Denne overraskelsesvideoen fra Rihanna kan godt bekrefte hennes store musikalske comeback.

Etter år dedikert til merkevarene og familielivet sitt, kan Rihanna gjøre et musikalsk comeback? En video som nylig ble lagt ut på sosiale medier har vært nok til å gjenopplive håpet til millioner av fans.

En studioopptreden som blusser opp ryktene på nytt

I et kort klipp delt på nettet dukker Rihanna opp i et innspillingsstudio med hodetelefoner på, fokusert på en arbeidsøkt. Selv om få detaljer har blitt avslørt om det nøyaktige innholdet i denne økten, setter bildene raskt fyr på sosiale medier. Dette ene utdraget er nok til å gjenopplive spekulasjonene rundt hennes etterlengtede niende album, som fansen hennes har fått kallenavnet «R9».

Siden utgivelsen av «Anti» i 2016 har ikke sangeren gitt ut noen nye studioalbum, til tross for flere samarbeidsprosjekter. Denne videoen, som oppfattes som et sterkt signal av fansen hennes, markerer en av de mest konkrete indikasjonene på et musikalsk comeback som er under planen.

Ti år etter «Anti», en etterlengtet comeback

«Anti», som ble utgitt i januar 2016, bekreftet Rihannas kunstneriske utvikling, og utforsket mer personlige og eksperimentelle lyder. Albumet inneholdt blant annet sporet «Work», et samarbeid med den kanadisk-amerikanske rapperen Drake, og etablerte seg som både en kommersiell og kritisk suksess.

Siden den gang har artisten forfulgt en rekke prosjekter utenfor musikken. Rihanna har utviklet kosmetikkmerket Fenty Beauty, som har blitt en stor aktør i bransjen, samt kleskolleksjonen Savage X Fenty. Samtidig har hun bygget et familieliv med den amerikanske rapperen A$AP Rocky. Denne diversifiseringen forklarer delvis fraværet av et nytt album, selv om hun har opprettholdt mystikken rundt sine musikalske prosjekter i intervjuer de siste årene.

"R9": et prosjekt innhyllet i mystikk

Kallenavnet «R9» har sirkulert blant fansen i flere år, med henvisning til sangerens niende studioalbum. Det har imidlertid blitt gitt ut lite offisiell informasjon om den musikalske retningen. Rihanna har antydet at «prosjektet ikke nødvendigvis vil følge dagens trender» og at hun ønsker å «tilby noe annerledes».

Dette ønsket om å ta seg god tid kan forklare gapet mellom albumene. Den ferske videoen, om enn kort, antyder at den kreative prosessen er i gang. For fansen hans er det nok til å gjenopplive entusiasmen.

Et comeback som går utover musikk

Utover den implisitte annonseringen av et nytt album, understreker denne sekvensen publikums tilknytning til artisten. Rihanna defineres ikke utelukkende av sine «kommersielle suksesser»: hun legemliggjør en viktig kulturfigur fra 2000- og 2010-tallet. Hver opptreden, hvert hint som deles på sosiale medier, får en spesiell betydning. Etter et tiår med venting skaper derfor utsiktene til et nytt musikalsk kapittel betydelig forventning.

Selv om ingen offisiell dato er bekreftet, kan denne overraskelsesvideoen godt være et tegn på at Rihannas musikalske comeback er nærmere enn vi tror. For fansen hennes virker håpet om endelig å høre «R9» nå mer håndgripelig enn noensinne.