Angelina Jolie forbereder seg på å forlate USA til fordel for Europa, og forklarer årsakene til dette.

Angelina Jolie forbereder seg på å forlate USA og bosette seg i Europa, drevet av «et dypt ønske om et temposkifte, frihet og konsistens med sine personlige og familiære verdier.» Året 2026, da tvillingene hennes når voksen alder, fremstår som et sentralt øyeblikk i dette nye kapittelet, som den kambodsjansk-amerikanske skuespillerinnen, regissøren, manusforfatteren, produsenten og goodwill-ambassadøren går inn i med ekte sinnsro.

Et nøye gjennomtenkt ønske om å dra

Angelina Jolie er angivelig fast bestemt på å forlate Los Angeles og til og med USA, en plan hun lenge har verdsatt. Ifølge amerikanske kjendisnyheter legger hun sin store eiendom Los Feliz, kjøpt i 2017 og verdsatt til rundt 25 millioner dollar, ut til salgs. Skuespillerinnen har aldri lagt skjul på at hun ikke ønsket å bo i Los Angeles på lang sikt, og at hun kun flyttet dit på grunn av begrensningene knyttet til skilsmissen og omsorgen for sine seks barn med Brad Pitt. Nå, med en skilsmisseavtale ferdigstilt i 2024, letter disse begrensningene, noe som endelig gir henne muligheten til å se for seg en fremtid et annet sted.

Barnas og familiekalenderens nøkkelrolle

Tidspunktet for denne avreisen er ikke ubetydelig: Angelina Jolie har ofte forklart at hun venter på at hennes yngste barn, tvillingene Vivienne Marcheline og Knox Leon, skal fylle 18 år før de forlater Los Angeles permanent. Deres voksenliv, som forventes 12. juli 2026, vil markere en symbolsk terskel for henne, hvoretter hun vil føle seg fri til å geografisk omorganisere livet sitt.

I en rekke intervjuer har Angelina Jolie gjentatt at hun først og fremst blir værende i Los Angeles for å gi familien stabilitet, trygghet og privatliv under en langvarig og mye omtalt skilsmisse. Hun har også understreket at barna hennes ikke ønsker å være sentrum for medieoppmerksomhet, noe som forsterker hennes ønske om å skjerme dem fra Hollywoods mas og kjas. Fra og med 2026 håper hun å nyte større fleksibilitet i å bo og jobbe der hun og familien føler seg mest komfortable.

Hvorfor appellerer Europa så mye til Angelina Jolie?

Europa ser ut til å være et av de mest vurderte reisemålene, både på grunn av livsstilen, kulturen og en medieeksponering som anses som mindre aggressiv enn i Los Angeles. Rykter har allerede antydet at hun er interessert i byer som London eller andre europeiske hovedsteder, hvor hun kan balansere sine kunstneriske og humanitære forpliktelser med et mer privatliv.

Samtidig planlegger Angelina Jolie å dele tiden sin mellom New York, hvor hun utvikler motekollektivet og butikken sin, Atelier Jolie, og Kambodsja, et land hun er dypt knyttet til. Denne ordningen ville gi henne et roligere miljø, forankret i hennes humanitære og kulturelle forpliktelser, og mindre dominert av Hollywood-industrien.

Kambodsja og et mer internasjonalt liv

Kambodsja har en spesiell plass i Angelina Jolies hjerte: Hun adopterte sin eldste sønn Maddox der tidlig på 2000-tallet og har eid et hus der i over 20 år. Hun har tidligere forklart at hun anser landet som et sted hun har «i sitt hjerte» og hvor hun føler seg dypt hjemme, spesielt i forbindelse med oppdagelsen av buddhismen.

Et komplisert forhold til landet hans

Angelina Jolie betrodde nylig at forholdet hennes til USA hadde endret seg dypt, til det punktet at hun ikke lenger virkelig «anerkjente» landet sitt. På en festival i Spania uttrykte hun bekymring for det amerikanske politiske og sosiale klimaet og spenningene rundt individuelle friheter og personlig uttrykk, som hun mener er truet.

Hun understreket at hun alltid har levd et internasjonalt liv, med en svært kosmopolitisk familie og sosial sirkel, og at hennes verdenssyn er egalitært og enhetlig. For henne er det å forbli begrenset til ett enkelt land ikke lenger i tråd med hennes verdier eller det livet hun ønsker å leve, spesielt i det hun beskriver som «svært vanskelige tider». Disse uttalelsene belyser planen hennes om å forlate landet som et valg som er både personlig og politisk, selv om hun hevder å ville velge ordene sine nøye.

Kort sagt, Angelina Jolie flytter ikke bare: hun forbereder en fullstendig livsforvandling, langt fra nervesenteret som Los Angeles har vært i årevis. Hun nærmer seg 2026 som begynnelsen på et «nytt kapittel», friere, mer diskret og mer i tråd med kvinnen og moren hun ønsker å være.