Denne «bestemor»-stilen med briller er i ferd med å bli den trendy innfatningen høsten 2026.

Motetrender
Léa Michel
Photo d'illustration : Andrea Piacquadio / Design by Pexels

Disse diskrete innfatningene, som lenge ble avfeid som «bestemorbriller» av motemediene og den kollektive fantasien, gjør comeback. I dag appellerer de med sitt raffinerte utseende og retrofølelse, uten å pålegge noen strenge regler. Tross alt er det beste paret med briller de du føler deg komfortabel i.

Små innfatninger gjør et stort comeback

Det er umulig å ignorere denne skolestarttrenden for 2026: briller med tynne innfatninger og små glass er overalt. De er populære på sosiale medier under «kontorsirenen»-estetikken, og henter inspirasjon fra kontorantrekk fra slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet.

Deres signatur? En diskret silhuett, ofte rektangulær, noen ganger litt oppbrettet i endene, noe som gir et strukturert preg til et antrekk. De er mer enn bare et viralt fenomen, og har blitt en fast del av nye kolleksjoner.

@clownshoess Bruker jeg brilleinnfatninger #briller #kontorsiren #bayonettbriller #brilleinnfatninger #styrkebriller ♬ noen originale - kah★

Detaljene som utgjør forskjellen

For å fange denne estetikken, går visse kjennetegn tilbake jevnlig. Innfatningene foretrekker slanke linjer, i metall eller lett acetat, noe som er langt fra veldig tykke modeller. Glassene forblir relativt kompakte, i kontrast til XXL-formatene som kjennetegnet tidligere sesonger.

Når det gjelder farger, er svart og skilpaddeskall fortsatt trygge valg, mens gull- eller sølvfinish gir et like elegant utseende. Tanken er ikke å fullstendig forvandle stilen din, men å tilføre et preg av karakter med et diskré tilbehør. Et nytt par briller eller solbriller er noen ganger alt som skal til for å skape et annerledes inntrykk, samtidig som du forblir tro mot stilen din.

En trend ... men aldri en forpliktelse

Selv om disse innfatningene gjør et sterkt comeback, betyr det ikke at de passer alle, og heller ikke at andre stiler forsvinner. Uttrykk som «bestemorbriller» er faktisk merkelapper som er popularisert av media, snarere enn å gjenspeile virkeligheten.

Til syvende og sist er mote først og fremst en lekeplass. Enten du foretrekker små, minimalistiske innfatninger, overdimensjonerte former, fargerike modeller eller til og med vintage-briller, finnes det ingen aldersgrense eller regel for å bruke det som gjenspeiler personligheten din. Trender kan inspirere, men de bør aldri diktere valgene dine.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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