Denne skjørtstilen kommer til å bli et must-have-plagget høsten 2026.

Det lange strikkeskjørtet, som lenge har blitt oversett til fordel for jeans eller bukser, gjør comeback høsten/vinteren 2026. Koselig, elegant og lett å bruke, og det er klar til å bli et nøkkelplagg høsten/vinteren 2026/2027. En trend er imidlertid bare et forslag, ikke en regel. Det viktigste er å bruke det som får deg til å føle deg bra.

Det lange strikkeskjørtet endrer status

Det har noen ganger blitt ansett som et sekundært plagg, trukket ut av skapet på dager da du ikke visste hva du skulle ha på deg. Likevel får det lange strikke- eller hekleskjørtet en helt ny dimensjon denne sesongen. Det slutter seg til de store høsttrendene sammen med lange kåper.

Dens største fordel? Den tilbyr en vakker balanse mellom komfort og stil. Strikket stoff gir en tettsittende, omsluttende følelse uten at du føler deg skjult under flere lag. I motsetning til veldig lette sommerskjørt har det et mer strukturert fall, slik at du kan lage et komplett antrekk på sekunder.

Et materiale som utgjør hele forskjellen

For å omfavne denne trenden med glede, er valg av stoff avgjørende. En fin, ribbestrikket stoff følger kroppens konturer naturlig, samtidig som den beholder et vakkert fall. Den beveger seg med deg og fremhever silhuetten din uten å prøve å endre den.

Blandinger av merinoull og viskose er spesielt verdsatt for sin mykhet, varme og evne til å beholde et vakkert fall over tid. Når det gjelder farger, skaper dype nyanser som burgunder, kamel, ecru eller blekkblå enkelt et elegant utseende, spesielt med monokromatiske antrekk.

Tre ideer for å ta det i bruk i hverdagen

Den elegante og enkle versjonen fungerer utmerket med en tynn polotrøye som er litt innslengt foran, knehøye støvletter og en rettskåret kåpe. En ideell kombinasjon for en dag på kontoret eller en kveld ute på byen. Leter du etter et mer moteriktig utseende? Å kombinere en genser og et skjørt i samme strikkestil skaper en harmonisk og komfortabel silhuett. Hvorfor ikke legge til en mer strukturert jakke for kontrast? For et mer avslappet antrekk, prøv en løstsittende skjorte over skjørtet og et par loafers. Kombinasjonen av et mykt stoff og et mer strukturert plagg gir antrekket enkelt karakter.

En trend, ikke en forpliktelse

Det at du ser et bestemt plagg overalt betyr ikke at det absolutt må være i garderoben din. Mote er først og fremst en måte å uttrykke personligheten din på og føle deg bra i klærne dine. Tilbake til skolen trenger ikke nødvendigvis å bety skjørt, enten det er til jobb, skole eller bare hverdagsbruk. Bukser, jeans eller andre plagg du liker å bruke er helt akseptabelt. Det finnes ikke noe slikt som et obligatorisk antrekk bare fordi du er kvinne.

Hvis du liker et langt strikkeskjørt, så kjør på: det har mange fordeler, inkludert komfort, varme og allsidighet. Hvis det ikke er din stil, gå videre uten å føle deg skyldig. Det beste plagget er alltid det du føler deg mest som deg selv i.

Komfortabelt, allsidig og en glede å bruke – det lange strikkeskjørtet er et attraktivt alternativ for de som søker klær som er både praktiske og stilige. Utover den trendy appellen, tilbyr det lange strikkeskjørtet en annen fordel: formen overgår lett årstidene. Et tilsynelatende diskré plagg, men i stand til å tilføre ekte personlighet til en garderobe.