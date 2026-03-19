I en kjole med «optisk illusjon» overrasker denne sangeren med et dristig utseende

I en lappeteppekjole med «optiske illusjoner» overrasket den britiske sangeren, låtskriveren, skuespillerinnen og modellen Suki Waterhouse på premieren av «The Drama» i Los Angeles med et «dristig» haute couture-utseende.

En Harris Reed-kreasjon åpen for flere tolkninger

17. mars 2026 dukket Suki Waterhouse opp på den røde løperen i en skulpturell kjole. Dette ermeløse lappeteppet blandet livlige farger og kontrasterende mønstre: det strukturerte korsettet så ut til å være en lagdel av flere kjoler i én. Blå fjær prydet toppen, mens silhuetten omfavnet figuren hennes perfekt og skapte en fengslende visuell effekt.

Minimalistisk tilbehør og nøye gjennomtenkt sminke

Suki lot kjolen ta plass i scenen, og pyntet med bare noen få diskrete ringer. Håret hennes, som var satt opp i en løs oppsetning med hennes signaturpanser og flagrende lokker, rammet inn sminke som fremhevet ansiktstrekkene hennes. Denne minimalistiske tilnærmingen forsterket antrekkets teatralske effekt og forvandlet hver bevegelse til et levende tablå.

Robert Pattinson fullfører den eksentriske duoen

Partneren hennes, den britiske skuespilleren, modellen og musikeren Robert Pattinson, stjernen i filmen «The Drama» sammen med den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Zendaya, spilte sammen med en rosa dress, grønn skjorte, gulstripete slips og slangeskinnssko. Denne duoen, som blandet «motedrama» med åpenbar kjemi, trollbandt fotografene og legemliggjorde et perfekt synkronisert kunstnerisk par.

Suki Waterhouses kjole, som var en «optisk illusjon», gjenoppfant den røde løperen som en visuell opplevelse, og beviste at sangerinnen utmerker seg når det gjelder å overraske gjestene sine. Det var et moteøyeblikk som kombinerte dristighet, raffinement og en uforglemmelig demonstrasjon av parets tilknytning.