En skuespiller iført skjørt på den røde løperen utløser en bølge av kritikk

Julia P.
Den 14. mai, under filmfestivalen i Cannes, gikk den franske skuespilleren og regissøren Artus, hvis egentlige navn er Victor-Artus Solaro, den røde løperen i Palais des Festivals i et antrekk som virkelig fikk oppmerksomhet. Han ble sett under visningen av filmen han spilte i, og hadde på seg et plissert skjørt utenpå bukser. Dette opptredenen utløste umiddelbart reaksjoner, blant annet en bølge av kritiske kommentarer på sosiale medier.

Et statement-plagg i en raffinert silhuett

Plagget som Artus valgte skiller seg ut med sitt snitt: et mellomlangt plissert skjørt i en mørk farge, lagt over matchende bukser. Denne lag-på-lag-teknikken, vanlig i noen moderne designeres stiler, leker med og undergraver tradisjonelle herreklær. Resten av antrekket, diskret og helhetlig, fremhever dette sentrale plagget. Denne stilistiske tilnærmingen er en del av en bredere bevegelse, der mange mannlige figurer utforsker grensene for unisex-mote.

En bølge av reaksjoner på sosiale medier

Negative kommentarer flommet raskt over innleggene som delte skuespillerens utseende. Mens noen internettbrukere roste hans «frekkhet», kom andre med en rekke sårende, aggressive og til og med homofobiske bemerkninger. Denne reaksjonen var altfor uforholdsmessig i forhold til et enkelt klesvalg, for la oss huske at alle står fritt til å kle seg som de vil.

Hvis Artus bestemte seg for å bruke skjørt på filmfestivalen i Cannes, med stylistens samtykke og visjon, var det helt og holdent hans personlige valg. Det er verken en invitasjon til å dømme eller en grunn til å videreføre utdaterte stereotypier. Å bruke skjørt som mann gjør ikke noen til «homofil», «våken» eller «feminin», i motsetning til hva noen hatefulle kommentarer har antydet. Klær har ikke noe kjønn, og absolutt ingen rett til å rettferdiggjøre angrep eller fornærmelser.

Artus' rolige respons

I et intervju med Gala under Cannorama- programmet tok Artus opp dette «hatet» uten å virke påvirket. «Det er sprøtt hvor hatefulle folk kan være noen ganger», erklærte han, og stilte med et snev av ironi spørsmål ved motivene til de som kom med disse kommentarene. Skuespilleren er langt fra destabilisert, men holder en sunn avstand fra nettvurderinger og fortsetter å stå ved sine stilistiske valg.

Til syvende og sist tjener denne kontroversen som nok en påminnelse om viktigheten av å støtte offentlige personer som tør å gjenoppfinne reglene på den røde løperen. Den viser at herreklær fortsetter, om enn sakte, å få mer frihet.

Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
Som 68-åring overrasker skuespillerinnen Andie MacDowell med en elegant hår"transformasjon".
«Hun er blitt eldre»: Denne modellen møter kommentarer om utseendet sitt i en alder av 47 år.

