Som en pluss-size influencer gjenoppliver hun trenden med tofargede plagg med høy midje.

Bikinien med høy midje gjør comeback på strender og sosiale medier. Plus-size-influenceren Sheila (@thesheflo) vekker oppsikt med et tofarget svart-hvitt design som passer perfekt inn i den nåværende retro-badetøytrenden.

Et retrodesign gjenoppdaget i en moderne versjon

På sosiale medier delte Sheila (@thesheflo) flere bilder i en svart-hvitt høylivet todelt kjole, en silhuett inspirert av kodene fra 1950- og 1960-tallet. Dette snittet, preget av en dekkende bunn kombinert med en strukturert topp, forbindes jevnlig med pin-up-estetikk og vintage-ikoner.

Den svart-hvite kontrasten forsterker møbelets grafiske aspekt, samtidig som den fremhever de elegante og tidløse linjene. Denne typen design presenteres ofte som et alternativ til de minimalistiske, dypt utskårne stilene som har dominert trendene de siste årene.

Høylivede plagg er tilbake i sommertrender

I flere sesonger nå har den høylivede todelte badedrakten opplevd en gjenoppblomstring i popularitet i mange merkers kolleksjoner. Denne stilen er verdsatt for sin retro-inspirasjon så vel som sin evne til å smigre ulike kroppsformer.

Ifølge flere motepublikasjoner er tilbakekomsten av vintage-inspirerte silhuetter en del av en bredere trend som favoriserer strukturerte og tidløse snitt. Svart og hvitt, ofte ansett som en klassisk duo, er jevnlig blant de mest populære fargekombinasjonene i badetøy. Suksessen til denne typen plagg forklares også av dets plassering i skjæringspunktet mellom mote og komfort, et kriterium som i økende grad vektlegges av forbrukere.

En influencer forpliktet til mer inkluderende representasjon

Sheila (@thesheflo) er en av innholdsskaperne som bidrar til å øke synligheten til ulike kroppstyper i moteverdenen. Tilstedeværelsen av varierte profiler i kampanjer og på sosiale medier bidrar til å utvide tradisjonelle representasjoner av skjønnhet.

Flere bransjeobservatører påpeker at «denne trenden er ledsaget av en økende etterspørsel etter klær tilpasset ulike kroppsformer.» I denne sammenhengen illustrerer populariteten til en tofarget badedrakt med høy midje, båret av en populær influencer, interessen for plagg som både er stilige og tilgjengelige for et mangfoldig publikum.

Svart og hvitt, en varig klassiker

Å velge en svart-hvitt badedrakt med høy midje er forankret i en langvarig stiltradisjon. Denne kombinasjonen forbindes ofte med en elegant og minimalistisk estetikk, ettersom den tofargede kontrasten visuelt strukturerer silhuetten, noe som forklarer dens tilbakevendende tilstedeværelse i sommerkolleksjoner. Flere merker tilbyr nå varianter av denne stilen, noe som bekrefter den vedvarende appellen til plagg inspirert av retrogarderober.

Til syvende og sist illustrerer suksessen til den høylivede todelte plagg en bredere trend: nytolkning av ikoniske plagg gjennom et moderne perspektiv. Ved å kombinere digital påvirkning med retroreferanser bidrar innholdsskapere som Sheila (@thesheflo) til å bringe historiske silhuetter tilbake i søkelyset og tilpasse dem til dagens forventninger. Denne dynamikken demonstrerer at strandtøy fortsetter å utvikle seg ved å innlemme ulike påvirkninger, blande stilistisk arv med innovasjon.