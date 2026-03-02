Som 51-åring feirer Victoria Beckham Italia i en ikonisk lang kjole.

Den britiske stylisten, designeren og forretningskvinnen Victoria Beckham beviser nok en gang at hun mestrer kunsten å være tidløs elegant. På Instagram delte hun nylig et spektakulært bilde tatt i Portofino i Italia, hvor hun poserer i en lang kjole med utsikt over havet, for å feire sin «Portofino '97»-duft og en kjærlighetshistorie som har vart i nesten tre tiår.

En svart kjole med utsikt over Portofino

På fotografiet ser Victoria Beckham ut i en flagrende svart kjole med splitt høyt oppe på låret. Den dype halsen, de tynne stroppene og stoffets fall skaper et utseende som er både sensuelt og ultra-elegant, perfekt i tråd med den italienske atmosfæren, mellom det glitrende havet og en villa med utsikt over kysten. Sittende på svarte sandaler med hæl, lent avslappet mot en steinbalustrade, legemliggjør hun selve bildet av den sofistikerte kvinnen på en romantisk middelhavsferie.

«Jastet etter noe ekte»: et forvandlet minne

I bildeteksten skrev Victoria Beckham : «Et sus av noe ekte», før hun gjenfortalte det sentrale minnet bak parfymen «Portofino '97». Hun forklarer at i 1997 ble «en rolig tur til Portofino et minne som aldri har falmet og begynnelsen på en kjærlighet som vil vare livet ut», en frase som forankrer duften i en ekte historie om følelser og romantikk. Hun betror seg også: «Jeg husker lyset. Jeg husker lukten av hotellet og hvor spennende den tiden var. Jeg husker det som om det var i går.» Med få ord forvandler hun dette motebildet til en kapsel av minner, der kjolen, landskapet og parfymen forteller den samme historien.

Fans sjarmert av elegansen hennes

I kommentarfeltet er internettbrukerne enige: Victoria Beckham er «utrolig elegant», «tidløs» og «mer elegant enn noensinne». Mange roser hennes evne til å holde seg tro mot sin minimalistiske estetikk, samtidig som hun opprettholder et elegant og moderne utseende. Andre understreker hvor mye de elsker denne måten å assosiere en skjønnhetskampanje med ekte følelser på, noe som gir inntrykk av å dele et intimt øyeblikk i stedet for bare å se på en reklame.

Med dette bildet tatt i Portofino og denne elegante, svarte maxikjolen klarer Victoria Beckham å gjøre mye mer enn å promotere en parfyme. Hun feirer et kjærlig minne, en legendarisk destinasjon og en stilig modenhet som inspirerer fansen hennes.

