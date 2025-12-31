Search here...

Denne sommermotetrenden fungerer også midt på vinteren (og vi elsker twisten)

Motetrender
Tatiana Richard
@_katiepeake / @jeanne_andreaa/Instagram

Skjerfet, som lenge har vært assosiert med milde temperaturer og ferieantrekk, gjennomgår nå en svært attraktiv forvandling. Borte er den enkle firkanten knyttet rundt halsen eller i håret: nå er det festet med belte i livet, og forvandler vinterantrekkene dine umiddelbart. Denne stilistiske gesten, både enkel og selvsikker, beviser at et tilbehør kan overskride årstider uten å miste appellen sin – snarere tvert imot.

Fra catwalken til fortauene setter hodeskjerfet sitt preg.

Det var på catwalken at ideen fikk momentum. Under et høyt anerkjent Métiers d'art-show gjenoppfant et stort parisisk motehus (Chanel) skjerfet ved å bruke det som et belte, og fremheve bevisst minimalistiske silhuetter. Resultatet: tekstur, karakter og en uanstrengt eleganse som fanger blikket.

Kort tid etter forlot denne inspirasjonen catwalken og ble virkeligheten, blant annet sett på den irske skuespillerinnen og sangeren Jessie Buckley på et arrangement i Paris. Sammen med mørke bukser og grafiske pumps ble skjerfet et statement-plagget, det som fanger lyset og forsterker et selvsikkert utseende.

En tilgjengelig og styrkende motegest

Det som umiddelbart appellerer er hvor enkelt det er å følge denne trenden. Bare velg et romslig skjerf i silke, ull eller kasjmir, brett det til en trekant, surr det deretter rundt hoftene eller midjen før du knyter det forsiktig i siden. På sekunder får jeans og en enkel topp en helt ny dimensjon. Skjerfet strukturerer silhuetten uten å stramme den inn, følger kurvene forsiktig og fremhever kroppen slik den er, uten kunstigheter.

Om vinteren blir effekten enda mer interessant. Over en løstsittende genser skaper den en flatterende kontrast mellom volum og en definert silhuett. Over en lang frakk tilfører den et snev av farge og bevegelse som liver opp selv de mest diskrete antrekkene. Det er en detalj som trekker blikket akkurat dit du vil.

En tidløs vri som spenner over hele året

Selv om denne måten å bruke skjerf på eksploderte i popularitet i fjor sommer takket være flere innflytelsesrike personer, er vinterversjonen like slående. Mens varmere vær favoriserte lette stoffer, krever den kaldere årstiden tettere, mer omsluttende materialer.

Grunnen til at skjerfet med belte er så tiltalende, er at det oppfyller alle krav. Det er praktisk, lett å bruke, flatterende og uendelig allsidig. Du kan leke med trykk, farger og teksturer, avhengig av humør og stil. Blomsterprint under en nøytral frakk, en livlig rødfarge mot dyp gråfarge, eller grafikk for å gi et minimalistisk utseende et løft, det blir et ekte lerret for personlig uttrykk.

Ved å gi dette sommertilbehøret nytt formål, minner mote oss om en viktig sannhet: stil har ingen fast sesong. Den bygges gjennom inspirasjon, eksperimentering og små vendinger som utgjør hele forskjellen.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Som forfatter utforsker jeg skjønnhet, mote og psykologi med følsomhet og nysgjerrighet. Jeg liker å forstå følelsene vi opplever og gi en stemme til de som hjelper oss å bedre forstå oss selv. I artiklene mine streber jeg etter å bygge bro mellom vitenskapelig kunnskap og våre hverdagserfaringer.
