Det er mulig å holde seg elegant hjemme. Og til og med ønskelig. I lang tid var dameklær henvist til den gamle treningsdressen som lå glemt nederst i skuffen. I dag hører den visjonen tydeligvis fortiden til.

Komfort hjemme har blitt en sann levekunst, og kvinner i alle former og størrelser har all rett til å unne seg det med stil.

Vi har observert en betydelig endring i klesvaner hjemme de siste årene.

Ifølge en studie utført av det franske moteinstituttet i 2022, sier nesten 68 % av franske kvinner at de vier mer oppmerksomhet til innendørsantrekkene sine siden perioden med gjentatte nedstengninger i 2020–2021.

Dette tallet avslører en underliggende trend: å føle seg bra hjemme avhenger også av hva du har på deg.

Sammen skal vi analysere hvordan man kan kombinere estetikk og velvære i hverdagen, uten at det går på bekostning av stil eller bevegelsesfrihet.

Hvorfor loungetøyet ditt fortjener din fulle oppmerksomhet

I lang tid forble loungeklær usynlige for verden. Vi tok på oss det så snart vi kom hjem fra jobb, uten å egentlig tenke over det. Likevel påvirker det vi har på oss humøret og produktiviteten vår direkte , selv innenfor rammene av vårt eget hjem.

Forskere ved Northwestern University i USA viste allerede i 2012 at klær man bruker modifiserer kognitiv atferd – et fenomen de kalte påkledd kognisjon .

Vi tilbringer i gjennomsnitt mer enn 16 timer hjemme om dagen. Man kan trygt si at dameklær faktisk er det mest brukte plagget i garderoben vår.

Derfor er det ikke anekdotisk å vie det omsorg og tanke. Det er faktisk en helt sammenhengende avgjørelse.

På samme måte har grensen mellom koseklær og profesjonelle antrekk blitt uklar med fremveksten av fjernarbeid. Vi mottar leveranser, foretar profesjonelle videosamtaler eller ønsker improviserte venner velkommen.

Å være presentabel til enhver tid , samtidig som man forblir komfortabel, blir en konkret nødvendighet.

Til slutt er det å kle seg godt hjemme også en form for selvrespekt . Uansett kroppstype eller silhuett fortjener enhver kvinne å føle seg vakker i sitt eget private rom.

Merker som spesialiserer seg på store størrelser har forstått dette godt, og tilbyr hjem-/interiørkolleksjoner designet for alle kroppstyper.

Essensielle stoffer for et vellykket hjemmeantrekk

Stoffvalget er alt. Komfortabelt loungetøy starter med et pustende materiale som beveger seg med deg uten å begrense bevegelsene dine. Her er det viktigste vi anbefaler for å skape en smart hjemmegarderobe.

Bomull er fortsatt det ultimate sikre valget. Myk, pustende og lett å vaske, og passer til alle årstider.

Spesielt økologisk bomull vinner terreng i loungewear-kolleksjoner, med overlegen mykhet og redusert miljøavtrykk.

Todelte bomullssett – løstsittende topp og elastisk midje nederst – gir et solid grunnlag for enhver hjemmegarderobe.

Jersey fortjener også en fremtredende plass. Myk og omsluttende, tilpasser den seg perfekt til alle kroppsformer og gir skånsom støtte uten kompresjonseffekt.

Den finnes i lange innekjoler, avslappede tunikaer eller koordinerte sett som ser ut som elegante loungeantrekk.

Flanell gir enestående varme i de kaldere månedene. Flanellpysjamaser og loungewear-sett har hatt en sterk oppblomstring siden 2023, spesielt takket være oppdaterte farger og trykk.

Den myke ullen og den lette fleeceen fullfører dette vintermotivet med glede.

Til slutt fortjener viskose og modal en spesiell omtale. Disse naturlig utvunnede materialene gir en silkemyk og luftig følelse, ideell for lett og elegant loungewear.

De faller vakkert, noe som gjør dem spesielt flatterende for alle kroppstyper, fra slanke figurer til sjenerøse kurver.

Trendy stiler innen loungewear for kvinner

Interiørdesign følger store klestrender, men med sitt eget sett med regler. Vi har identifisert flere dominerende stiler som blir stadig mer populære i moderne hjemgarderober.

Lounge-stilen har blitt den store vinneren i tiden etter pandemien. Inspirert av eksklusive sportsklær kombinerer den komfortable plagg med skreddersydde snitt.

Joggedress i kammet bomull, matchende oversized hettegenser, ribbet leggings: så mange silhuetter som er både avslappede og selvsikre .

Kvinner med sjenerøse kurver vil synes dette er et spesielt gunstig miljø, ettersom de løse kuttene i lounge-stilen naturlig fremhever kurvene deres.

Bohemsk stil, derimot, gir et romantisk preg til loungewear. Flagrende maxikjoler med blomstertrykk, broderte kimonoer, krøllete linensembler i naturlige fargetoner: denne estetikken forvandler bokstavelig talt hjemmet til en oase av mykhet.

Designeren Stella McCartney, kjent for sitt miljøansvarlige engasjement, populariserte denne visjonen om en fri og komfortabel femininitet.

Den gjenoppdagede klassiske stilen appellerer til kvinner som ønsker å opprettholde et polert utseende selv hjemme.

Todelte sett i strukturert jersey, lange skjortekjoler, enkle satengpysjamaser med upåklagelige snitt: diskret eleganse kommer hjem.

Denne stilen er perfekt for kvinner som jobber eksternt og ønsker å se presentable ut til enhver tid uten å ofre komforten.

La oss til slutt nevne den kokonglignende stilen, den av ren ømhet. Store, overdimensjonerte nattkjoler , omsluttende morgenkåper, fleecesett myke som en sky: her viker estetikk for absolutt velvære.

Ingenting er uforenlig med eleganse, forutsatt at du velger harmoniske snitt og farger.

Slik velger du koseklær i henhold til kroppstypen din

Alle kropper er forskjellige, og det er nettopp det som gjør loungewear så spennende. Ved å tilpasse loungewearen til figuren din kan du føle deg best mulig, uten begrensninger eller spesiell anstrengelse.

For pæreformede figurer – hofter bredere enn skuldrene – anbefaler vi topper med detaljer på overkroppen: dekorativ V-hals, broderi på skuldrene, lett puffede ermer.

Rette eller utsvingte underdeler skaper en harmonisk balanse i silhuetten. Myke loungewear-sett i jersey er perfekte for dette.

Kvinner med stor byste vil foretrekke topper med V-hals eller kryssutringning, som visuelt forlenger utringningen og slanker silhuetten.

Lett strukturerte stoffer som tykk bomull eller dobbel jersey unngår den av og til fryktede «klemte» effekten. Lange tunikaer brukt over leggings er ofte den vinnende kombinasjonen.

For de med en generøs kroppsbygning har antrekk for store størrelser utviklet seg betraktelig.

I dag tilbyr spesialmerker snitt designet for å fremheve kurver , med lette belter i midjen, asymmetriske falder eller subtile draperinger.

Å velge riktig størrelse – uten å prøve å «gjemme seg» i klær som er for store – er fortsatt det første rådet som gjelder for alle.

Atletiske eller rektangulære silhuetter drar nytte av å leke med volum og teksturer. Utsvingte loungebukser kombinert med en crop top eller kimonojakke skaper velkomne visuelle kurver .

Lounge-stilen, med sine kontrasterende store møbler, fungerer spesielt godt her.

De viktigste delene av en kvinnes hjemmegarderobe

Å lage en helhetlig garderobe krever ikke en massiv investering. Noen få velvalgte plagg er nok til å sette sammen varierte, komfortable og estetisk tiltalende antrekk.

Loungekjolen er det ultimate allsidige plagget. Den er mellomlang, i jersey eller viskose, og kan brukes alene om sommeren og lagvis over leggings om vinteren.

Den passer uanstrengt fra sofaen til kjøkkenet, eller til og med for en kjapp tur ned trappen. Velg en med en flatterende utringning og en lengde som passer deg.

Det koordinerte todelte settet er et annet viktig element. Matchende topp og bunn, i bomull eller lett fleece, gir det umiddelbar visuell sammenheng.

Å velge nøytrale farger – ecru, lysegrå, marineblå – garanterer maksimal allsidighet og et uanstrengt pent utseende.

Kimonoen eller den lette morgenkåpen spiller en verdifull rolle som lag-på-lag ...

Trykte sateng- eller broderte linmodeller er spesielt ettertraktede.

La oss ikke glemme knehøye sokker eller designertøfler. Fottøy fullfører innendørsantrekket og bidrar til silhuettens helhetlige harmoni.

Ribbede knehøye sokker kombinert med et loungesett skaper et perfekt helhetlig interiørutseende.

Til slutt forblir et par kvalitetsleggings i bomull eller bambus et tidløst basisplagg i garderoben. Komfortable og tilgjengelige i alle størrelser, passer de til nesten alt. Velg et par med en bred, myk linning som gir støtte uten å stramme.

Uformelt og hjemmeantrekk: håndter det uventede med stil

Hverdagslivets virkelighet trenger seg ofte uanmeldt på.

En budmann på døren, en nabo som ringer på, en improvisert profesjonell videosamtale: Rengjøringspersonalet ditt skal kunne håndtere det uventede uten å gjøre deg flau.

Vi anbefaler på det sterkeste å inkludere minst to antrekk i den indre garderoben din som vi kaller «presentable on the sparking» .

Dette er komfortable, men stilige antrekk som trygt tåler gransking. Et strukturert jersey-antrekk, en flagrende kjole med et diskret trykk eller et koordinert loungewear-sett er alle utmerkede valg.

Lag-på-lag-trikset er spesielt nyttig her. En kimono eller en lett jakke slengt over et enkelt loungewear-sett forvandler antrekket umiddelbart.

På bare noen få sekunder kan du gå fra «sofapotet»-modus til «presentabel»-modus uten problemer. Denne teknikken er høyt rost av mange franske livsstilsinfluensere.

For profesjonelle videosamtaler er det vanligvis tilstrekkelig å investere i avansert utstyr for overkroppen.

En strukturert topp, en veldefinert utringning, et stoff som faller vakkert: dette er kriteriene som teller foran et kamera. Underdelen kan forbli i absolutt komfortmodus ; ingen vil være klokere.

Vurder også å forberede noen lett tilgjengelige tilbehør: en pen knute, et enkelt halskjede, et par elegante mules.

Disse små tilleggene forvandler et basisantrekk til et helhetlig og selvsikkert ensemble. Detaljkunsten gjelder også for interiøret.

Stell og holdbarhet av loungetøyet ditt

Å investere i vakre loungeklær betyr å ta vare på dem. Riktig stell forlenger levetiden til klærne dine betraktelig og bevarer den opprinnelige komforten.

Vasking på lav temperatur er fortsatt den gylne regelen for de fleste myke tekstiler. Bomull, jersey og viskose tåler vanligvis et 30 °C-program, som er skånsomt mot fibrene samtidig som det effektivt fjerner urenheter.

Unngå sykluser som er for lange eller for varme, da disse svekker strikken og matter fargene.

Å sortere klærne etter farge før vask er fortsatt et viktig trinn. Lyse eller mørke farger på kosetøy har en tendens til å miste fargen i løpet av de første vaskene.

En vaskepose beskytter delikate materialer som sateng eller fin blonder.

Lufttørking, enten flatt eller på en henger, er bedre enn tørketrommeltørking for de fleste interiørtekstiler. Den intense varmen fra en tørketrommel krymper naturlige fibre og skader elastikken.

Ved lufttørking forlenger du det nye utseendet til favorittplaggene dine.

Til slutt bidrar riktig oppbevaring av kosetøyet til at det varer lenger. Unngå å brette det sammen for lenge i en trang skuff; velg heller å henge det opp eller oppbevare det i en løs haug.

Klærne dine vil derfor beholde formen og mykheten mye lenger.

Hvor finner man loungewear i store størrelser til kvinner

Markedet for loungewear i store størrelser har endret seg betydelig de siste årene.

Spesialforhandlere har mangedoblet tilbudet sitt og tilbyr kolleksjoner designet for kvinner med ulike kroppstyper, uten å gå på kompromiss med stilen.

Merker som Yours Clothing, Simply Be eller Castaluna (merket Redoute) tilbyr jevnlig kolleksjoner av loungewear og homewear i store størrelser , med nøye tilpassede snitt.

Utvalget av pysjamaser, loungesett og loungekjoler er spesielt velutviklet og fornyes hver sesong.

Spesialiserte nettsteder som www.ma-grande-taille.com spiller en viktig rolle i dette segmentet. De sentraliserer et utvalg av loungewear designet for kvinner i pluss-størrelse , med tydelig informasjon om størrelser og materialer.

Å navigere etter kroppstype eller stil gjør søket betydelig enklere.

Bruktmarkedet fortjener også oppmerksomhet. Plattformer som Vinted eller Vestiaire Collective tilbyr jevnlig kvalitetsmøbler til hjemmet/stuen til svært rimelige priser.

En utmerket måte å prøve ut nye stiler uten å investere for mye.

Til slutt tilbyr store forhandlere som H&M, Zara eller Primark lounge- og pysjamaskolleksjoner i utvidede størrelser.

Kvaliteten varierer, men den jevnlige fornyelsen av kolleksjonene gjør det mulig å finne trendy plagg til overkommelige priser.

Beste fremgangsmåter for å kombinere komfort og eleganse i hverdagen

Eleganse hjemme er ikke noe du bare kan vinge, men det trenger heller ikke å være komplisert. Noen få enkle prinsipper er alt som skal til for å forvandle et vanlig loungeantrekk til et ekte øyeblikk av egenpleie.

Først, velg sammenhengende farger . Et hjem i harmoniske toner gir umiddelbart et inntrykk av et helhetlig utseende.

Ved å kombinere en myk beige med en off-white farge, eller en lavendelblå med en perlegrå farge, skaper disse kombinasjonene en naturlig og beroligende estetikk .

For det andre, lek med lag-på-lag-på-lag-på-lag-på-lag-på-lag-på-lag-på-lag-på-et-antrekk. En lett jakke, en kort vest eller en overdimensjonert cardigan over et basisantrekk skaper visuell dybde uten å tynge ned silhuetten.

Denne teknikken er spesielt effektiv for kvinner som ønsker å hevde sin indre stil uten å søke overdreven sofistikasjon.

For det tredje, vær oppmerksom på tilbehøret. Et delikat armbånd, en forseggjort chignon, et par designertøfler: disse detaljene utgjør forskjellen mellom et enkelt antrekk og et virkelig polert utseende.

Coco Chanel har allerede sagt det: eleganse er å nekte . Det riktige valget av få detaljer er bedre enn et overskudd av plagg.

For det fjerde, oppdater innendørsgarderoben din regelmessig. Slitt, falmet eller misformet myketøy påvirker selvbildet vårt negativt.

Å kvitte seg med slitte deler og erstatte dem med nye modeller er en egenomsorgshandling.

For det femte, tilpass antrekket ditt til årstidene. Om vinteren bør du velge varme og tettsittende materialer : fleece, flanell, tykk jersey.

Om våren og sommeren bør du velge lett bomull, lin og myk viskose for å holde deg kjølig og komfortabel. Denne sesongtilpasningen bidrar til generell velvære.

Å bruke klær hjemme som et ritual for feminin velvære

Utover mote er loungewear for kvinner en del av en helhetlig tilnærming til egenomsorg. Å ta på seg vakre loungewear kan bli et meningsfullt daglig ritual.

Mange kvinner bevitner den positive effekten denne gesten har på moralen deres. Å skifte klær når de kommer hjem – å legge igjen arbeidsklærne for å ta på seg et mykt, nøye utvalgt antrekk – fungerer som et skikkelig dekompresjonskammer.

Dette ritualet markerer en symbolsk overgang mellom ytre forpliktelser og personlig tid.

Det globale markedet for nattøy og loungewear nådde 19 milliarder dollar i 2023, ifølge data fra Statista, noe som bekrefter den økende betydningen av denne klessektoren.

Kvinner investerer i økende grad i kvalitetsartikler til husholdningsbruk.

Denne utviklingen gjenspeiler en kollektiv bevissthet: det å føle seg vel i klærne sine hjemme bidrar direkte til selvtilliten.

Kvinner i pluss-størrelse, lenge underrepresentert i interiørkolleksjoner, drar nå nytte av et mye bredere utvalg av produkter som er bedre tilpasset deres behov.

Å ta vare på hjemmeklærne sine er å ta vare på seg selv. Et enkelt, universelt og dypt sant prinsipp. Enhver kvinne, uansett kroppstype, fortjener å føle seg vakker og komfortabel i sitt eget hjem.

Interiørdesign, endelig tatt på alvor, tilbyr nå verktøyene for å oppnå dette.