og sprutete topper. De lar ikke lenger bare en stropp falle av skulderen eller late som om de er uanstrengt elegante; de omfavner klærnes skjebne.

Og til alles overraskelse fremstår de ikke som trengende eller fattige. Disse slitasjetegnene er som arr på huden vår: de forteller historier om ulykker, feil og travle dager. De skjuler en hel verden. Disse klærne, som vi raskt ville ha reparert, blir åpne bøker. De besitter en følsomhet mer enn en estetikk.

I teorien er denne mer jordnære tilnærmingen til mote ganske positiv, men i praksis er den ikke så rimelig. Store motehus imiterer vintage-stiler på nye klær og tilpasser bruktbutikkestetikk for varer som koster flere millioner dollar. De begår bevisst tekstilkriminalitet uten å la plaggene eldes naturlig, noe som undergraver deres opprinnelige prinsipper noe.

Hva dette sier om dagens mote

På den andre siden av garderoben eller bak baderomsdøren har vanene endret seg fullstendig. For noen måneder siden var vi nøye med å holde sminken minimal og naturlig, vi justerte skjortekragene våre med millimeterpresisjon, og vi gransket antrekkene våre på jakt etter den minste ufullkommenhet. Nå er filosofien snudd på hodet: slitte klær er like ettertraktede som utsøkte kreasjoner rett fra atelieret. Og dette er ikke en slags lunefull kjepphest eller bare nok en populær trend. Det er et tegn på en mer primal, mindre photoshoppet mote, en mer uttrykksfull og mindre kodifisert stil.

Å bruke en bevisst krøllete skjorte eller falmede jeans er nesten en symbolsk gest. Vi prøver ikke lenger å skjule tidens gang eller slitasje på ting. Tvert imot, vi fremhever dem. Som om klær blir en forlengelse av en vennligere, mer selvmedfølende tankegang. Mindre kontroll, mer autentisitet.

Må man være Kendall Jenner eller Mary-Kate Olsen for å gi etter for denne trenden med bevisst utslitte klær? Ikke nødvendigvis. For å ta i bruk denne stilen, som ville fått selv de mest pripne fashionistaene til å grøsse, kjøp brukt. Disse vintage-plaggene garanterer et utseende som utstråler karakter.

Som ordkunstner sjonglerer jeg stilistiske virkemidler og finpusser feministiske punchlines daglig. I løpet av artiklene mine byr min lett romantiske skrivestil på noen virkelig fengslende overraskelser. Jeg fryder meg over å nøste opp i komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kjønnsminoriteter, likestilling, kroppsmangfold ... Som journalist på kanten dykker jeg hodestups ned i temaer som tenner debatt. Som arbeidsnarkoman blir tastaturet mitt ofte satt på prøve.
